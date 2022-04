Prestižajā Traibekas festivālā Ņujorkā jūnijā pasaules pirmizrādi piedzīvos divas latviešu režisoru filmas

10. jūnijā pasaules pirmizrāde būs režisora Viestura Kairiša jaunajai spēlfilmai "Janvāris". Tā ir stāsts par astoņpadsmitgadīgiem jauniešiem, kuri tiek ierauti 1991. gada janvāra politiskajos notikumos Rīgā. Filmas varoņi ir bezgala tālu no jebkādas politiskās dzīves, taču apstākļi liek viņiem nonākt politikas un vēstures krustpunktā.

Bet 11. jūnijā Traibekas festivāla oficiālajā konkursa programmā ("International Narrative Competition") pirmizrāde būs latviešu režisores Signes Baumanes pilnmetrāžas animācijas filmai pieaugušajiem "Mans laulību projekts".

Traibekas filmu festivāls norisināsies no 8. līdz 19. jūnijam un tiks atklāts ar "Netflix" dokumentālās filmas “Halftime. It’s Just the Beginning” pirmizrādi. Tā ir filma par dziedātāju un aktrisi Dženiferu Lopesu.

"Ņujorkā notiekošais Traibekas festivāls ir starptautiski nozīmīgs kino dzīves notikums, kura programmā tiek demonstrētas spilgtu, oriģinālu pasaules autoru darbi. Festivāls kopš tā dibināšanas 2003.gadā ir cieši saistīts ar izcilā amerikāņu aktiera, Holivudas klasiķa Roberta de Niro vārdu - viņš ir viens no šī festivāla dibinātājiem. Tā kā audiovizuālo darbu un filmu skaits pasaulē arvien palielinās, palielinās arī konkurences cīņa par šo filmu izrādīšanu nozīmīgos festivālos. Tālab fakts, ka Latvijā veidotā pilnmetrāžas animācijas filma “Mans laulību projekts”, ko veidojusi Signe Baumane, piedzīvos pirmizrādi Traibekas festivālā Ņujorkā, ir uzskatāms par tiešām nozīmīgu," par festivālu stāsta Dita Rietuma, Nacionālā kino centra vadītāja.

"“Mans laulību projekts” uzdod mūžīgo jautājumu - kas ir mīlestība, kā to atrast un saglabāt. Caur galvenās varones Zelmas attiecību stāstiem pētu, kā veidojas mūsu jūtas un emocijas un to, kā to ietekmē bioloģija. Šī ir mana līdz šim ambiciozākā filma – veseli 30 runājoši un dziedoši varoņi! Tas, ka tā atlasīta Traibekas festivāla konkursa programmai un “Mans laulību projekts” pirmizrāde notiks Ņujorkā, man ir gan liels gods, gan mazliet biedējoši – visi zin, cik izvēlīga ir šejienes publika, kas pieradusi pie labākā. Es ceru, ka viņiem patiks šī filma par latvieti Zelmu un viņas grubuļaino ceļu, mēģinot atrast īsto mīlestību! Tā ir arī mana iespēja stāstīt Ņujorkas publikai par Latvijas neseno vēsturi padomju laikā – pēdējā laika notikumu kontekstā tas šķiet ļoti būtiski," tā par filmu un Traibekas kino festivālu Ņujorkā dzīvojošā latviešu režisore Signe Baumane.

Filma vēsta par jaunas sievietes Zelmas Mīlestības meklējumiem, kuros iesaistās Mītiskas Sirēnas, kuras viņu māca tiekties pēc Ideālas Laulības. Tomēr priekšstats par to tiek neglābjami sagrauts, kad sievietes Bioloģija, ar tās hormonu un neironu signāliem, iespaido viņas uzvedību un emocijas, satricinot laulību pamatus. Kā teikts Traibekas kino festivāla mājas lapā – daži cilvēki visu dzīvi pavada brīnoties, kādēļ tā arī nav izdevies saglabāt attiecības, bet Signe Baumane apņēmusies rast atbildi un rezultātā tapusi animācijas filma, kurā apvienota gan sena mitoloģija, gan mūsdienīga neirozinātne.

Zelmas balsi filmas versijā, kas nonāks uz Latvijas kino ekrāniem, ieskaņojusi Laura Čaupale, pārējās lomas ierunājuši tādi pazīstami aktieri kā Guna Zariņa, Ģirts Ķesteris, Kaspars Znotiņš, Zane Daudziņa, Regīna Razuma, Madara Botmane, Juris Kalniņš, Katrīna Pasternaka, Edgars Samītis, Dainis Grūbe un citi. Vienā no lomām dzirdēsim arī Lindu Leen. Savukārt 23 dziesmas iedziedājis meiteņu trio “Limonāde”.

Latviešu skatītājam Signe pazīstama ar savām provokatīvajām animācijas īsfilmām un pilnmetrāžas filmu “Akmeņi manās kabatās”, kas, tāpat kā “Mans laulību projekts”, tapusi kopdarbā ar producentu Robertu Vinovski “Studijā Lokomotīve”. Par filmu “Akmeņi manās kabatās” Baumane saņēmusi ne vien Izcilības balvu kultūrā, bet arī Starptautiskās kinokritiķu asociācijas FIPRESCI balvu un Ekumeniskās žūrijas īpašo balvu. Filma pabijusi vairāk kā 200 starptautiskos festivālos, līdzās daudzām balvām pasaules kino festivālos tā triumfējusi arī nacionālajā kino balvā "Lielais Kristaps", gūstot uzvaras trijās kategorijās – tā tika atzīta par gada labāko animācijas filmu, bet režisore Signe Baumane par šo darbu saņēma "Lielo Kristapu" ne vien kā labākais scenārists, bet arī kā labākais animācijas filmas režisors.

Savukārt Kairiša filma "Janvāris" veidota kā Latvijas, Polijas un Lietuvas kopprodukcija. Tā saņēmusi Eiropas Padomes fonda Eurimages atbalstu un 2021. gada decembrī tika prezentēta "Les Arcs" filmu festivāla industrijas programmā Francijā.

Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma: “Apsveicu filmas “Janvāris” radošo grupu ar filmas iekļaušanu nozīmīgā Ņujorkā notiekošajā Traibekas festivāla programmā! Viestura Kariša personīgais, niansētais skatījums uz 1991. gada notikumiem Latvijā, kas pārliecinoši piedāvā gan stāstu par jauna, radoša cilvēka nobriešanu, gan refleksijas par tā laika dramatiskajiem notikumiem, ir uzrunājis amerikāņu profesionālo auditoriju, kas nenoliedzami ir augsti vērtējams sasniegums.”

“1991. gada janvārī man bija 19 gadu, tāpēc šīs filmas varoņus un notikumus es ļoti labi pazīstu. Šajā vecumā es cīnījos par savu personīgo brīvību, kamēr latviešu nācija cīnījās par brīvību no PSRS totalitārā žņauga. Ukrainas karš rāda, ka Latvijas cīņa nav galā un joprojām turpinās, bet kas tikmēr notika ar mani, ar katru no mums? Janvāris ir gada pirmais mēnesis, filma ir par sākumu,” tā filmas režisors Viesturs Kairišs.

Filmas komandu veido režisors Viesturs Kairišs, filmas operators Voiceks Starons, filmas māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Ilze Trumpe, komponiste Juste Janulīte, un filmas producenti ir Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe.

“Esmu gandarīta par filmas “Janvāris” iekļaušanu Traibekas starptautiskā kinofestivāla konkursa programmā, kas ir būtisks novērtējums mūsu veidotajai filmai, tās mākslinieciskajām kvalitātēm un stāstam, kurš līdzi nes šī brīža klātesošo sajūtu par nežēlīgo vēstures atkārtošanos, un tādēļ jo vairāk šķiet zīmīgs fakts, ka filmu novērtējuši kino profesionāļi ārpus Latvijas. Esmu pateicīga filmas finansētājiem Latvijā un ārpus tās, mūsu partneriem Lietuvā un Polijā, kā arī ikvienam filmas lieliskās komandas dalībniekam un aktieriem, kas piedalījās filmēšanā pandēmijas apstākļos 2021. gada sākumā,” saka filmas producente Inese Boka-Grūbe.

Filmā kopā ar neprofesionāliem aktieriem lomas atveido jaunie aktieri Kārlis Arnolds Avots, Alise Danovska un Sandis Runge, kā arī kino jomā jau pieredzējušie aktieri Baiba Broka, Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Imants Strads, Kaspars Dumburs, Igaunijas aktieris Juhans Ulfsaks un lietuviešu aktieris Alekss Kazanavičs.

Filmu “Janvāris” kinoteātros Latvijā plānots izrādīt 2022. gada nogalē.

Filmu studija “Mistrus Media” iepriekš veidojusi režisora Viestura Kairiša spēlfilmu “Melānijas hronika”, kas starptautisko pirmizrādi piedzīvoja Tallinas filmu festivāla konkursā 2016. gadā. Studijā tapušas tādas vēsturiskas filmas kā režisora Dāvja Sīmaņa “Tēvs Nakts”, kas bija iekļauta Maskavas Starptautiskā festivāla konkursa programmā, režisora Šaruna Barta kopražojuma filma “Mijkrēslis”, kas tika iekļauta Kannu kinofestivāla oficiālajā programmā 2020. gadā, kā arī režisora Deneša Naģa “Dabiskā gaismā”, kas piedzīvoja pirmizrādi Berlīnes Starptautiskā kinofestivāla konkursa programmā 2021. gadā, saņemot apbalvojumu "Sudraba Lācis" par labāko režiju. Studijā tapis seriāls “Emīlija. Latvijas preses karaliene”, kā arī režisora Aika Karapetjana “Sema ceļojumi”, kas starptautisko pirmizrādi piedzīvoja "FantasticFest" konkursa programmā Ostinā, ASV.