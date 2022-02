Atklātā sarunā ar Lauri Reiniku un Elīnu Fīrmani kanāla "360TV" raidījumā “Pasaki to skaļi!” aktrise pastāsta, ka dēla tēvs diemžēl bijis atkarīgs no narkotikām, pazudis no ģimenes, vēl Raimondai esot gaidībās, bet pavisam pametis šo pasauli, kad Reinim bija astoņi gadi.

Bet kā tagad lepojas Vazdika, šobrīd Reinim ir 35 gadi, viņš strādā datorikas jomā, dzied korī “Sola” un vispār - ir kolosāls jauns vīrietis!