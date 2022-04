"Harija Potera" zvaigzne Daniels Redklifs beidz aktiera gaitas

“Harija Potera” filmu zvaigzne nolēmis izmēģināt savas dotības režisora darbā un gatavojas uzņemt savu pirmo filmu. Zināms, ka tas būs darbs par filmu industrijas aizkulisēm un kino projekta scenāriju sarakstījis Daniels Redklifs pats.

“Man ir ideja, pamatojoties uz paša uzrakstīto. Ceru, ka varēšu to režisēt. Tas būs jau tuvāko gadu laikā, jo nākamais pusotrs gads man ir pilnībā saplānots [lai pabeigtu visas ar aktiera darbu esošās saistības]. Cilvēki bieži saka – “raksti par to, kas ir tev pazīstams”. Manu dzīvi ir grūti aprakstīt, tāpēc par to es rakstīt nevēlos. Bet es atradu veidu, kā rakstīt par kaut ko, kas saistīts ar filmu industriju,” sarunā ar izdevuma “Empire” reportieri norādījis Daniels Redklifs.

Britu aktieris piebilda, ka neplāno filmēties savā filmā, jo montāžas laikā “nevēlas bieži redzēt savu seju” uz ekrāniem.

Atgādināsim, ka “Harija Potera” franšīzes uzņemšanas gados Daniels bijis iemīlējies par sevi daudz vecākajā aktrisē Helēnā Bonemā Kārterē. Šī mīlestība nebija abpusēja. Par savu tīņa gadu aizraušanos aktieris Bonemai Kārterei un skatītājiem pastāstīja “Harija Potera” 20. gadadienas speciālizlaidumā, kas pirmizrādi piedzīvoja 2021. gada nogalē.

Daniels Redklifs jau pirms vairākiem gadiem atzina, ka jaunākā paaudze viņu vairs neatpazīst kā mazo burvi no fantastikas filmas un tas viņam liekot justies kā tūkstošgadīgam.

Daniels Redklifs Harija Potera lomā franšīzes pirmajā filmā 2001. gadā. (Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

„Dažkārt, kad satieku bērnus, vecāki atved viņus pie manis un saka ‘Šis ir Harijs Poters’, bet viņi atbild – ‘Nē, nav gan’,” viesojoties šovā “Morning Joe” atklāja Redklifs, kuru mazā burvja lomai apstiprināja 11 gadu vecumā.

Taču ir paaudze, kurai Daniels Redklifs, lai cik gadus vecs būtu un cik atšķirīgi tagad izskatītos, aizvien asociēsies ar īpašo ekrāna varoni, kāds viņš bija Cūkkārpas skolas gados.

Aktieris Daniels Redklifs pasaules slavu iemantoja pirms 20 gadiem, kad uzsāka filmēties „Harija Potera” franšīzē, kas kļuva par vienu no komerciāli veiksmīgākajiem projektiem kino industrijas vēsturē. Kopumā Redklifs kā Poters iejuties astoņās filmās.