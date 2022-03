Cīņa par izredzētību. Seriāla "Billions" recenzija

Vienvārdsakot - ja jums tuva ir Amerikas kultūra un pasaules izjūta, mīlat Ņujorku un jūs interesē filmas par ASV finanšu vai politiskās elites cīņām un mahinācijām, tad seriāls «Miljardi» būs īstā izvēle.

Balstīts patiesos notikumos

Seriāla sižetiskās līnijas balstītas reālā federālo iestāžu ierosinātā kriminālizmeklēšanā par finanšu noziegumiem pret riska ieguldījumu fondu pārvaldnieku Stīvenu A. Koenu no «S.A.C. Capital Advisors», kuru vadīja Ņujorkas Dienvidu apgabala prokurors Rods Bharara no 2009. līdz 2017. gadam. Tāpat scenārijā izmantotas «Salomon Brothers» manipulācijas ar ASV Valsts kases obligācijām 90. gadu sākumā.

Arī šodienas «Volstrītas vilki», kuri pērk un pārdod uzņēmumu akcijas vai spekulē ar valstu parādzīmēm, ir novērtējuši seriālu atzinīgi, atzīstot, ka tajā notiekošais visā visumā atbilst viņu ikdienas darba kārtībai un stilam. Tas tikai apstiprina ticamības izjūtu, kāda pārņem, skatoties «Miljardus». Nav šaubu, ka esi nokļuvis reālā Volstrītas darījumu pasaulē no iekšpuses, kur valda nežēlīga konkurence, neatļauti paņēmieni un cīņa, lai gūtu uzvaru par katru cenu. Tik ļoti amerikāniskajam arhetipam raksturīgā cilvēka cīņa par uzvaru, panākumiem un eksistenciālās bailes palikt zaudētājos «Miljardi» stāstā ir novesta līdz kvintesencei. Interesanti, ka tieši šie paši motīvi – gūt panākumus un pakāpties pa karjeras kāpnēm – ir galvenais motivators Ņujorkas Dienvidu apgabala prokuroram Čakam Rodam, kuru spēlē Pols Džamati, cīņā ar Demiana Luisa atveidoto Volstrītas hedžfonda īpašnieku Bobu Akselrodu.

Milžu cīņas

«Miljardu» stāsta fabula ir ļoti vienkārša, un arī tās varoņu arhetipi ir meklējami amerikāniskajā vesterna kultūrā. Tā ir šerifa cīņa ar brīvību un indviduālismu mīlošu kovboju, kurš nevis paklausa likumam, bet, lai sasniegtu mērķi, pats veido savus dzīves likumus. Tā ir divu ietekmīgu un varu mīlošu cilvēku cīņa uz dzīvību un nāvi. Lai nogādātu riska kapitāla fonda īpašnieku Bobu Akselrodu aiz restēm, arī prokurors Čaks Rods pats ir gatavs pārkāpt likumu.

Bobs Akselrods, kurš 11. septembrī, izmantojot traģēdiju, pelnīja biržā miljardus, kamēr viņa tuvākie darba kolēģi un draugi mira dvīņu tornī, iemieso tipisko amerikāņa sapņa varoni. Neskatoties uz amorālo rīcību, viņš ir uzvarētājs, jo ir kļuvis pasakaini bagāts un ietekmīgs. Veiksminiekus Amerikā mīl un tiem aplaudē, bet ar «lūzeriem» pat nesveicinās. Vēl vairāk – ja esi to sasniedzis kā Boba Akselroda varonis no nulles jeb ar pieciem dolāriem kabatā no ielas.

Pretstatā Akselrodam Čaks Rods pārstāv Amerikas «Veco naudu». Viņš kā Jēlas universitātes absolvents savu karjeru ir veidojis ietekmīgā tēva paspārnē, izmantojot visas tēva plašo sakaru dotās privilēģijas. Čaks Rods ir meistarīgs manipulators, kurš izmanto visu likuma spēku un tā nepilnības, lai gūtu savu labumu. Viņš ir cilvēks, kurš savus upurus atlasa, sodot tikai tos, kas, viņaprāt, apdraud sabiedrību un primāri viņu pašu.

Tomēr seriāla sirds un atslēgas figūra, kurai piemīt vislielākā vara, pieder Vendijai Rodai (Megija Siffa) – prokurora Čaka sievai, kas ir arī Boba Akselroda labā roka un izaugsmes trenere. Ģimenes dzīvē praktizējot BDSM, Vendijai ir burtiska vara pār Čaku, jo šajās atttiecībās viņa ir bargā kundze, bet prokurors – vergs. Arī Bobs Akselrods nevar iztikt bez Vendijas, jo, tikai pateicoties viņas spējai izjaukt un no jauna sakārtot fonda darbinieku prātu «plauktiņus», Akselroda kompānija ir veiksmīga un spējīga gūt tik lielus panākumus.

Amerikas arhetipu ontoloģija

Seriālā bieži skan teksts: «You are fired!» («tu esi atlaists!»). Un Eiropas, īpaši – postpadomju, telpā augušam cilvēkam bieži grūti ir saprast šo skarbo un necilvēcīgo attieksmi pret darbinieku, kuram, kastē savācot mantas, kolēģi bieži vēl nopakaļ nekautrējas izmest frāzi «looser!» (zaudētājs). Jāsaprot, ka šāds uzvedības modelis dziļi sakņojas Amerikas kultūrā un raksturo tās būtības kodolu, kuras arhetipu izveidoja 17. gs. no Eiropas atbēgušie puritāņi. Seriālu «Miljardi» ir interesanti skatīties arī šādā kontekstā. Puritāņu kolonistu ideoloģiskais mērķis Jaunajā pasaulē bija uzcelt tādu sabiedrību, kurā katrs tās loceklis godīgā veidā varētu pārliecināties, vai viņš ir izglābts (tātad – izredzēts) vai pazudināts (zaudēts), citiem vārdiem – kļuvis par «looser». Izejot no puritāņu teoloģijas, glābšana jeb izredzētība ir iepriekš nolemta un cilvēka galvenais uzdevums ir dzīves laikā to noskaidrot. Nokļūšana bagāto un izredzēto klubā bija dzīves augstākais sasniegums, bet tikt izmestam no tā līdzinājās eksistenciālai traģēdijai. Šādi uzstādījumi veidoja tik ļoti nesentimentālo amerikāņu sabiedrību, kurai par visu svarīgākais bija ārējais tēls un atbilstība grupas normām. Nepieciešamība saglabāt ārējo masku un bailes izcelties savā grupā šādā sabiedrībā ir nerakstīts likums. To spilgti ilustrē vairākas seriāla «Miljardi» epizodes, kurās Boba Akselroda ar publisku pazemojumu atlaisti darbinieki ir gatavi atgriezties kompānijā par katru cenu, ciešot vēl lielāku pazemojumu.

Bet kā tad ar Amerikā tik mīlēto individuālisma un brīvību mīlošo kovboja garu? Ja, saceļoties pret kopienu un tās līderi, jūties pietiekoši spēcīgs un spēj aizraut sev līdzi citus, tev ir tiesības to pamest un dibināt savu. Amerikas zeme ir plaša –vietas pietiek visiem. Katram Amerikā ir tiesības interpretēt Bībeli visprecīzāk un patiesāk un pulcināt ap sevi savus sekotājus. Tieši šo ceļu izvēlas nebinārā dzimuma aktrises Azijas Keitas Dilonas varonis Teilors Meisons. Viņš ir ģeniāls finanšu analītiķis Boba Akselroda fondā un atrodas tās vadības virsotnē, bet pieņem lēmumu izveidot savu ar Akselrodu konkurējošo firmu. Turklāt aizejot, viņš pārvilina lielākos Boba Akselroda fonda investorus.

Interesanti, ka «Miljardi» publicitātes materiālos īpaši tiek uzsvērts, ka Teilors Meisons esot pirmais nebinārā dzimuma (strikti neidentificējas ar kādu no dzimumiem) varonis ASV kino un TV filmu vēsturē. Šis fakts precīzi iezīmē to ideoloģisko cīņu, kas pašreiz šķeļ ASV sabiedrību strīdā par amerikāņu identitātes pamatvērtībām. Teilora Meisona tēls precīzi ilustrē vienas puses jaunradīto ideoloģisko doktrīnu – lai kļūtu izredzēts šodien, pietiek vien identificēties ar kādu no jaunajiem 38 dzimumiem.

Dialogu dinamika

Atgriežoties pie seriāla varoņiem, jāpiemin lieliskais aktieru ansamblis. Bobu Akselrodu atveido britu aktieris Damiens Luiss, kas slavu ieguva ar tādiem kulta seriāliem kā «Band of Brothers» un «Homeland».

Foto: Publicitātes

Viņa oponentu Čaku Rodu spēlē pieredzējušais Holivudas aktieris Pols Džamati, kurš ir pazīstams ar filmām «Saving Private Ryan», «Cinderella Man», «Sideways» un citām, bet Čaka sievu Vendiju Rodu – lieliskā Megija Siffa, kas kļuva slavena ar lomām seriālos «Sons of Anarchy» un «Mad Man». Šo aktieru spēja padarīt dzīvus savus varoņus, kuru konfliktiem, attiecībām, cīņām, uzvarām un zaudējumiem gribas just līdzi, ir seriāla panākumu atslēga. Neziņa, kurš viena vai otra oponenta izliktajos slazdos iekritīs vai tomēr izkļūs ārā kā uzvarētājs, liek skatītājam sekot seriālam «Miljardi» jau sesto sezonu.