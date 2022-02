Nedēļas jaunumi "Tet+" - Kamberbačs kaķumīļa lomā un seriāls par bagāto kaislībām

Kamberbačs un kaķi

Vēl pirms pāris gadsimtiem cilvēka vienīgais mājas mīlulis bija suns. Bet tikai līdz brīdim, kad 19. gadsimtā britu gleznotājs Luiss Veins ievēroja kaķus un sāka gleznot šos dzīvniekus.

Luisa Veina krāšņie zīmējumi ātri vien apceļoja pasauli un padarīja ekscentrisko mākslinieku slavenu, bet gleznu varoņus kaķus – par arvien pieprasītākiem mājas mīluļiem. Taču tikai viņš pats zināja, kāda ir šīs popularitātes cena – patiesa, bet ļoti īsa mīlestība. Luiss Veins ir tiešām reāla persona, un viņa lielacaino kaķu un kaķēnu zīmējumi guvuši milzu slavu Apvienotajā Karalistē. Bija laiks, kad Veins gadā radīja vairākus simtus gleznojumu. Viņa ilustrācijas rotājušas vairāk nekā simt bērnu grāmatu, un Luisa kaķi savulaik bija ļoti populāri uz pastkartēm.

Kā saka filmas "Luisa Veina kaķu pasaule" ("The Electrical Life of Louis Wain") režisors Vils Šārps, darbā viņš centies atainot šā gleznotāja sarežģīto dzīvi un izcilo prātu visos viņam tik grūtajos mūža posmos. “Uzskatu, ka nav obligāti jāgalina pūķi vai jālido kosmosā, lai tu būtu varonis,” uzskata Šārps. “Mani visvairāk uzrunāja Luisa Veina cilvēciskums, tās grūtības, kas viņam bija jāpārvar, – vai tās, kas bija dzīvē, vai tās, ko radīja paša prāts. Es viņu redzu kā cilvēku, kas nekad nepadodas. Kad lūkojies uz viņa mūžu, saproti – wow, viņš ir pārdzīvojis tik daudz! Un man pašam personīgi tik ļoti patīk viņa zīmējumi. Tajos ir kas tik ļoti emocionāls. Jā, it kā tie ir tikai uzzīmēti kaķi, taču var just, ka darbos slēpjas viņa nedrošība un satraukums.”

Un, protams, šāda cilvēka atveidošana uzticēta tika vienam no mūsdienu izcilākajiem aktieriem – Benediktam Kamberbačam. “Luiss Veins bija “klusais varonis”,” tā paša atveidoto tēlu raksturo galvenās lomas tēlotājs Kamberbačs. “Viņš ļoti skaļā pasaulē palika uzticīgs tam, kas viņš ir, un tas viņam dārgi maksāja. Taču visu viņš darīja ar neviltotu mīlestību, grāciju, pieticību un milzu darba sparu. Viņa darbaspējas bija fenomenālas, par spīti garīgajām problēmām.”

Traktors un bezfilma

Lai arī Nauris varētu aizņemties traktoru no sava biedra, zagļa Andreja, viņš sapņo pats par savu traktoru.

Kadrs no "Bezfilmas". (Foto: Ekrānuzņēmums)

Bagāto kaislības

Zelta laikmets bija strauju ekonomisko pārmaiņu laiks, kad bagātību varēja ātri iegūt un pazaudēt, un radās lielāka nošķirtība starp veco un jauno naudu.

Seriāla "Zelta laikmets" ("The Gilded Age") stāsts sākas 1882. gadā, kad jaunā Meriana Bruka, bez vecākiem palikusī dienvidu ģenerāļa meita, pārceļas uz Ņujorku pie savām “vecās naudas” tantēm Agneses van Rijnas un Eidas Brukas. Kopā ar Pegiju Skotu, veiksmīgu afroamerikāņu sievieti, Meriana nejauši nonāk sociālā kara krustugunīs starp vienu no tantēm, kas nākusi no bagātas ģimenes, un viņas bagātajiem kaimiņiem, nežēlīgo dzelzceļu magnātu Džordžu Raselu un viņa ambiciozo sievu Bertu.

