Holivudas aktrise Dženifera Lorensa kļuvusi par mammu

Medijs ziņo, ka 31 gadu vecā aktrise un viņas vīrs Kuks Maronijs bērniņu sagaidījuši Losandželosā, tomēr mazuļa vārds, dzimums vai konkrētais dzimšanas datums nav zināms.

Novembrī, sniedzot interviju žurnālam “Vanity Fair”, Lorensa izteicās, ka vēlas savus bērnus pasargāt no publicitātes. Ziņas par aktrises grūtniecību sasniedza plašāku publiku pērnā gada septembrī.

Viņa paskaidroja: “Ja es piedalītos vakariņās un kāds teiktu: “Ak, Dievs, tu gaidi bērnu”, es neteiktu: “Ak, Dievs, es nevaru par to runāt. Ej prom no manis, tu psihais!” Bet ikkatrs mana ķermeņa instinkts vēlas aizsargāt viņu privātumu visu atlikušo mūžu, cik vien es to spēju.”

Aktrise paskaidroja, ka nevēlas, lai kāds justos tā, ka viņam ir tiesības uzzināt visu par viņas bērniem. Viņa uzskata, ka jau no paša sākuma nevajag atļaut nevienam pārkāpt šo bērnu privātuma robežu.

“Oskara” balvas laureāte bērniņu sagaidīja kopā ar vīru Kuku Maroniju. Viņu romantiskās attiecības sākās 2018. gadā, bet no 2019. gada abi ir precējušies.

