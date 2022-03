Nesen Anna Ņetrebko tika atstādināta no iestudējumiem Metropolitēna operā un nomainīta pret ukraiņu vokālisti Ludmilu Monastirskuju. (Foto: Simona Chioccia/IPA/Shutterstock/ Vida Press)

Operzvaigzne Anna Ņetrebko iekuļas pamatīgās nepatikšanās, atbalstot Putina asiņaino režīmu

Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam ir daudz mīluļu starp šovbiznesa zvaigznēm, kas seko viņam īsā pavadā. Tādi ir putinisti Gazmanovs, Rastorgujevs un daudzi citi. Daudzi no viņiem uz savas ādas sāk just atmaksu par klusēšanu, kas nozīmē – atbalstu Putina karam pret Ukrainu. Viena no tām ir operdziedātāja Anna Ņetrebko.