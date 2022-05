Antivakseri = putinisti. Vai vakcīnu noliedzēji ir Krievijas politikas atbalstītāji?

Jau Covid-19 pandēmijas laikā tika vērsta uzmanība uz to, ka vakcīnu noliedzēju paustajai dezinformācijai “kājas aug” ārvalstīs. Vēl jo vairāk – ne mazums neatkarīgo pētījumu liecināja, ka lielu daļu antivakseru izmantoto apgalvojumu “štancē” Krievijā, ka tā ir Krievijas īstenotā hibrīdkara viena no izpausmēm – sašķelt un līdz ar to novājināt sabiedrību kaimiņvalstīs.

Vai tiešām Latvijas antivakseri ir arī Kremļa propagandas fani? Jā! To žurnāls "Kas Jauns" secinājis, papētot vakcinācijas pretinieku reakciju uz Krievijas izraisīto karu Ukrainā.

Kāda tā ir? Viena daļa antivakseru izliekas, ka kara nav, un klusē, citi paziņo, ka ieņem neitrālu pozīciju, bet lielākā daļa savos uzskatos citē Krievijas propagandistu plaši izplatītos viedokļus. Proti, ka karu kurināja Amerika un Eiropas Savienība, ka pie visa vainojama NATO, ka karš ir globālistu (to pašu, kas izraisīja kovida pandēmiju) viena no plāna sastāvdaļām un tā tālāk un tā joprojām... Bet neviena vārda par to, ka agresors ir tieši Krievija!

“Brīvības platforma” nebrīvē

Visspilgtākais piemērs ir Aivis Vasiļevskis, kam jau piespriests drošības līdzeklis apcietinājums. Viņš tiek turēts aizdomās par Krievijas īstenoto kara noziegumu attaisnošanu.

Vasiļevskis jau gadiem izcēlies ar visādu sazvērestības teoriju publiskošanu, tajās īpaši noniecinot Rietumus, bet slavējot Krieviju, kas esot visas pasaules glābiņš. Savos rakstos viņš lēja žulti arī uz Latviju, nicinot mūsu valsts atrašanos NATO un Eiropas Savienībā, apgalvodams, ka pēc PSRS sabrukuma esam kļuvuši par ASV okupētu teritoriju, bet 2019. gadā Vasiļevskis bijušās Valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas partijas Atmoda sastāvā vēlējās kļūt par Eiroparlamenta deputātu.

Protams, kad pasauli pārņēma Covid-19 pandēmija, Vasiļevskim bija jauna tēma, par kuru nemitīgi izpausties, klāstot vienu konspirācijas teoriju pēc otras. Viņš baroja savus sekotājus ar informāciju, kurai bieži vien nebija reāla seguma un kura tika atzīta par dezinformāciju un meliem. Vasiļevskis šos divus gadus bija viens no pamanāmākajiem Covid-19 noliedzēju aktīvistiem, pat izveidoja iespaidīgu “neatkarīgu ziņu” lapu ar kliedzošu nosaukumu Brīvības platforma, kuras sauklis ir paša Vasiļevska izdomāta atziņa “Brīvība un patiesība ir dvīņumāsas”.

Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā Aivis Vasiļevskis aktīvi sāka izplatīt Kremļa propagandu arī šajā jautājumā. Līdz 9. martā tika apcietināts – Vasiļevskim un vēl trim garīgās attīstības un dziedniecības centra "DVS Urantija" pārstāvjiem (tostarp Vasiļevska tēvam dziedniekam Ventim Vasiļevskim) inkriminē Krievijas īstenoto kara noziegumu Ukrainā attaisnošanu. Proti, kā vēsta Latvijas Televīzija, šīs biedrības sapulcēs ukraiņi saukti par “fašisma dēmoniem”, ukraiņu nogalināšana tika pasludināta par normu, bet NATO esot “tumsas alianse”. Un, cik ironiski, atziņas “Brīvība un patiesība ir dvīņumāsas” autors tagad pats uz savas ādas var pārbaudīt, ka, paužot nepatiesību, brīvība tiek liegta!

Atver acis! Kremļa stilā...

Brīvības platforma, Gaismas ceļš, Brīvvalsts TV, Brīvības studija, Vakcīnrealitāte Latvijā, Gaismas tīmeklis, Veselais saprāts, Tautas kalpi – vesela čupa sociālo tīklu platformu (gan mājaslapas, gan interneta TV) ar skaļiem nosaukumiem.

Šīs vietnes vieno vakcīnu noliegšana, Latvijas kā neizdevušās valsts piesaukšana, bet nu arī Krievijas iebrukuma Ukrainā nenosodīšana. Tagad šajās vietnēs tiek izplatīti viedokļi un teorijas, ar kurām mīl izcelties Kremļa propaganda, attaisnojot savu slepkavniecisko karu, nomelnoti Ukrainas bēgļi, izsmietas Latvijas iedzīvotāju atbalsta akcijas Ukrainai... Bet ne zilbes par to, ka šobrīd Ukrainā notiek genocīds pret mierīgajiem iedzīvotājiem, lai gan vārds “genocīds” vakcīnu noliedzēju leksikā līdz šim bija viens no mīļākajiem!

Protams, neviens no šo antivakseru ruporu skaļākajiem karognesējiem tiešā tekstā neatbalsta Krievijas karaspēka zvērības Ukrainā, pat uzsver, ka tā nav darījis, taču tas nav šķērslis viņiem padalīties ar dažādiem provokatīviem zīmējumiem un viedokļiem par Ukrainas tēmu. Kā, piemēram, to dara raidījuma "Zveja un Smans pasaku valstībā" veidotājs Edgars Zveja.

Viņš savulaik bija pazīstams ar lieliskajiem TV raidījumiem par makšķerēšanu, taču pirms nepilniem desmit gadiem Zveja iesaistījās partijā "Saskaņa" un kandidēja 12. Saeimas vēlēšanās. Kopš tā laika Zveja vairs nerunāja par zivīm, bet gan aktīvi kritizēja Latviju un Latvijas valdību, bet līdz ar Covid-19 pandēmijas sākšanos kļuva par bieži vien nepatiesas, pret vakcināciju vērstas informācijas izplatītāju.

Arī vakcinācijas noliedzēju trubadūrs dziesminieks Kaspars Dimiters sociālajos tīklos nav paudis savu nostāju par notiekošo karu Ukrainā. Taču nesen publiskotais viņa dzejolis, kas veltīts “politieslodzītajam” Aivim Vasiļevskim, daudz ko izsaka. Lūk, dažas rindas: “Tie paši, kas jums vēl vakar nāvi ķermeņos laida, liek vēcināt karodziņus, lai slēptos aiz jūsu naida. Tie paši, kas jums kā vergiem vēl šodien liek maskās staigāt, nu sarīda tautu pret tautu, par mieru ar naidu liek klaigāt.”

Dvēseles pašas izvēlējušās atstāt ķermeņus

Un kā tad izteikušies citi labi zināmie antivakseru kustības spilgtākie karognesēji? Piemēram, Boikota partija savā mājaslapā bija padalījusies ar kādu profesionāli veidotu un, visticamāk, ne Latvijā tapušu dezinformācijas un melus saturošu video, kurā apgalvots, ka Krievijas agresija Ukrainā norisinās veiksmīgi, bet Latvijā tiekot atjaunots Latviešu leģions, kurā dienošie nacisti gatavi doties uz Ukrainu “nogalināt pēc iespējas vairāk krievu”.

Atgādinām, ka Boikota partijas priekšsēdētājs ir Covid-19 pandēmijas dezinformācijā vainotās un tāpēc likvidētās kustības Tautas varas fronte pārstāvis Roberts Raimo, bet Boikota partijas "Facebook" lapas sekotāju vidū ir gan pret Covid-19 vakcinēšanos noskaņotais pianists Vestards Šimkus, gan bokseris Mairis Briedis. Savukārt pats Tautas varas frontes izveidotājs, viens no aktīvākajiem antivakseriem Latvijā Valentīns Jeremejevs klāsta, ka karš Ukrainā ir globālistu plāna sastāvdaļa.

Arī pandēmijas noliedzēja Jāņa Pļaviņa izveidotajā grupā neviens īsti nerunā, ka Krievija būtu agresors. Toties tiek izplatītas sazvērestības teorijas par eliti, kas slepeni valdot pār pasauli, un notiekošais Ukrainā ir nevis karš, bet specoperācija pret šo eliti, jo Ukrainā esot gan bioloģisko ieroču laboratorijas, gan “bērnu nometnes pedofilijai”.

Tikmēr pazīstamais antivakseris Roberts Klimovičs gan nenoliedz, ka Ukrainā notiek karš. Viņš aktīvi aicina iestāties par mieru, bet cita starpā arī izsakās šādi: “Lielas atšķirības nav, vai cilvēkus nospricēja un viņi nomirs bišķiņ vēlāk, pirms tam mokoties, vai arī viņus tagad iznīcina ar raķetēm. Tas ir tas pats process. Tāpēc, lūdzu, saprotiet, ka nav nekādi hitleri vai putini, dusmoties uz kādu no viņiem ir tāpat, kā sunim dusmoties uz koku, nevis uz to, kurš tur rokās šo koku un viņam sit. Dārgie draugi, es jūs aicinu uz izpratni un mieru. Un uz mierīgu vērošanu. Mēģiniet vērot to un pēc iespējas neiesaistīties, saprotot, ka tās dvēseles, kuras tur šajā brīdī atstāj ķermeņus, acīmredzot ir kaut kādā ziņā pašas izvēlējušās tādu ceļu.”

Lindenblate popularizē Kremļa melus

“Nokaunieties, Kristīne Lindenblate, un kauns konkursam Miss & Mrs. Top of the World!” – tā pie skaistumkonkursu rīkotājas Lindenblates publiski vērsās "Miss & Mrs. Top of the World" nacionālā direktore Ukrainā Tetjana Kotjolkina.

Un kaunēties Lindenblatei, kas līdz šim bijusi aktīva antivakseru retorikas popularizētāja, ir par ko. Vispirms viņa kādā video pauda Kremļa līdz šim ļoti iemīļotu, bet izcili melīgu argumentu kara uzsākšanai: “Loģiski padomājiet! Nu ko darīt Krievijai, ja NATO karaspēki ir faktiski aplenkuši visu Krieviju!”, bet pēc tam skaidroja, ka šajā karā nenostājas nevienā pusē, Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski nosaucot par valsts nodevēju, kā arī nolamājot bijušo Latvijas prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. “Prezidente, kas ir nākusi no Kanādas, – nekaunīga, pretīga sieviete, kas ir atbraukusi un ievedusi šeit NATO. Iznīcinājusi mūsu valsti. Un šobrīd ASV ar Eiropas rokām vēlas karot pret Krieviju, lai dabūtu ietekmi un paplašinātu savas NATO ieroču izvietošanas teritorijas,” Kremļa propagandu saviem vārdiem izplatīja Lindenblate.

Tas nepalika bez uzmanības. Piemēram, "Miss & Mrs. Top of the World" nacionālā direktore Ukrainā Tetjana Kotjolkina paziņoja, ka Lindenblates dēļ atkāpjas no amata, bet vairākas ukrainietes atteikušās no konkursā saņemtajiem tituliem un kroņiem. “Mēs nenesīsim konkursa nosaukumu, kas atbalsta ukraiņu tautas asinsizliešanu! Un atzīstam konkursu un tā rīkotāju Kristīni Lindenblati par ekstrēmisti,” sociālajā vietnē "Instagram" rakstīja Kotjolkina, kamēr pati Lindenblate šos savus video nu ir izdzēsusi no sociālajiem tīkliem un lūgusi piedošanu ikvienam, ko esot kādreiz aizvainojusi.

Kaspars Pudniks: “Ukrainas tauta pati vainīga”

Ja Kristīne Lindenblate vismaz atvainojusies, tad nereāli ir sagaidīt tādu rīcību no bijušā muzikālās apvienības "Riči" dalībnieka Kaspara Pudnika. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš jau vairākus gadus aktīvi kritizē Latviju it visā, lai arī nerimstas apgalvot, ka vienmēr stāvēšot par savu tēvu zemi.

Pudnikam nekad nekas nav bijis pa prātam – ne Latvijas simtgades svinības, ne Samantas Tīnas Eirovīzijas videoklips, pat ne VID īstenotā čeku loterija! Tāpēc, kad viņš kārtējo reizi publisko savas žēlabas par “viss ir slikti”, sabiedrība nekautrējas veltīt komentārus, ka “tukša muca tālu skan”. Un, kad Latvijā sākās koronavīrusa pandēmija, Pudniks, protams, stājās vakcinācijas pretinieku pirmajās rindās, jo tā taču bija lieliska iespēja atkal nogānīt savu valsti un “stulbās valdības stulbos lēmumus”! Bet tagad Pudniks, rakstot par karu Ukrainā un ar to saistīto situāciju Latvijā, pārkāpis visas morāles un ētikas robežas. Lūk, dažas no Pudnika frāzēm:

* “Ar kādām tiesībām valdošie mērgļi atļaujas šķelt sabiedrību? Raut karogus un tad tos uzspraust vai katrā staba galā! Ar kādām tiesībām viņi pie gandrīz katras izglītības iestādes Latvijas karoga vietā izkarina Ukrainas karogu? Ar kādām tiesībām? Vai kāds rīkoja referendumu par šo jautājumu? Vai kāds prasīja tautas nostāju? Protams, ka nē!”

* “Protams, ka karš Ukrainā ir traģēdija! Protams! Un traģēdija kā Ukrainai, tā Krievijai! Taču der atcerēties, ka viena pagale nedeg! Vienmēr ir 50 uz 50! Šajā situācijā Ukrainas puse ir ne mazāk atbildīga un vainīga kā Krievija! To der atcerēties! Jo Ukraina par kara sākumu zināja vismaz 2 mēnešus pirms! Tāpat kā Latvija un visas citas Eiropas valstis!”

* “Protams, ka liela daļa, kas soļoja vienā solī it kā Ukrainas atbalstam, ir LGBT personas, kas nevar pieņemt sevi tādus, kā Dievs tos ir radījis. Diemžēl, bet fakts!”

* “Un sapnī redzēju, ka stulbā Medicīnas muzeja vadība tiek izsūtīta uz Sibīriju. Par to, ka kurina naidu Latvijā starp tautām. Ar stulbu, palīgskolas līmeņa plakāta izveidi pretī Krievijas vēstniecībai. Nu nav ko darīt, stulbumam nav robežu!”

* “Šobrīd, kad primāri ir JĀPARŪPĒJAS par savas tautas cilvēkiem, visi nezin kādēļ skrien rūpēties par Ukrainas tautu. Varētu padomāt, ka viņi paši nevar par sevi parūpēties. Jūs man pasakiet, kad Ukrainas tauta ir rūpējusies par Latviju? Tieši kad?”

* “Sapnī redzēju, ka pati Ukrainas tauta ir vainīga pie tā, kas ar viņiem šobrīd notiek. Tikai un vienīgi viņi paši ir to visu pieļāvuši.”

Kranāte Ukrainas atbalstītājus dēvē par aitu baru?

Ukrainas karogi un plakāti, kas visā pasaulē izkārti ukraiņu tautas atbalstam, ir traucēklis arī bijušajai aktrisei un TV žurnālistei, tagad dziedātājai un jogas speciālistei Baiba Kranātei. Viņa mēnesi pēc Krievijas slepkavnieciskā iebrukuma Ukrainā savā "Facebook" profilā ierakstīja: “Vo šitas ir bļāviens... Nopirku rjaženku – vajadzēja. Ugunīgās enerģijas ķermenī sabalansēt. Un tikai pie korķīša vaļā skrūvēšanas ieraudzīju, ka to tagad sauc par “ukraiņu tradicionālo”.

Aaaaa, es vaira šito nevaru izturēt. Apsolījos klusēt un FB tikai par nodarbībām izpausties… Kur es dzīvoju, starp kādiem – tādiem. Jej bogu, noturējos 2 dienas neforvardējot tālāk šeit Saša Stouna jautājumu “75 miljoni viedtālruņu, kur ir video no karstajiem punktiem, neredzu”... Es arī. Bļāviens, man tagad iekšējais uguns balansē nevis ar normālu rjaženku, bet ukraiņu tradicionālo no zilidzeltenas pudeles.

Iebraucu aizvakar Siguldā – vienā pusē šilte “Sigulda”, otrā pusē “слава Украине, слава героям”... Viss... Jūs izdzirdat beidzot arī no manis vārdus, ko nekad neesmu teikusi: “aitu bars”.”