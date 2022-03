“Pasaulē notiek lietas, kuras no jums tiek slēptas. Briesmīgas lietas, par kurām jums vajadzētu zināt. Taču, pirms es runāju par skaudro realitāti, es gribētu runāt par krievu, kurš kļuva par manu varoni. 1961. gadā, kad man bija 14 gadu, labs draugs mani uzaicināja skatīties pasaules čempionātu svarcelšanā. Biju starp skatītājiem, kad Jurijus Petrovičs Vlasovs kļuva par pasaules čempionu un pirmo cilvēku, kurš virs galvas pacēla 200 kilogramus. Kaut kādā veidā draugs man palīdzēja iekļūt aizkulisēs. Pēkšņi četrpadsmit gadus vecais zēns stāvēja pasaulē spēcīgākā vīra priekšā. Es nespēju tam noticēt.

Arnolds Švarcenegers 1982. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Walter McBride / Vida Press)

Viņš pastiepa roku. Mana roka tajā laikā bija kā mazam zēnam, tāpēc viņa roka vienkārši "norija" manējo. Bet viņš bija labs un man uzsmaidīja. Es nekad neaizmirsīšu to dienu. Nekad,” atmiņās dalījās Švarcenegers. Sava varoņa sportista fotogrāfiju mazais Arnolds piekāra virs gultas. Vēlāk, kad viņš pats sāka cilāt svarus, fotogrāfija istabā kļuva par viņa iedvesmu.

Švarcenegera tēvs lika šo fotogrāfiju noņemt un atrast kāda Vācijas vai Austrijas sportista attēlu. “Viņš tiešām bija dusmīgs. Pēc tā, kas bija pārdzīvots Otrajā pasaules karā, krievi viņam nepatika. Viņš tika ievainots Ļeņingradā," viņš paskaidroja. Taču Arnolds šo fotogrāfiju nenoņēma. Kā pats teica - kāda atšķirība, zem kuras valsts karoga cīnījās Vlasovs.

"Mana saikne ar Krieviju ar to nebeidzās, tā tikai nostiprinājās. Kad sāku tur sportot un filmēties, satiku daudz fanu,” viņš stāstīja. Aktieris atcerējās, ka Vlasovu saticis vēlreiz. Viņi abi strādāja filmēšanas laukumā, pavadīja dienu kopā, un Švarcenegeram tas vēlreiz atsauca atmiņā, cik sirsnīgs un labestīgs ir viņa elks. Vlasovs Švarcenegeram uzdāvināja zilu krūzi, no kuras aktieris joprojām katru rītu dzer kafiju līdz pat šai dienai.

Arnolds Švarcenegers filmā "Sarkanā tveice" (1988). (Foto: Supplied by Capital Pictures)

"Kāpēc es jums to stāstu?" retoriski vaicā aktieris. Un uzreiz atbild – no 14 gadu vecuma viņš ir jutis cieņu pret Krievijas cilvēkiem. "Krievu tautas spēks un sirsnība mani vienmēr ir iedvesmojis. Tāpēc es domāju, ka atļausiet man pastāstīt patiesību par karu Ukrainā un tur notiekošo. Nevienam nepatīk dzirdēt, ka kāds kritizē valdību. Es to visu saprotu. Bet, tā kā esmu sens Krievijas cilvēku draugs, es ceru, ka jūs mani sadzirdēsiet," sacīja Švarcenegers.

"Šo karu sāka nevis Ukraina, bet Kremlis. Šis nav Krievijas tautas karš," sacīja aktieris, vēršot uzmanību uz šausminošajiem civiliedzīvotāju slaktiņiem Ukrainā. Švarcenegers uzsvēra, ka vairāk nekā 3 miljoni Ukrainas iedzīvotāju jau ir pametuši savu valsti, tostarp galvenokārt bērni un sievietes. “Tā ir humānā krīze. Krievija savas nežēlības dēļ ir izolēta no civilizētās pasaules. Man žēl to jums teikt, bet tūkstošiem krievu karavīru jau ir nogalināti. Krievijas valdība melo ne tikai iedzīvotājiem, bet arī karavīriem. Dažiem tika teikts, ka būs jākaro pret nacistiem, un citiem, ka Ukraina viņus sagaidīs kā varoņus. Tā nav taisnība."

