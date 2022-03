Nedēļas jaunumi "Tet+" - sirdi sildoša drāma, unikāls dokumentāls darbs un uz patiesiem notikumiem balstīts trilleris

Bērns ir katrā no mums

Pēc fenomenālā tēlojuma filmā Džokers Vakīns Fīnikss atgriežas kino pavisam citādā lomā, apliecinot aktierisko ģenialitāti.

Drāmā "Ej tālāk, tālāk" ("C’mon C’mon") Fīnikss ir radiožurnālists, kurš apceļo Ameriku, lai ierakstītu bērnu domas par mūsdienu pasauli. Vientuļā vīrieša bezrūpīgā dzīve apgriežas kājām gaisā, kad viņam pievienojas deviņus gadus vecais māsasdēls. Abu gaišās sarunas Debisī noskaņās atklāj dažādu pasaules redzējumu.

Sirdi sildoša, dziļa un emocionāla – tā Maika Milsa veikumu dēvē kritiķi. Un slavē, ka režisors saprot – tās dzīves vienkāršās gudrības vissaprotamāk skan, ja nāk no bērna mutes. Galu galā, kurš tad nezina, ka bērni spēj pārsteigt ar tādām pērlēm, kas visražīgākajam kinoscenāristam pat sapņos nerādās. Tā nu Vakīns Fīnikss filmā atveido žurnālistu Džoniju, kas prot uzdot jautājumus, taču ar atbildēm gan viņam ir grūtības. Tāpēc jāprasa tiem, kas spēs atbildēt tā, kā ir, nevis meklēs sarežģītas atrunas. Jāprasa bērniem. Bet, izrādās, arī jāmeklē pašam sevī atbildes uz tiem itin vienkāršajiem jautājumiem, kurus vaicā māsasdēls Džesijs.

Emocionālo drāmu "Ej tālāk, tālāk" skatieties "Tet+ Kino" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Kā radās "Doždj"

"DOŽDJ - Krievu Žurnālistu Avantūra" ("F@ck This Job") ir unikāls stāsts par to, kā no miljonāra sievas kaprīzes dzima demokrātijas vērtību sargpostenis – Krievijas dumpinieciskākais televīzijas kanāls "Doždj".

2008. gadā Nataļja Sindejeva – pašpārliecināta, ambicioza sieviete no Krievijas pilsētas Mičurinskas – kļuva par veiksmīga baņķiera sievu. Vienā jaukā dienā viņa nolēma izveidot optimistiskāko televīzijas ziņu kanālu. Kas bija viņas dzinulis? Iedomība? Nauda? Slava? Viens gan ir skaidrs pavisam droši: viņu tobrīd nevadīja vēlme cīnīties par vārda brīvību vai cilvēktiesībām. Nataļja savā komandā aicināja jaunus, atvērti domājošus žurnālistus tikko no augstskolas sola, kuriem nebija pieredzes valdības pārvaldītājos plašsaziņas līdzekļos. Tomēr romantizētais sapnis par optimistiskāko kanālu drīz vien izplēnēja, jo Krievijas politisko arēnu pāršalca daudz spēcīgāki pārmaiņu vēji. No nosacītas brīvības Krievija ieslīdēja pilnīgā izolācijā, un neatkarīgai žurnālistikai Putins pieteica karu.

Filma spilgti iezīmē Krievijā notiekošās pārmaiņas, līdz ar kurām mainījās arī cilvēki. Šajos drūmajos laikos Doždj žurnālistu komanda atklāja sevi no jauna – izrādās, viņi bija daudz spēcīgāki, nekā paši būtu uzdrīkstējušies ticēt. Soli pa solim šie cilvēki, kuri nekad nebija piedalījušies vēlēšanās, kuri turējās pa gabalu no politikas, sāka saprast, ka viņi pamazām zaudē savas dzīves, iespējas, plānus un sapņus.

Dokumentālo darbu skaties "Tet+ Filmas un seriāli" latviešu valodā vai angļu valodā ar latviešu subtitriem.

Stāsts par pazudušo žurnālisti

"Zemūdens straumē: Kimas Volas pazušana" ("Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall") ir stāsts par Kimu Volu, jaunu dāņu žurnālisti, kas tika ielūgta uz bēdīgi slavenā “izgudrotāja” Pītera Madsena zemūdenes, kurš viņu… nogalināja un sadalīja.

2017. gadā Eiropu pāršalca ziņas par kāda dāņu uzņēmēja Pītera Madsena nogrimušo zemūdeni un žurnālistes Kimas Volas mistisko nāvi. Pasaulē lielākā pašdarinātā zemūdene Nautilus tika atrasta nogrimusi, tās projektētājs Madsens izglābts, bet Kimas, kas bija devusies uzņēmēju intervēt, nekur nebija… Tikai pēc tam cita pēc citas sāka atrasties žurnālistes mirstīgās atliekas, un aizdomu ēna, protams, krita uz Madsenu.

Uz patiesiem notikumiem balstīto divu sēriju filmu skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.