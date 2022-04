Santai Didžus 50! Kā aktrise nosvinēja savu apaļo jubileju. FOTOGALERIJA

"Savos 50 jūtos tāpat kā pirms tam. Sveika, vesela, glīta un mīlēta. Nav nekādas atšķirības! Vēl vairāk - sāku domāt, ka taisnība ir kolēģim Jānim Kirmuškam, kas man novēlēja: “Tie pirmie 50 gadi ir tie grūtākie. Tikai tagad tā īstā dzīve sākas!” Jāņa apsveikums ļoti pārsteidza, jo, aizdomājoties par šiem viņa vārdiem, sapratu, ka tiešām tas tā arī ir!” savas sajūtas definē aktrise.

Un kā tad apaļā jubileja atzīmēta? “Tieši tā, kā vēlējos. Dzimšanas diena iekrita pirmdienā, kad man darbā bija brīvdiena. Svinēju Piņķu bibliotēkā, kur stāstīju par sevi, savu profesiju. Tur bija sanākuši cilvēki, kuri mani vēlējās dzirdēt.

Lielāko daļu no viņiem pat nepazinu, bet viņi vēlējās mani redzēt. Lūk, šie cilvēki tad arī bija vislielākā dāvana man dzimšanas dienā.

Padalījos ar viņiem savā dzīvesstāstā, un tas, manuprāt, bija ļoti, ļoti skaisti. Nosvinēju bez liela pompa. Vispār man šķiet, ka tie 50 gadi uzliek pamatīgu pienākuma apziņas slogu, ka obligāti jānosvin ar vērienu. Bet tieši to es nevēlējos – visas šīs runas, suminājumus, sveicēju pūļus. Man šķiet, ka jau tā esmu dzīvē izdarījusi pietiekami daudz laba, bet īpaši to uzsvērt, kā to parasti apsveicēji dara šādās apaļās jubilejās... Nē, tas nav man! Tas labais, kas ir noticis, jau ir noticis, un tas tāpat ir forši. Tāpēc izvēlējos nosvinēt tā, kā gribu. Un man ļoti labi patika,” stāsta Santa.

Tiesa gan, neizpalika svinības ģimenes lokā un ar kolēģiem. Ar ģimeni savus 50 gadus Santa atzīmēja iepriekšējā dienā, pie reizes nosvinot arī dēla 18. dzimšanas dienu. “Nosvinēju mīļās, lielās ģimenes lokā ar mammas gatavoto rasolu un Kukažas (brāļa draudzenes) sautēto trusīti. Bērni bija gatavojušies un rūpējušies, lai gaviļniece būtu laimīga. Gan galdu saklājuši, gan jaukas dāvanas sarūpējuši. Nosvinējām klusumā un mierā. Varbūt tas liekas neraksturīgi man, bet es tiešām tā gribēju. Jo nevarēju atrast sev atbildi uz jautājumu, ar ko apaļš gadskaitlis atšķiras no jebkuras citas dzimšanas dienas,” nopietni atbild Santa.

Savukārt Leļļu teātris gaviļnieci pārsteidza ar sarkano paklāju un kolektīva nodziedātu, Santai veltītu popūriju. “Otrdien piebraucu pie Leļļu teātra, un tur jau kolēģi mani gaidīja. Pat sarkanais paklājs man par godu bija izritināts, un krāsaini baloni piesieti pie vārtiem! Es tik ļoti samulsu, ka pat padomāju – nu ir sū... – un grasījos mukt prom,” sirsnīgi smejas Didžus, sakot, ka šis kolēģu sarūpētais pārsteigums patiešām bijis ļoti aizkustinošs: “Tas biju ļoti skaisti. Torte, daudz dziesmu un daudz labu vārdu. Jutos saviļņota līdz asarām un mīlēta. Pateicos visiem sveicējiem!”

