VIDEO: Sipenieces meita Grieta nekautrējas runāt par pikantām tēmām

Jau bērndārzā uz jautājumu par tēta profesiju meitēns bez liekas kautrības atbildējis, ka "mans tētis zīmē plikas meitenes". Arī šodien Grieta sevi uzskata par seksuāli brīvu cilvēku, un patiesi lepojas, ka strādā intīmpreču veikalā "Sexy Style".

Atklātā sarunā ar Valdi Melderi telekanāla "STV Pirmā!" sarunu šovā "Kad viņas satiekas" Grieta atzīst, ka lielākās mūsu sabiedrības problēmas intīmajā ziņā ir nespēja atraisīties un uztvert seksu kā normālu dzīves sastāvdaļu, no kurienes jau tālāk izriet gan nespēja gultā komunicēt ar savu partneri, gan arī citādā nepieņemšana un homofobija, kas Grietas vērtējumā Latvijā ir joprojām ir diezgan izteikta.

“Un tad, ja šāds cilvēks vēl saka, ka viņa mīļākā grupa ir “Queen”, tad es viņam – nu, come on, vai tu vispār zini, kas bija Fredijs Merkūrijs?” - Grieta ir neizpratnē par daļu savu tautiešu uzskatiem, un turpina, ka cilvēks jau piedzimstot nezina, kāda identitāte viņam ieprogrammēta, un to meklēt caur dažādām pieredzēm ir tikai normāli.