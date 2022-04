Mīlestība Holivudas gaumē jeb Filmas, kas izjaukušas laulības

Smita kungs un kundze (2005)

Aktieri Breds Pits un Dženifere Anistone skaitījās Holivudas zelta pāris līdz mirklim, kad “neatrisināmu domstarpību dēļ” tika izbeigta viņu piecu gadu laulība.

Pits ātri vien “mierinājumu” rada pie filmas "Smita kungs un kundze" kolēģes Andželīnas Džolijas, tas ir, tikai mēnesi pēc šķiršanās paziņoja par jaunu attiecību sākumu. Protams, viņš taisnojās, ka filma neesot pie vainas: “Man bija apnicis sēdēt dīvānā un slēpties, jutos nožēlojami... Mana dzīve bija garlaicīga, un uzskatu, ka pie tā bija vainojama arī laulība. Centos izlikties, ka laulība ir kaut kas, kas tas nav.”

Protams, šādi izteikumi sāpināja Dženiferu: “Tā ir viņa izvēle, viņš var darīt, ko vien vēlas. Esam šķīrušies, un jūs varat labi redzēt, kāpēc... Iztrūkst tikai iejūtīguma čipa.”

Desmit gadu vēlāk kino pārbaudīja arī Breda un Andželīnas laulību, kad viņi kopā uzņēmās filmā "By The Sea" (2015). Andželīna cerēja, ka kopīgais darbs abus satuvinās, tomēr jau nākamajā gadā tas abus izšķīra: “Vēlējos, lai abi kopā nopietni strādājam. Domāju, ka tas būs labs veids, kā komunicēt. Bet tas bija smagi, un ne tikai filmas stāsta dēļ.”

Ruma dienasgrāmata (2011)

Aktieri Džonijs Deps un Vanesa Paradī bija kopā jau 14 gadu un audzināja divus bērnus, kad viņš francūzieti piekrāpa ar filmas "Ruma dienasgrāmata" kolēģi Amberu Hērdu.

18 Foto Džonijs Deps un Ambera Herda svin kāzas Bahamu salās +14 Skatīties vairāk

Protams, arī viņš apgalvo, ka mīla esot dzimusi tikai tad, kad filmēšanās bija beigusies: “Viņa man bija prātā, tāpēc uzmeklēju. Viens otru atradām. Tas bija brīnišķīgi, apprecējāmies tajā pašā dienā, kad bija pirmā "Ruma dienasgrāmatas" preses konference.” Tas, ka uz cita bēdām savu laimi neuzbūvēsi, pierādīja arī šīs laulības, kas beidzās ne tikai ar šķiršanos, bet arī skandāliem un tiesu darbiem.

36 Foto Džonijs Deps apsūdz Amberu Hērdu neslavas celšanā. Tiesas prāvas norise 2022. gada aprīlī +32 Skatīties vairāk



Nolemtais (2008)

Aktieri Rīza Viterspūna un Raiens Felipe šķīra laulību un “dalīja” kopīgos bērnus drīz pēc tam, kad Rīza vīrieša telefonā uzgāja sarakstes ar filmas "Nolemtais" kolēģi Ebiju Kornišu.

Rīza un Raians. (Foto: Dave Allocca/Starpix/Shutterstock/ Vida Press)

Pēc gadiem (un pēc šo četru gadu attiecību beigšanās) Raiens bija godīgs un krāpšanas faktu atzina: “Nebija godīgi, ka Korniša tika lamāta. Neuzskatu, ka cilvēks var izjaukt laulību, sarežģījumi attiecībās un laulībā bija ilgi pirms tam, kad es iepazinos ar Kornišu.” Pārsteidzoši, ka tam piekrita arī paša nu jau bijusī sieva: “Vainot, vainot, vainot. To ir viegli darīt, un arī es to esmu piekopusi. Bet ir arī jādomā, pie kā pati esmu vainīga, kas bija mana atbildība. Un tas ir pats smagākais darbs, kas, cerams, sniegs arī zināšanas nākotnei.”

Hazardas brašuļi (2005)

Jau trīs gadus pēc kāzām (2002) virmoja baumas, ka aktrise/mūziķe Džesika Simpsone krāpjot vīru Niku Leisiju.

Niks un Džesika. (Foto: Sipa USA/ Vida Press)

Filmas "Hazardas brašuļi" kolēģis, "Jackass" zvaigzne, skeiteris Bems Margera paziņoja, ka filmēšanās laikā abiem esot bijis romāns: “Dzerot "Margaritas" kokteiļus, nonācām viņas vecāku mājās. Un tā tas viss sākās.” Savās mājās viņš esot atgriezies tikai no rīta. Lai gan Simpsone krāpšanu noliedza, tajā pašā gadā tika šķirta viņas un Leisija laulība.

Mind Over Murder (2005)

Torija Spellinga un Čārlijs Šanains bija precējušies divus gadus, Dīns Makdermots ar Mēriju Džo Eustasu 13 gadus, kad “mīla no pirmā skatiena” sākās filmas "Mind Over Murder" uzņemšanas laukumā.

Torija, Dīns un viņu ģimene. (Foto: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ Vida Press)

Torija un Dīns apprecējās mazāk kā gadu pēc iepazīšanās. “Tā bija acumirklīga mīlestība. Bija smagi... Un tad es pamanīju viņa laulību gredzenu. Kad kāds pajautāja, viņš rādīja bērnu fotogrāfijas. Un, jā, arī man bija vīrs. Bija jauki paflirtēt, bet es zināju, ka nekas nevar būt... Taču kādu dienu pēc vakariņām devāmies uz bāru. Un nakti pavadījām "Cartier Place". Pamostoties Dīnam blakus, man nebija nožēlas. Kaut kas bija manā laulībā patiešām nepareizi. Ne tikai tāpēc, ka ar citu pārgulēju, bet tāpēc, ka nenožēloju,” savos memuāros atklājusi aktrise. Filma izjauca divas laulības, bet šis stāsts ir ar lamīgām beigām – abi vēl aizvien ir precējušies (par spīti baumām, ka Makdermots viņu ir krāpis ar šova "Chopped: Canada" kolēģi Emīliju Gūdhandu).

Torija Spellinga un Čārlijs Šanains bija precējušies divus gadus. (Foto: CAMERA PRESS/Premiere Photo / Vida Press)

Mērijas Šellijas Frankenšteins (1994)

Pēc sešu gadu laulības aktieri Emma Tompsone un Kenets Brana šķīrās baumu dēļ, ka Kenets ir iesaistījies romānā ar filmas "Mērijas Šellijas Frankenšteins" kolēģi - ekscentrisko aktrisi Helēnu Bonemu Kārteri.

Kenets Brana un Helēna Bonema Kārtere "Mērijas Šellijas Frankenšteinā". (Foto: ddp / Vida Press)

Acīmredzot nav dūmu bez uguns, jo jaunais pāris attiecībās sabija četrus gadus. Kā Tompsone skaidro, šie pārdzīvojumi esot viņai ļāvuši radīt ticamāku tēlu filmā "Love, Actually" (2003): “Aina, kur mans tēls raud pie gultas, ir tik labi pazīstama. Pati esmu to izdzīvojusi. Manu sirdi salauza Kenets, līdz ar to zināju, kā ir atrast kaklarotu, kas nav paredzēta man. Daudz esmu pieredzējusi asaras un izlikusies priecīga, un sirds drumslas paslēpusi dziļi atvilknē. Protams, ir bezjēdzīgi turēt ļaunu prātu, man tam nav enerģijas.”