Trenere, režisore un horeogrāfe Jekaterina Sirotina sociālajā vietnē "Instagram" publicējusi fotogrāfijas ar Kabajevu.

"Alīnas Kabajevas festivāla pirmā mēģinājumu diena. Ir ļoti forši atkal iegrimt ļoti īpašā radošā šī pasākuma atmosfērā," pie ieraksta raksta Sirotina.

Kādā citā ierakstā viņa arī izsludinājusi konkursu, kurā var laimēt biļetes uz šo ikgadējo labdarības pasākumu.

Kabajevas festivāls tiks pārraidīts nacionālajā televīzijā 9.maijā, atzīmējot Uzvaras dienu. Daži uzskata, ka Putins izmantos šo notikumu, lai paziņotu par uzvaru Ukrainā, iespējams, apgalvojot, ka viņš ir veiksmīgi sagrābis Donbasa reģionu. Kabajeva atšķirībā no Putina meitā ir izvairījusies no Rietumu sankcijām, neskatoties uz to, ka kontrolē ievērojamu daļu prokremlisko mediju.

Kabajeva kopā ar Putinu. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Apcietinājumā ieslodzītais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs ir aicinājis aktīvāk vērsties pret Kremļa "propagandas medijiem". Navaļnijs īpaši pieminēja Kabajevas televīzijas un laikrakstu grupu, apgalvojot, ka tā, iespējams, pieder Krievijas prezidentam.

Publicējot ziņu no cietuma, Navaļnijs rakstīja: "Vēlos atgādināt, ka Nacionālā mediju grupa, kurai pieder lauvas tiesa no šī melu aparāta, neapšaubāmi pieder Putinam personīgi, un to vada Putina mīļākā Alīna Kabajeva." Bijusī vingrotāja jau vairākus gadus ieņem valdes priekšsēdētājas amatu, lai gan viņai iepriekš nebija nekādas pieredzes plašsaziņas līdzekļu vai uzņēmējdarbības jomā.

Jāatgādina, ka iepriekš izskanēja baumas, ka Kabajeva slēpjas Šveicē vai Sibīrijas kodolbunkurā.

Ļaudis sociālajos tīklos steidz apspriest arī vingrotājas jauno izskatu, prātojot, vai viņai un Putinam gadījumā nav viens un tas pats plastikas ķirurgs.

Pēdējo reizi Kabajeva publiski parādījās pagājušā gada decembrī, atklājot pašas rīkoto turnīru "Heavenly Grace".