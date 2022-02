Meganas Mārklas kleita kļuvusi par 2021. gada populārāko tērpu

Kā droši vien daudzi pamanīja, prinča Harija sieva skandalozajā Opras Vinfrijas šovā bija tērpusies skaistā, garā "Giorgio Armani" kleitā ar juteklisku dekoltē un uzšūtu lotosa ziedu.

Šī kleita kļuva par 2021. gada simbolu un tiks izstādīta Anglijas muzejā "Fashion Museum" kā viens no 100 galvenajiem vēsturiskajiem tērpiem.

Foto: Youtube

Šī kleita ir ne tikai Meganas tērps, bet arī savdabīgs vēstījums karaliskajai ģimenei. Lotoss simbolizē atdzimšanu un apgaismību. Iespējams, tādā veidā Megana lika noprast Elizabetei II un visiem viņas radiniekiem, ka aizbraucot no Lielbritānijas ar savu vīru un bērnu, no jauna sāka dzīvot un elpot.

30 Foto Megana Mārkla vienmēr glāsta savu grūtnieces vēderiņu +26 Skatīties vairāk

Meganas un Harija intervija izteikti pasliktināja viņu attiecības ar karalisko ģimeni. Piemēram, laulātie pastāstīja, ka saskārās ar rasismu pat šaurā cilvēku lokā. "Tajos mēnešos, kad es biju stāvoklī, tajā pašā periodā notika sarunas, ka mana dēlam netiks nodrošināta apsardze un viņš nesaņems titulu, bija arī bažas un sarunas par to, cik tumša būs viņa āda pēc dzimšanas," intervijā atklāja Megana.

20 Foto Hercogiene Megana un princis Harijs Londonā 2020. gada 5. martā +16 Skatīties vairāk

Opra toreiz lūdza precizēt, kurš gan atļāvās tik slikti izteikties par vēl nedzimušo dēlu, bet pāris izvairījās no tiešas atbildes. "Par to bija vairākas sarunas. To man nodeva Harijs. Tās ir sarunas, kuras ģimene ar viņu veica. Un man liekas, ļoti grūti bija izskatīt tās kā izolētus incidentus," sacīja Megana.

10 Foto Megana Mārkla savā pirmajā valsts banketā Fidži salās +6 Skatīties vairāk

Princis Harijs tāpat pastāstīja par to, kas viņu sarūgtinājis visvairāk. Rudajam monarham ļoti neesot paticis, ka neviens no karaliskās ģimenes nenosodīja britu presi par to, ka tā publicēja rakstu par Meganas etnisko piederību.

Saistītās ziņas Līgava nopērk lietotu kāzu kleitu par trim dolāriem un saņem komplimentu, ka izskatās kā Megana Mārkla Megana Mārkla atteikusies no tituliem "hercogiene" un "Viņas Karaliskā Augstība" Megana Mārkla sarūgtinājusi karalisko ģimeni jau "no paša sākuma", apgalvo biogrāfe

Harijs atgādināja, ka pret līdzīgām žurnālistu intonācijām iestājās vairāk nekā 70 parlamenta locekļu. "Bet neviens no manas ģimenes locekļiem visu šo trīs gadu laikā tā arī neko neteica. Tas bija sāpīgi," atzīmēja Harijs.