Mūzikas un mākslas festivāls “Laba daba” izziņo pirmos māksliniekus

Festivālā, kas notiks Līgatnes pagastā, Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā “Ratnieki”, uzstāsies gan pašmāju, gan ārvalstu mūziķi, teātra, dejas un performanču mākslinieki.

Uz piecām skatuvēm uzstāsies vairāk kā 50 mūzikas apvienību un dīdžeju, kā arī būs skatāmas vismaz desmit teātra izrādes, performances un dzejas lasījumi, plaša kino programma, radošās darbnīcas, sporta spēles, šaušana ar loku, amatniecības tirgus, tiešā kontakta zoodārzs, bērnudārzs, mazuļu terase un citas norises.

Kā vieni no pirmajiem muzikālajā programmā tiek izziņoti: bungu un dūdu grupa “Auļi”; Jura Kaukuļa modernā folk apvienība “Jauno Jāņu orķestris”; leģendārās rokgrupas “Pienvedēja piedzīvojumi”, “Inokentijs Mārpls”, “Zig Zag” un “Baložu pilni pagalmi”; Kārlis Kazāks ar koncertu “Apspēlēts”; eksperimentāli elektroniskas mūzikas autore Evija Vēbere; turbofolk apvienība “Oranžās brīvdienas”; skaļā, atmosfēriskā postmetāla apvienība “Tesa”; jauno mūziķu konkursa “Hadrons” uzvarētāji, grupa “Effekts” un dziesminiece Keitija Bārbale; kā arī duets Čipsis un Dullais.

Foto: Publicitātes

Gaidāmi vairāki ārvalstu viesi, kuri tiks izziņoti tuvāko nedēļu laikā. To skaitā būs mākslinieku no Tanzānijas, Izraēlas un Ukrainas koncerti. Zināms, ka viens no festivāla galvenajiem māksliniekiem būs no Vācijas, un ir sgatavojis festivālam kādu īpašu pārsteigumu.

Lielajā šķūnī, kur ir “Suņa skatuve”, būs vērojama plaša teātra, dejas izrāžu un performanču programma, kas naktīs pārtaps par elektroniskās deju mūzikas skatuvi - dīdžeju parādi. Savukārt filmu programmas skatuves telpā “Kino zālīte” sadarbībā ar Rīgas starptautisko īsfilmu festivālu “2Annas” būs skatāms atlasīts tematisko īsfilmu maratons. Neiztrūkstoši festivāla centrālajā laukumā atradīsies Radio NABA skatuve un tiešraides studija ar mūziku, sarunām un intervijām 36 stundu garumā. Festivālā gaidāma arī, par tradīciju kļuvusī, Radio Naba raidījuma “Ej Apskrieties” kūrētā pankroka skatuve un nenogurdināmā chill-out skatuve “Pūces miga”.

Programma un paralēlo norišu klāsts tiks regulāri papildināts un būs pārskatāms www.labadaba.lv un festivāla sociālo tīklu platformās.

Biļešu tirdzniecība turpinās, un par šī brīža cenu biļetes pieejamas līdz 3. maijam vietnē labadaba.lv/biletes un “Biļešu servisa” kasēs. Maijā tirdzniecībā būs arī vienas dienas un grupu biļetes. Bērniem līdz 13 gadu vecumam (vecāku pavadībā) ieeja ir bez maksas.

2020. un 2021. gadā iegādātās biļetes ir derīgas šī gada festivāla apmeklējumam, un to maiņa nav nepieciešama.