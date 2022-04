Džūlija Robertsa atklāj, kāpēc paņēmusi 20 gadu pauzi no romantiskajām komēdijām

54 gadus vecā aktrise ir pazīstama ar šī žanra klasiku, tostarp filmām "Notinghilla", "Jaukā sieviete" un "Mana labākā drauga kāzas".

Uz jautājumu, vai viņa ir izvēlējusies divas desmitgades neparādīties romantiskās komēdijās, jo nav "neviena laba scenārija", Robertsa atbildējusi: "Jā."

"Ja es būtu domājusi, ka kaut kas ir pietiekami labs, es to izdarītu," viņa sacīja laikrakstam "The New York Times".

"Taču pēdējos 18 gados man bija arī trīs bērni. Tas vēl vairāk paceļ latiņu, jo tad ir ne tikai "vai šis materiāls ir labs?"."

"Tas ir arī mana vīra darba grafiks un bērnu skolas grafiks un vasaras atvaļinājums. Ne tikai: "Ak, es domāju, ka gribu to darīt!"."

Kopš kinofilmu "Mana labākā drauga kāzas" un "Notinghilla" iznākšanas pagājuši 23 gadi.

Robertsai ir trīs bērni: 17 gadus vecie dvīņi Fineus Volters un Heizela Patrīcija, kā arī 14 gadus vecais Henrijs Daniels.

Visi trīs aktrises bērni nākuši pasaulē viņas otrajā laulībā ar kinooperatoru Deniju Moderu.

Džūlija Robertsa un Denijs Moders apprecējās 2002. gadā. Kāzas notika rančo Ņūmeksikā. Pāris iepazinās 2000. gadā, kopā strādājot pie filmas "Meksikānis" ("The Mexican"), kurā Robertsai bija viena no galvenajām lomām, bet Moders bija kino ekranizējuma operators.

Robertsa un Moders kopā strādājuši pie desmit filmām, to skaitā 2003. gadā iznākušās filmas "Monas Lizas smaids" ("Mona Lisa Smile") un 2014. gadā pirmizrādi piedzīvojušās TV filmas "Normālā sirds" ("The Normal Heart").

Robertsa iepriekš bijusi precējusies ar kantri dziedātāju Lailu Lovertu. Kāzas notika 1993. gadā, bet jau divus gadus vēlāk pāris izšķīrās.

Tāpat Robertsa 1991. gadā atsaukusi kāzas ar Kīferu Sazerlendu vien trīs dienas pirms paredzētajām laulībām.

