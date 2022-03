Ēģiptes mēnesis kanālā Viasat History – labākie dokumentālie raidījumi par arheoloģiskajiem atradumiem no senās Ēģiptes

Foto: Publicitātes

JAUNUMS! „Ēģiptes kapenes: svarīgā misija“

Ēģiptes celtnes ir pilnas ar neizzinātiem noslēpumiem, un apraktās paliekas vēl ir būs atklājamas. Allaž meklējot jaunus atklājumus, Zahi Havass uzsāka trīs mēnešus ilgus izrakumus, lai atklātu dažus Sakarā atlikušos noslēpumus. Tas, ko viņš tur atrada, ir pārsteidzoši: absolūti neskarts apbedījumu komplekss, kas dziļi zem smiltīm aprakts karaļa Teti piramīdas pakājē. Šī vieta ir piepildīta ar dārgumiem un izciliem artefaktiem, un tā piedāvā milzīgu radošumu ēģiptologiem. Ar ekskluzīvu piekļuvi šai misijai, divu daļu dokumentālā filma parāda, kā misijas komanda spēja atvērt katru sarkofāgu, lai izpētītu nekropoles noslēpumus un saprastu, kas šeit tika apglabāts pirms vairāk nekā 3000 gadiem. Aizraujoša dokumentālā filma par jauniem arheoloģiskiem atradumiem – pirmizrāde 7. martā plkst. 21:00, atkārtojums 20. martā plkst. 19:50.

Piramīdas: noslēpuma atminēšana – no 8. marta pulksten 21

No Kairas līdz Medijai – ar dronu filmētas Ēģiptes arheoloģiskās vietas, lai atklātu tajās apslēptos dārgumus. Ēģiptes piramīdu celtniecība joprojām ir neatrisināts noslēpums. Daudzas piramīdas joprojām ir slēptas un apraktās paliekas nemaz nav atklātas. Tomēr šodien ēģiptologi un arheologi ir izstrādājuši jaunu rīku, kas izmanto aero un satelīta attēlus, lai sniegtu vērtīgas norādes par šo celtņu atrašanās vietu, būvniecību un attīstību. Deviņas no tām jau ir izpētītas, iegūstot pilnīgi jaunas perspektīvas: aizraujošā Džosera pakāpienu piramīda; noslēpumainā Bent piramīda un blakus esošā Sarkanā piramīda; pazīstamākā, bet ne mazāk noslēpumainā piramīdu trio Gīzas plato; iespaidīgā piramīda Meidumā; Sfinksa; un mazpazīstamā Abu Rawash vieta. Katrā raidījuma sērijā, pateicoties datorgrafikas iespējām, satelīta attēliem un progresīvajai gaisa arheoloģijai, centīsimies atšifrēt piramīdu būvniecības noslēpumus un atjaunot Ēģipti tādu, kāda tā bija pirms vairāk nekā 5000 gadiem. Dokumentālā filma “Piramīdas: noslēpuma atminēšana” no 8. marta, plkst. 21.

Nīla: 5000 gadu vēstures – no 14. marta pulksten 21

Betānija Hjū devusies episkā ceļojumā cauri Senās Ēģiptes vēsturei un svarīgākajiem notikumiem. Izvēloties tradicionālo Dahabijas laivu, Betānija dosies gandrīz 1000 jūdžu attālumā no Kairas līdz Asuānas dambim pie varenās Nīlas upes, pa ceļam apstājoties pie ikoniskākajām un žilbinošākajām vietām. No senām tenkām par bagāto un slaveno cilvēku seksuālo dzīvi līdz tikšanai tuvplānā ar karaļa Tuta vecmāmiņu, šī krāsainajā ceļojuma aprakstā savijas noslēpumi, atklāsmes, satriecoši vizuālie materiāli un daudzveidīgās mūsdienas, lai radītu unikālu un neaizmirstamu ceļojumu pa senās Ēģiptes spilgtākajiem notikumiem. vēsture.

Ēģiptes noslēpumi – no 21. marta pulksten 21

Šajā raidījumā mēs cenšamies rast atbildes uz jautājumiem – kā senie ēģiptieši cēla savus pieminekļus un veidoja nepārspējamu mantojumu ceļā uz seno lielvalsti? Mēs pētām noslēpumus, kas slēpjas aiz seno ēģiptiešu apsēstības ar nāvi un pēcnāves dzīvi, kā arī atklājam ārpuszemes artefaktu noslēpumus, kas apglabāti kopā ar faraoniem, un atklājam jaunus pierādījumus, kas atklāj mūmiju sarežģīto balzamēšanas darbu. Mēs pētām noziegumu un sodus senajā Ēģiptē. Mēs atklājam civilizāciju, ko pārpludina slepkavību honorāri, kapu aplaupīšanas un nepārspējami soda mēri. Mēs izpakojam zinātni, atklājot jaunus ieskatus par ticību un māņticību faraonu zemē, sākot no sen zudušās “Puntas zemes” atrašanas līdz karaļa Tutanhamona lāsta noslēpuma atrisināšanai. "Ēģiptes noslēpumi" – no 21. marta, plkst. 21, kanālā Viasat History.

Senā Ēģipte un tās arheoloģiskie atklājumi turpina mūs pārsteigt. Uzziniet vairāk par šo vareno seno civilizāciju jau no 7. marta, ik darba dienu pulksten 21 – tikai kanālā Viasat History!

