Mūziķis Arstarulsmirus publisko jaunu singlu "Baterija" un piesaka kārtējo albumu

"Dziesmas vēstījuma centrā ir pašironiskā veidā pasniegta liriskā varoņa apzināšanās par akūtu vajadzību atjaunot savus iekšējos resursus. Apstākļos, kad nemitīgi jāpielāgojas negaidītiem izaicinājumiem un izmaiņām, kad darba telpas robežas arvien izplūst, tas ir un paliek aktuāls temats tik daudziem no mums. Rūpējoties par savu veselību un produktīvu radoošo darbību, jau gadiem tiecos uziet balansu ritmā starp darbu un atpūtu. Tomēr bieži attopos stāvoklī, kad brīdis, kas būtu jāvelta atpūtai jau atkal ir nokavēts. Dziesma domāta kā atgādinājums, lai turpmāk šo mirkli izdotos uzķert savlaicīgāk," par dziesmas tapšanas motivāciju saka Arstarulsmirus.

Papildvokālu partijas skaņdarbā izpildījuši Rihards Bērziņš, Laima Dimanta, Madara Orola un Lauris Valters, ģitāru iespēlējis Mārcis Auziņš, klavieres - Elvis Lintiņš. Ieraksta skaņu režisors - Sergejs Laletins.

Albums “Dedz” būs trešais no paredzēto četru “Vēlējuma dziesmu” albumu cikla, kurā katrs no dziesmu kopumiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Trešais cikla albums veltīts uguns tematikai, dziesmu tekstos iekļaujot to simbolizējošas izpausmes un asociācijas - kustība kā dzīvības enerģijas pamats, siltas un sirsnīgas attiecības, griba, iniciatīva un mērķtiecība sevis izziņas un iekšējo konfliktu mazināšanas kontekstā.

“Dziesma “Baterija” ļoti uzskatāmi ilustrē to, ka gaidāmais albums būs krietni jestrāks, enerģiskāks un intensīvāks salīdzinājumā līdzšinējiem cikla ierakstiem. Albuma ieraksta radošais process ir dinamisks un mēs ar komandu esam iedvesmas pilni, jo arvien skaidrāk ir dzirdams tas, ka topošais albums būs tiešām karsts un labā ziņā dedzinošs," radošā procesa virzību komentē autors.

Šī gada maijā notiks Arstarulsmirus koncertprogrammas “Skatu punkti” koncerti, kuri līdzšinējo ierobežojumu dēļ vairākkārt tika pārcelti. Koncertprogrammā tiks iekļauti ieraksti gan no līdz šim izdoto divu mūziķa “Vēlējuma dziesmu” albumiem “Skatu punkti” (2020) un “Pie zemes” (2021), gan spilgtākās kompozīcijas no Gustavo repertuāra.

Koncerti notiks 6. maijā Liepājā, koncertzālē “Lielais dzintars”, un 13. maijā Cēsīs, “Vidzemes koncertzālē”.