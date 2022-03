Franču kino leģenda Alēns Delons gatavojas aiziet no dzīves, izmantojot eitanāziju

Eiropas kino seksa simbolam Alēnam Delonam ir jau 86 gadi. Savas dzīves laikā aktieris nospēlējis desmitiem spilgtu lomu, uz ekrāna atveidojot kā labos tēlus, tā neliešus. Taču tagad Delonam vairs nav fiziski spēka, lai turpinātu intensīvi strādāt. Mākslinieks aizvien biežāk sūdzas par savu veselību un aizdomājas par nāvi.

Vienā no intervijām viņš uzsvēris, ka ir gatavs eitanāzijai, lai brīvprātīgi aizietu no dzīves. Viņš šobrīd dzīvo Šveicē, kur šī procedūra ir likumīga un atļauta. “No noteikta vecuma mums ir tiesības klusi aiziet, izvairoties no slimnīcām, injekcijām un citām lietām,” ir pārliecināts aktieris.

Alēns Delons ar dēlu Entoniju Delonu sava drauga un kolēģa Žana Pola Belmondo bērēs Parīzē 2021. gada septembrī. (Foto: Best Image / BACKGRID/ Vida Press)

Delons jau sakārtojis mantojuma jautājumus, novēlot kapitālu saviem bērniem. Aktieris arīdzan pēc palīdzības vērsies pie sava dēla Entonija, uzskatot, ka viņam jāparūpējas, lai nokārtotu visas nepieciešamās formalitātes eitanāzijas procedūras veikšanai.

“Tētis lūdza, lai pavadu viņu līdz galam, bet es atteicos. Man bija tam savi iemesli. Eskorta lomu uzņemsies mana māsa Anuška,” norādījis Entonijs.

Alēns Delons ar meitu Anušku 2019. gada Kannu kinofestivālā. (Foto: CAMERA PRESS/Theodore Wood / Vida Press)

Pagaidām nav zināms, kad Delons izšķirsies veikt procedūru. Šobrīd aktieris cenšas baudīt dzīvi. Viņš bieži ceļo pa Šveici, daudz komunicē ar draugiem. Kā stāsta Alēna tuvinieki, īstais brīdis vēl nav pienācis, taču viņi neko nevar apgalvot.

2019. gada jūnijā Delons piedzīvoja insultu. Viņu nogādāja slimnīcā pēc sūdzībām par reiboni un galvassāpēm. Viņš ārstējās vienā no Šveices klīnikām.

