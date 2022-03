VIDEO: Mairita Rosicka atklāti par brīdi, kad nolēma aiziet no vardarbīgām attiecībām

Par vardarbību ģimenē apsūdzētā mūziķa Kristapa Strūberga bijušajai dzīvesbiedrei Mairitai Rosickai sarunā ar raidījuma "Māmiņu klubs" vadītājām ir grūti noslēpt vilšanos par viņai izteiktajiem pārmetumiem par to, ka atļāvusies ģimenes lietas "iznest ārpusē". "Nevis nevajag nest šīs apkaunojošās lietas ārā no mājas, bet gan mājās nevajag darīt neko tādu, par ko būtu kauns, ka kāds to uzzina!" saka Mairita.