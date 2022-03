Nedēļas jaunumi "Tet+" - komēdija romantiķiem, seriāls basketbola faniem un krimiķis detektīvu cienitājiem

Pretpoli pievelkas

Romantiskā komēdija "Mans mīļākais ienaidnieks" ("The Hating Game") stāsta par Lūsiju un Džošua.

Apņēmusies gūt profesionālus panākumus, neapdraudot savu ētiku, Lūsija uzsāk savstarpēji nežēlīgu spēli pret auksto un jaudīgo ienaidnieku Džošua, tomēr sāncensību sarežģī… jūtas. Filma veidota pēc Salijas Tornas sarakstītā tāda paša nosaukuma romāna, kas internetā izpelnījies krietnu fanu pūli, kuri novērtē šo “komēdiju par trauslo līniju starp naidu un mīlu”.

Komēdiju "Mans mīļākais ienaidnieks" skatieties "Tet+ Kino" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

"Lakers" slavas gājiens

Seriāls "Laiks uzvarēt: “Lakers” dinastijas slavas pieaugums" ("Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty") stāsta par astoņdesmito gadu basketbola sporta slavenībām un zvaigžņu komandu.

Darbs veidots, par pamatu ņemot Džefa Pērlmena grāmatu "Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s". Tas ir stāsts par to, kā basketbola komanda Losandželosas "Lakers" kļuva par veiksmīgāko profesionālo komandu Nacionālajā basketbola līgā. Sākot ar Maģiskā Džonsona pievienošanos komandai 1979. gadā, "Lakers" spēlētāju vidū parādījās arvien vairāk izcilu sportistu – Karīms Abduls Džabars, Pets Railijs un citi. Viņi bija ātri, azartiski, un viņu uzvedība spēles laukumā un privātajās izklaidēs aizrāva daudzus līdzjutējus. Uz spēļu arēnām plūda cilvēku pūļi, tostarp sievietes, kuras fanoja par sporta slavenībām.

Seriālu skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Sistēmu cīņa

Jaunā policijas departamenta izmeklētāji strādā pie vissarežģītākajām lietām, izmantojot īpašu programmatūru ar nosaukumu "Fillin".

Intrigas un negaidīti pavērsieni liek policistiem katru dienu saskarties ar jauniem izaicinājumiem. Viņu uzsāktajās lietās arvien biežāk parādās augsta ranga policijas amatpersonu vārdi. Departamenta vadītājs Valentīns Smiško nevar to pieļaut, tāpēc sāk apgrūtināt izmeklētāju darbu ar lietām, kuras, viņš ir pārliecināts, nekad netiks atrisinātas. Tādējādi vecā sistēma apvienojas, lai iebilstu pret jauno "Fillin".

Detektīvseriālu "F.I.L.I.N" ("Филин") krievu valodā skatieties "Tet+ Filmas un seriāli".