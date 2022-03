Jau šonedēļ ar astoto sezonu atgriežas šovs "Es mīlu tevi, Latvija!"

Spēles vadītāja groži nemainīgi paliks Artūra Skrastiņa rokās, bet komandas vadīs azartiskā Jana Duļevska un vienmēr asprātīgais Valters Krauze, kuri sevi apliecinājuši kā īstenus čempionus Latvijas mīlēšanā.

Šajā sezonā, kā ierasts, sabiedrībā zināmas un iemīļotas personības, tostarp arī čempioni dažādās jomās, pieņems divu komandas kapteiņu – Janas un Valtera – mesto izaicinājumu mēroties savās zināšanās par Latviju. Komandas stāsies viena otrai pretim, lai noskaidrotu, kuras sastāvā šosezon ir erudītākie, attapīgākie un saliedētākie dalībnieki – čempioni Latvijas mīlēšanā.

Vienpadsmit svētdienu vakarus dalībnieki minēs āķīgus jautājumus par kino un citām jomām, kartē meklēs Latvijas pilsētu atrašanās vietas, atšifrēs populāras kompozīcijas, spēlēs mēmo šovu un “klusos telefonus”. Skatītājiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pavisam noteikti uzzināt arī daudz ko jaunu par dzimto zemi un mums pašiem.

“Latvijas teritorija ir 64 589 kvadrātmetru liela, taču to, kas patiesi ir Latvija, veidoja, veido un veidos cilvēki. Tāpēc mēs esam priecīgi, ka jau astoto sezonu Janas, Artūra un Valtera vadībā varam aicināt unikālas, talantīgas un azarta pilnas personības un kopā ar skatītājiem izzināt to, kas mums visiem ir Latvija un kuri cilvēki ir veidojuši mūsu zemi par tādu, kādu mēs to katrs mīlam,“ tā šo sezonu raksturo šova producenti Ilze Ūdre un Guntars Gulbiņš.

“Konkursā par ilgdzīvojošāko raidījumu esam izvirzījušies līderos. Tas ir ilgs laiks vienam šovam, un tas, manuprāt, ir tādēļ, ka mums visiem ir spēcīgas jūtas pret savu dzimteni, pret visu, kas saistās ar mūsu mīļo Latviju. Šo sezonu gaidu ar žiperīgiem un pavasarīgiem palēcieniem pārnestā un tiešā nozīmē. Visi kopā turpināsim iepazīt Latviju no vistālākajiem nostūriem – no Ovišraga pludmales līdz Piedrujas rudzupuķu pļavām! Nekas nevar būt skaistāks par pavasari ābeļdārzā vai rimtu vakaru jūras malā Latvijā. Tā es varētu uzskaitīt vēl un vēl! Valteru un Artūru cienu un mīlu kā kolēģus un draugus, kuri šo gadu laikā ir kļuvuši par tik tuviem, ka varu viņiem piezvanīt arī nakts laikā. Protams, to nedaru, bet apziņa, ka varu, ir spēcinoša un visu izsakoša,” stāsta raidījuma personība Jana Duļevska.

Skaties iemīļoto svētdienas šovu “Es mīlu tevi, Latvija!” jau no 6. marta svētdienu vakaros pulksten 20.30 kanālā TV3 vai arī nākamā paaudzes televīzijā Go3!

Skatītāju ievērībai - šova pirmās sērijas ir filmētas februāra sākumā, pirms Ukrainā tika uzsākta kara darbība. Arvien ticot mīlestības spēkam, visa šova veidotāju komanda ir domās ar Ukrainu.