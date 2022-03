Pusotru mēnesi pēc dēla piedzimšanas Kailija Dženere nolemj mainīt viņa vārdu

Kardašjanu klana jaunākā pārstāve Kailija Dženere savā "YouTube" kanālā padalījusies ar video, kurā dokumentēts viņas gaidību laiks. Dažas stundas pēc šī video publiskošanas jaunā māmiņa “Instagram” stāstos pavēstījusi, ka abi ar partneri Trevisu Skotu maina dēlam vārdu, kuru sākotnēji bija nosaukuši par Volfu (Vilku) Vebsteru.

Kailija Dženere ar partneri Trevisu Skotu un kopīgo meitu Stormi Vebsteri 2021. gada jūnijā. (Foto: ddp/ INSTAR / Vida Press)

“Informējam, ka mūsu dēlu vairs nesauc Volfs. Mēs sajutām, ka tas viņam neatbilst,” rakstīja 24 gadus vecā divu bērnu māmiņa.

“Tikai gribēju padalīties, jo visur redzu viņu saucam par Volfu.”

Kailija gan neatklāj jauno vārdu, kādu tagad izvēlējusies kā dēlam atbilstošāku.

Bijusī realitātes šova “Keeping Up With The Kardashians” zvaigzne (šovā no 2007. gada līdz 2021. gadam) savu un amerikāņu repera Trevisa Skota otro bērnu pasaulē laida šā gada 2. februārī.

Pāris ģimenē jau audzina četrus gadus vecu meitu Stormi Vebsteri, kura dzimšanas dienu nosvinēja tieši dienu pirms brālīša nākšanas pasaulē. Stormi dzimusi 1. februārī.

Deviņu minūšu garajā video, kam dots nosaukums “To Our Son” (“Mūsu dēlam”), redzama visa kuplā Kardašjanu ģimene. Savus vēlējumus izsaka populārākās ģimenes pārstāves Kima, Kortnija un Hloja Kardašjanas, Kendala Dženere, kā arī ģimenes mamma un menedžere (saukta par momadžeri) Krisa Dženere.

Kailija atklāj, ka grūtniecības laikā viņai visvairāk kārojies steiku. Sarkano gaļu viņa ēdusi pusdienās un vakariņās kopā ar vārītu kartupeli. Gaidot dēlu viņas organisms pastiprināti pieprasījis gaļu. “Daudz gaļas,” norāda māmiņa.

Retrospektīvais gaidību laika videoklips noslēdzas ar epizodi no dzemdībām. Pēc bērna piedzimšanas tēvs Treviss Skots dzirdams sakām – “Kā iet, lielais puika!”.

Zēns, kurš iepriekš bija zināms kā Volfs Vebsters, piedzima šā gada 2. februārī, sverot 4 kilogramus.