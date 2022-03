Ko spēj pateikt Taro kārtis? Skaidrību vieš Anna Lieckalniņa

"Kārtis es izlieku, kad esmu mājās viena. Tā man ir kā atslēgšanās no ārpasaules un meditācija – aizkūpinu vīraku, relaksējos... Kārtis parāda to, kādā punktā tu dzīvē esi, kādi procesi tur notiek. Jo apzinātāk tu spēj savu dzīvi uztvert, jo precīzāk kārtis visu parādīs," - tā par savu aizraušanos telekanāla "360TV" raidījumā "Pasaki to skaļi" stāsta Anna.

