Latviete pirmo reizi vēsturē iegūst augstāko godalgu Kannu festivālā

"Sešus gadus atpakaļ esot Kannās ar vīru mēģinājām sameklēt to slaveno kino festivāla vietu. Toreiz man pat sapņos nerādījās, ka kādu dienu es šeit stāvēšu uz sarkanā paklāja tikai jau ne kā tūrists, bet nominants un naktī jau "Grand Prix" ieguvēja," "Facebook" raksta Lukaševska.

Konkursa astoņās kategorijās kopumā tika pieteikti 167 darbi no 20 valstīm, tai skaitā: Vācijas, Nīderlandes, Francijas, ASV, Saūda Arābijas, Norvēģijas, Portugāles, Marokas, Spānijas, Itālijas un citām valstīm. Inese Lukaševska bija vienīgā Baltijas pārstāve, kuras darbs tika iekļauts 45 finālistu vidū. Savus pasākumus konkursam pieteica tādi pasaulē atzīti zīmoli kā "Microsoft", "Vodafone", "Michelin", "Bugatti Automobiles" un daudzi citi.

"Uzvarēt Kannu festivālā ir principā neiespējami. Franči ir lieli nacionālisti, ko pierāda fakts, ka gandrīz visās kategorijās uzvara tika atdota frančiem. Taču fakts, ka mums tika piešķirta uzvara nevis vienā kategorijā, bet visā konkursā ir grūti noticams, pat pašiem. Šādi panākumi ir milzīgs sasniegums, kurš veicina prioritāri valsts tēlu un tās atpazīstamību," informē Inese Lukaševska.

Pandēmijas dēļ Kannu festivāls Heavent award nebija noticis trīs gadus, konkursa žūrijai šogad nolemjot nevis katra gada darbus vērtēt atsevišķi, bet kopā, trīskāršojot konkurenci. Gala rezultātu veidoja, gan žūrijas (60%), gan skatītāju balsojums. (40%) Izņemot Grand Prix kategoriju, kurā pretendenti nevarēja pateikt savus darbus, jo tā uzvarētāju noteica konkursa žūrija, kuru vidū bija pārstāvji no IBM, Air France, UEFA, Unilever u.c. Nosakot uzvarētāju tika vērtēts radošums, iesniegtā projekta kvalitāte, efektivitāte, sasniegtie mērķi, klātienes prezentācija, vides un sociālo jautājumu ievērošana u.c.

"Šādos konkursos nepietiek vien ar izcilu ideju, koncepciju, stratēģisko redzējumu, lielisku tehnisko realizējumu, kas ir bāze. Vēl ir nepieciešams radīt izcilus promo materiālus, jābūt atmiņā paliekošai prezentācijai un tad vēl kaut kam ārpus ierastā rāmja, kas ļaus ne tikai palikt atmiņā, bet arī iekarot žūrijas sirdis. Mums, tas ir praktiski neiespējami, jo konkurenti ir izcili un tiem pieejamie budžeti vienas dienas pasākumiem, kuri ir mērāmi miljonos, ļauj radīt patiesi ievērojamus projektus. Mēs par šādiem resursiem varam tikai sapņot.

Mūsu uzvara, turklāt ar mikroskopisku 250 cilvēku pasākumu, ir vēsturisks sasniegums, kurš ir ierakstījis Latvijas vārdu Kannu festivālā uz mūžu," skaidro Inese Lukaševska.

Pasākuma "Behind the spotlight" ideja bija atklāt pasākuma radīšanas aizkulises, uzbūvējot to skatītāju acu priekšā. Viss pasākums tika veidots kā teatrāla, horeogrāfiska izrāde, kurā skatītāji no apmeklētājiem transformējas pasākuma veidotājos.

"Pēdējā laikā arvien biežāk jūtu, ka Latvijā pasākuma rīkotājs tiek uztverts kā sagādnieks, kuram ir vienkārši jāapzvana piegādātāji. Mūsu mērķis bija veicināt izpratni, atklājot pasākuma tapšanu, to uzbūvējot skatītāju acu priekšā. Skatītāji tika izvesti cauri trīs emociju etapiem – šoks, haoss un eiforija. Šāds pasākuma koncepts nekad līdz šim nav realizēts un laikam jāpaiet laikam, lai es pati uzdrošinātos, jo uzbūvēt pasākumu publikas priekšā ir pielīdzināms pašnāvībai. Ja kaut kas noies greizi, nebūs, kur paslēpties, visi to redzēs un ilggadējā karjera būs momentā sagrauta," atzīmē Inese Lukaševska.