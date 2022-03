25. marta jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1926. gadā Aleksejs Apīnis - grāmatniecības vēsturnieks, bibliotēku darbinieks, literatūrvēsturnieks (miris 2004. gadā).

1948. gadā Arnis Zandmanis - pianists.

1956. gadā Juta Kroiča - Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko studiju nodaļas dekāne, Mikrobioloģijas katedras vadītāja.

1962. gadā Ineta Krodere-Imša - zvērināta advokāte.

1965. gadā Guntars Račs - ierakstu kompānijas "Mikrofona ieraksti" viens no dibinātājiem, dzejnieks, dziesmu autors.

Jubilāri pasaulē

1347. gadā Sjēnas Katrīna - itāļu svētā (mirusi 1380.gadā).

1539. gadā Kristofers Klāvijs - vācu matemātiķis, mūsdienu gregoriāņu kalendāra galvenais arhitekts (miris 1612.gadā).

1867. gadā Gutzons Borglums - dāņu izcelsmes amerikāņu tēlnieks, viņa pazīstamākais darbs - klintī izcirstie četru ASV prezidentu portreti Rašmoras kalnā (miris 1941.gadā).

1908. gadā Deivids Līns - angļu kino režisors (miris 1991.gadā).

1942. gadā Areta Frenklina - amerikāņu dziedātāja (mirusi 2018. gadā).

1947. gadā Eltons Džons - angļu dziedātājs un dziesmu autors.

1962. gadā Mārsija Krosa - amerikāņu aktrise.

1964. gadā Dmitrijs Seļivanovs - krievu rokmūziķis (miris 1989. gadā).

1965. gadā Stefka Kostadinova - bulgāru vieglatlēte, olimpiskā un divkārtējā pasaules čempione augstlēkšanā.

1965. gadā Jefims Šifrins - padomju un krievu aktieris.

1965. gadā Sāra Džesika Pārkere - amerikāņu aktrise.

1966. gadā Dmitrijs Kvartaļnovs - krievu hokejists, 1989. gada pasaules čempions.

1976. gadā Melānija Blata - britu dziedātāja ("All Saints").

1976. gadā Vladimirs Kļičko - ukraiņu bokseris.

1977. gadā Egidijs Bauba - lietuviešu hokejists, 2010. gada Latvijas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs.

1986. gadā Marko Belinelli - itāļu basketbolists.

Notikumi Latvijā

1924. gadā Valsts prezidents Jānis Čakste pirmo reizi izsludina likumu par Triju Zvaigžņu ordeni. Ordenis dibināts par godu Latvijas Republikas tapšanai un tas tiek piešķirts pilsoņiem un ārvalstniekiem par nopelniem tēvijas labā.

1949. gadā Padomju Savienība veica masveida deportācijas no Baltijas valstīm. No Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tika izvesti vairāk kā 92 000 cilvēku (no Latvijas ~43 000).

1999. gadā, atzīmējot Komunistiskā terora upuru piemiņas dienu, pie Brīvības pieminekļa tiek nolikts par iedzīvotāju ziedojumiem izveidotais Tautas vainags un aizdegtas sveces. Piemiņas pasākumu atklāj Rīgas domes priekšsēdētājs Andris Bērziņš un Valsts prezidents Guntis Ulmanis. Tautas vainaga diametrs ir 3 metri, tajā ievietotas vairāk nekā 500 rozes, 500 neļķes, 500 gerberas, 750 mārtiņrozes, 350 tulpes, vairāk nekā 200 lilijas, 150 kallas, 1500 neaizmirstulītes un hiacintes.

2002. gadā Rīgā tiek parakstīta vienošanās par sadarbību starp Rīgas un Rostokas zooloģiskajiem dārziem.

2004. gadā Saeima veselības ministra amatā ieceļ 29 gadus veco Rinaldu Muciņu, kurš nav nevienas partijas biedrs.

Notikumi pasaulē

1199. gadā Anglijas karalis Ričards I jeb Ričards Lauvassirds kaujas laikā Francijā tiek ievainots ar stopa šāvienu. Šis ievainojums izraisa viņa nāvi 6.aprīlī.

1306. gadā Roberts I kļūst par Skotijas karali.

1655. gadā Holandietis Kristiāns Haigenss atklāj Saturna lielāko mēnesi Titānu.

1807. gadā Lielbritānijā tiek atklāts pirmais pasažieru transportēšanas dzelzceļš.

1807. gadā britu impērijā tiek likvidēta vergu tirdzniecība.

1821. gadā grieķi saceļas pret Osmaņu impēriju, uzsākot Grieķu neatkarības karu.

1911. gadā ugunsgrēkā apģērba rūpnīcā Ņujorkā iet bojā 146 imigrantu strādnieces.

1918. gadā tiek dibināta Baltkrievijas Tautas Republika.

1918. gadā irst franču komponists Klods Debisī.

1939. gadā Kardināls Eudžēnio Pačelli kļūst par Romas pāvestu Piju XII.

1941. gadā Dienvidslāvijas karaliste pievienojas nacistiskās Vācijas vadītajai koalīcijai.

1957. gadā Rietumvācija, Francija, Itālija, Beļģija, Nīderlande un Luksemburga paraksta Romas līgumu, dibinot Eiropas Ekonomisko kopienu, kas ir mūsdienu Eiropas Savienības priekštece.

1969. gadā sava medusmēneša laikā grupas "The Beatles" līderis Džons Lenons un viņa sieva Joko Ono Amsterdamas "Hilton" viesnīcā sarīko pirmo akciju "Bed-In for Peace".

1988. gadā Bratislavā notiek Sveču demonstrācija, kas tiek uzskatīta par pirmo astoņdesmito gadu masu demonstrāciju pret komunismu režīmu Čehoslovākijā.

1990. gadā ugunsgrēkā nelegālā klubā "Happy Land" ("Laimīgā zeme") Ņujorkā iet bojā 87 cilvēki.

1992. gadā krievu kosmonauts Sergejs Krikaļevs atgriežas uz Zemes pēc desmit mēnešu pavadīšanas kosmiskajā stacijā "Mir".

1996. gadā pēc liellopu sūkļveida encefalopātijas jeb BSE izplatīšanās Eiropas Savienības Veterinārā komiteja aizliedz Lielbritānijas liellopu gaļas un tās subproduktu eksportu.

2004. gadā bankrota pieteikumu iesniedz lidsabiedrība "Air Holland", kad to satricina skandāls par marihuānas lietošanu kompānijas pilotu vidū.