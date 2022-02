Liene Šomase nonākusi policijas un VID redzeslokā

Par to, kas īsti noticis, dziedātāja Liene Šomase, neslēpjot sašutumu, publisku skaidrojumu sniedza, pati sarīkojot video tiešraidi soctīklos.

Kā noprotams, video tapa drīz pēc tikšanās ar Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas inspektori. Uzzinājusi, kā un kādēļ par viņu kāds sūdzējies un rosinājis veikt pārbaudi, Šomase, maigi sakot, bija nikna līdz baltkvēlei. Viņa arī neslēpa, ka šīs nav vienīgās nepatikšanas ar valsts institūcijām, ar ko viņai pašlaik jāsaskaras.

No reibuma stāvokļa uz skatuves līdz afektam bērnu priekšā

Visticamāk, sakāpināto emociju iespaidā Lienes monouzruna tautai izvērtās saraustīta un dīvaina. Te viņas skatienā gailēja dusmas un naids, te balsī bija jaušama bezpalīdzība, apjukums, ko vairākkārt nomainīja diezgan samāksloti smiekli. Starp tēmām domas svaidījās kā tenisa bumbiņas: neizpratne, kā kāds viņas izturēšanos varētu būt saistījis ar afekta stāvokli, tad pāris teikumu par savu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, tam sekoja pikta uzruna sievietei ziņotājai, tad īss pastāsts no pārrunām ar policisti; un tā vairākkārt pa apli.

Protams, var jau saprast, jo reputācijas jautājums ir svarīgs cilvēkam, kas izveidojis un vairāku gadu garumā attīstījis savu radošo centru, un ieguldījies tajā, otrajā plānā atstājot pat, iespējams, perspektīvu skatuves darbību. Kā zināms, pirms dažiem gadiem pamatīga šmuce sanāca, kad internetā nonāca kādas personas filmēts videomateriāls, kurā Liene Šomase, tolaik vēl aktīvi koncertējoša, bija safilmēta nepārprotamā reibuma stāvoklī uz skatuves uzstāšanās laikā Daugavpilī. Mūziķes aicinājums publikai “piecelties no saviem jobanajiem krēsliem” vēl aizvien daudziem asociējas ar Lienes Šomases vārdu.

Uzskata, ka kāds vēlas iznīcināt viņas sapni

“Jūs laikam nesaprotat, ar ko jums ir darīšana! Mani sauc Liene Šomase! Es mīlu dzīvi! Un es sūtu noteikti atpakaļ gaismu un mīlestību! Tikai un vienīgi! Bet tici man – pastāv karma!” tagad Šomase “video sveicienā” draudīgi ziņo cilvēkam, kas aicinājis likumsargu uzmanību vērst uz to, vai Liene Šomase ir adekvātā psihiskā stāvoklī laikā, kad vada nodarbības nepilngadīgām personām.

“Lienes dzīve nebeidz pārsteigt ne sekundi, ne minūti. Lai gan inspektore man teica: “Liene, nepievērs uzmanību, jo cilvēki pilnmēnesī var viskautko sastrādāt. Bet redziet, šis ir mans sapnis, un, ja kāds vēlas iznīcināt manu sapni un aizskart mani, tad es eju uz pilnu banku!” video tiešraides ievadā norāda Liene Šomase.

“Man tāda lapelīte rokā, ja? Vakar saņēmu ziņu no Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas. Manā dzīvē ir bijušas dažādas situācijas, kur cilvēki mēģina mani nomelnot, pazemot, arī pati varbūt esmu pieļāvusi publiskā telpā kādreiz, pirms daudziem gadiem, kaut kādas savas neizvērtētas situācijas... Bet šis ir par daudz!

Mīļā dāma vai jaunkundze, tu nesaproti, ar ko tev darīšana pašlaik ir! Šādi mani apmelot ir vienkārši kosmoss!” nepārprotami niknā un pat draudīgā tonī paziņo dziedātāja.

Šos pēdējos astoņus gadus es esmu ieguldījusi vairāk par 30 tūkstošiem eiro savas privātās naudas, lai atbalstītu bērnus un jauniešus.

Šo tehnisko mīlestības elpošanu, ko es esmu ievedusi Latvijā; es esmu ieguldījusi tik daudz savu finanšu, lai pilnveidotu to. Bet šis ir murgs!” ceļot gaisā papīra lapu, sašutumu pauž Šomase. [30 tūkstoši eiro, protams, izklausās dikti daudz. Tomēr, ja šo summu sadala pa gadiem, sanāk, ka gadā vidēji tie ir 3750 eiro, kas ir 312,50 eiro mēneša griezumā, un tad jau šis skaitlis vairs nešķiet tik “astronomisks” – KJ.]

Anonīmi iesūtīts audio fails, telefona numurs iznīcināts

Turpinājumā Liene ieskicē, kā gājis policijas iecirknī un ko uzzinājusi par iemeslu, kamdēļ uzaicināta aprunāties ar likumsargiem.

“Diemžēl inspektore man nedeva noklausīties šo 50 sekunžu audio failu, jo nekas nav uzsākts. Jo cilvēks ir anonīmi iesūtījis – nopircis vienreizējo telefona numuru, iesūtījis 50 sekunžu audio failu, un vienkārši šis numurs vairs neeksistē.

Lasot šo tekstu, ko šī kundze vai jaunkundze ir iesūtījusi... “Afekta stāvoklī! Liene Šomase vada nodarbības afekta stāvoklī!”” viņa izteiksmīgi nolasa, skaidrojot, ka ir pārprasta, jo ar savu uzvedību un izturēšanos demonstrē savu dabisko iekšējo stāvokli. Turklāt viņa šo sūdzēšanos policijā uztver kā pret sevi personīgi un savu studiju vērstu soli, apzinātu nomelnošanu. “Mans dzīvesprieks, mīlestība... Acīmredzot šī dāma vai šī kundze, vai jaunkundze nav vēl savā dzīvē atradusi to skaisto, to brīnišķīgo gaismu. Es novēlu, protams, tev visu to labāko! Es vienmēr cilvēkiem sūtu gaismu un mīlestību. Un šāda informācija mani nevar ne iznīcināt, ne pazemot, ne pazaudēt. Tieši otrādi – jūs vairāk man dodat spēku. Jūs to saprotat?

Lai nu kur un kā piekasīties tai Lienei, kas vienmēr liek gaišus, pozitīvus video, – es tāda esmu! Bet kaut ko tādu vēl “piesiet”! Kā šī kundze arī šajā audio failā ir rakstījusi: “Mana meita, paldies Dievam, neiet šajā studijā pie Lienes...” Pirmkārt, tas nav bizness, kā viņa te raksta! Tā ir sociālā darbība, un es esmu palīdzējusi pa šiem gadiem vairāk par 2000 bērniem, jauniešiem, arī bērniem ar īpašajām vajadzībām, ar vēzi, ar autismu, ar šizofrēniju. Kas nerunā, kas nedzird. Un elpošana – tas ir vienkārši kaut kas unikāls! Nevis manis izdomāts,” skaidro Šomase, stāstījumu turpinot ar priekšā nolasītu tekstu no lapas, kas varētu būt policijas darbinieku sagatavots dokuments, kurā ir atreferēts anonīmās sievietes atsūtītais audio ieraksts ar aizdomām par radošās studijas vadītājas skaidro saprātu, vadot nodarbības. “Un gramatiski nepareizi uzrakstīts tas viss! Manuprāt, tas nav OK, lūdzu pārbaudiet, komats, paldies,” uz lapas rakstīto, pārmetot par izmantoto interpunkciju, citē Šomase, kas, starp citu, pati visai bieži soctīklos izceļas ar kļūdaini sarakstītiem vārdiem un teikumiem.

“Šādi mani apvainot! Afekta stāvoklī! Tas, ka es smaidu, tas, ka es mīlu, tas, ka esmu hiperaktīva, tas, ka es dalos ar mīlestību? Jūs to nopietni?! Mīļā dāmīte, jaunkundze vai kundze, kas ir šo iesūtījusi, un tu skaties šo video – ar lielāko prieku es uzdāvināšu tev par brīvu nodarbības, un tad tu sapratīsi, ka meditācijas, elpošana, dzīves, pasauliskās dzīves mīlestība, prieks ir kaut kas ļoti unikāls un skaists!” neizpratnē par to, kā mīlestību iespējams sajaukt ar afekta stāvokli, ir Liene Šomase.

Policists aicina labāk uzdziedāt

“Šodien pusstundu es pavadīju šajā Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas kabinetā. Ar inspektori abas smaidījām. Un kas man patika – ka viņas kolēģis, kad es gāju ārā, teica: “Liene, radi jaunas dziesmas! Pietrūkst tavas balss.” Būs, drīz būs! Bet man jau atkal jāsagatavojas nākamajiem anonīmajiem iesūtītājiem, jo šī dziesma būs ļoti spēcīga, ar tiešiem vārdiem, un atkal varbūt tur atradīs kaut kādu afekta stāvokli. Ja mīlestība ir afekta stāvoklis, tad noteikti tev, šī dāmīte, es tev to sūtu, lai tā būtu kā vīruss, kas tev pielīp!” atkal uzspēlēti smejoties, videouzrunā saka Liene.

“Kad es sēdēju šodien pie šīs inspektores, man nebija ne vārdu... Es lasu to tekstu. Ļoti gribēju šo audio failu dzirdēt, bet, tā kā viss ir anonīmi, man neko nedeva, protams. Tas ir pēc likuma pantiem. Bet tas ir pffffff... Kosmoss! Kā saku, esmu ieguldījusi tik daudz savas dzīves, savu finanšu, lai tikai un vienīgi padarītu Latvijas bērnus un jauniešus vēl skaistākus iekšējā pasaulē, mentālajā pasaulē, uzskatā. Nu es nezinu, tiešām, ir kaut kādai noteiktai sabiedrības daļai vēl ļoti jāattīstās. Tas ir viennozīmīgi,” pārdomās dalās Liene Šomase.

Kāpēc es to visu uzsāku? Lai padarītu katram bērnam, jaunietim, arī bērnam ar īpašām vajadzībām skaistāku šo dzīvi! Mīlestības piepildītāku! Domāšanu plašāku! Jo skolās to nemāca!

Cienītā kundze, jaunkundzīt, vai kā jūs dēvēt – jūs noteikti saņemsiet daudz mīlestības un gaismas! Un plus vēl visu pārējo!” ar uzspēlētiem smiekliem paziņo Šomase.

“Cilvēks ir fenomenāla būtne! Viņam ir smadzenes dotas, domāšana, attīstība, pilnveidošanās, viņš var taisīt “dajebko”! Šis ir mans hobijs, ne bizness, cienītā! Es neesmu pasniedzēja, es neesmu pedagogs, man nav sistēma. Šeit nāk bērni paši savā brīvajā laikā. Sevi pilnveidot, attīstīt. Daudz spēcīgāk, nekā to sistēma var izdarīt,” pārliecināti pauž Liene Šomase, pikti pārmetot: “Anonīmi iesūtot šo informāciju, tu baidies. No kā? Jo tā nav taisnība! Un vienalga, ko tu tālāk plāno. Jo acīmredzot tu esi uzsākusi tādu diezgan lielu kampaņu pašlaik. Jo man ir jāpavada laiks vienā instancē, otrā, trešā, ceturtā. Ne jau, lai pierādītu vai pārliecinātu, bet paskaidrotu. Ko? To, kā nav? Es ļoti tiešām no sirds ceru, ka šī kundze vai jaunkundze, jo man šī inspektore neatklāja vecumposmu pēc balss tembra un neiedeva noklausīties šo audio failu, bet, cienītā, vēlreiz saku: mani sauc Liene Šomase! Es mīlu dzīvi un mīlu visu skaisto! Un tev nav saprašanas pašlaik, ar ko tev ir darīšana!”

Goda dēļ samierinās ar pieslēgšanos zemajām frekvencēm

“Kad es sēdēju pie šīs inspektores un lasīju, man bija acis vaļā! Es tiešām biju tādā šokā! Lai nu ko varētu vēl par to Lieni pateikt... es jau tā esmu prom no publiskās telpas. Jo viņiem jau nepatīk, ka Liene liks gan studijas lapā, gan savā privātajā kontā to, ka dzīve ir skaista, dzīve ir piepildīta ar skaistiem brīnumiem, dzīve ir iedvesmojoša, dzīvē tu vari daudz ko sasniegt. Es tiešām tev no sirds, cienītā kundze vai jaunkundze, kas šo papīru ir iesniegusi Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļai, novēlu atrast – tagad šajā mirklī, šajā sekundē – šo skaisto savā dzīvē! Jo, ja tu turpināsi šādi dzīvot, tas ir briesmīgi! Kā vispār cilvēki var dzīvot tā? Kur tā laime, kur tas prieks?” neizpratni un žēlumu pauž Šomase, domīgi piebilstot: “Jā, varbūt es esmu izdarījusi to, ka šajā brīdī esmu pieslēgusies zemajām frekvencēm, bet es neļaušu, neļaušu sevi apsūdzēt nepamatoti, pazemot nepamatoti, jo tur ir mans vārds, uzvārds.

Tu nevari iznīcināt to, kas ir ar gaišumu un mīlestību! Lai arī kā tu gribētu. Tu nevari pazemināt to, jo mīlestība ir daudz spēcīgāka. Un es dzīvoju augstu uz trepēm, es katru dienu sevi pilnveidoju un attīstu! Ar visām meistarklasēm, kuras es katru dienu pilnveidoju pie pasaules labākajiem kauču elpošanas treneriem. Neviens, pat tu, kas iesniedzi šo informāciju, nevar iznīcināt! Pat tu!” neslēpjot nicinājumu, paziņo Šomase.

Kreņķi ne tikai par ziņojumu policijā

“Mentālā pasaule nav izglītība,” skatoties automašīnas griestos, paziņo Šomase un atkal uzrunā sievieti ziņotāju: “Ja tu domā, ka ar šo papīru mani pazemosi, mīļā jaunkundze, kundze, nē! Gluži otrādi, tu padarīsi mani vēl stiprāku!

Nevar iznīcināt mīlestību! Es ar šo tehnisko elpošanu ienācu Latvijā... Sešus [vai tomēr astoņus? – KJ] gadus man šī mīlestība pastāv. Kā jau sākumā teicu, esmu ieguldījusi savas finanses vairāk nekā 30 tūkstošus eiro. Čau! Jo es mīlu to, ko daru, tas ir mans hobijs.”

Tad Liene pastāsta, ka šī lieta nav vienīgā, kas viņu nomāc, saistībā ar biedrību Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošā studija. Iespējams, ka viņas darbības nākotnei vismaz līdzšinējās biedrības ietvaros dienas ir skaitītas. “Es pa šiem gadiem esmu juridiski izglītojusies daudz! Un tagad man priekšā ir vēl viens juridisks liels process, kur mani reāli iegāza ļoti tuva draudzene, kas teica, ka māk taisīt grāmatvedību, bet izrādās, ka neko viņa nemāk. Tad vēl tur man ir pasākums priekšā,” atklāj Liene Šomase, kuras vadītajai biedrībai pērn atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet patlaban Valsts ieņēmumu dienests tiesas ceļā uzstāj uz organizācijas darbības izbeigšanu.

Tomēr mūziķe nezaudē optimismu un turpina deklarēt: “Mīlestība ir daudz spēcīgāka par šo! Un gaisma arī!”

“Un tad, kad jūs, mīļie draugi – nu daļa, tie, kas varbūt to vēl nesaprot un nav vēl atraduši šo dzīvesprieku –, sāksiet beidzot varbūt meklēt, sajust sevī, tad sapratīsiet, ko es runāju tagad.

Ufff, palika vieglāk mazliet,” pēc teju 20 minūšu garā izklāsta uzelpoja Liene Šomase.

