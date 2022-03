Pašmāju hiphopa mūzikas projekts "MUUD" publisko četru dziesmu izlaidumu "IV"

"MUUD" ierasti publicē mūziku pa trīs dziesmām vienā reizē, tomēr jaunajā izlaidumā "IV" līdz ar dziesmām "Nav saules", "Venēra" un "Spīd logā" (piedaloties Henny), publicēts arī singls "Ēno", kas tapis kopā ar dziedātāju Būū un pirmatskaņots nupat aizvadītajā Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ceremonijā, kurā Būū ieguva divas "Zelta mikrofons" statuetes nominācijās "Debija" un "Dziesma".

Atceroties muzikālās sadarbības pirmsākumus, Būū stāsta: ""MUUD" man ir dikti mīļi! Jau pavasarī, kad vēl nebija lielu indikāciju par to, vai Būū ar mūziku viss izdosies, puiši mani un manu mūziku acumirklīgi novērtēja un mani pašu pieņēma bariņā, kas man, introvertam susuram, daudz nozīmē. Fantastiski apzināties, ka pagājis, patiesībā, mazs laika sprīdis, un jau kopīgi kāpām uz "Zelta mikrofona" skatuves."

Dziesmas "Ēno" tapšanā piedalījās: Būū, Punkts uz I, Cepums, Jānis Krūmiņš, Henrijs Mucenieks (ģitāra), Ernests Aļļis (saksofons), bītmeikeri - Silins Beats un Beatowski.

"Ēno" ir stāsts par mākslinieka neizsīkstošo vilkmi turpināt, neskatoties uz grūtībām. "MUUD" dalībnieks Punkts uz I atminas, ka "Ēno" skice uzreiz norezonēja, jo ikdienā daudz strādāts tuvu izdegšanai, kad emocijas svārstās no prieka līdz izmisumam.

"Ir svarīgi uzturēt sevī spēcīgu garu, it īpaši šajā grūtajā laikā, kad ir tik liela neskaidrība par nākotni, darot to, kas vislabāk padodas. Svarīgi atrast krāsu dzīvei, un katra ēna to padara arvien dzīvāku," atzīst Punkts uz I.

Projekta “MUUD” dibinātāji ir Latvijas hiphopa apvienības “Kreisais krasts” dalībnieki Punkts uz I (Ingus Šusts), Cepums (Mārtiņš Mednis) un Jānis Krūmiņš. Projekta viesmākslinieki ir dziedātāja Būū un ģitārists Henrijs Mucenieks (Henny). Līdz šim publicēti četri mūzikas izlaidumi, kopumā 13 dziesmas.