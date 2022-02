Dana Reizniece ar vīru, Kiviča bijusī sieva un lesbiešu pāris - zināmi pašmāju šova "Mīla burbulī" jaunās sezonas dalībnieki

Sabiedrībā zināmi pāri - šaha lielmeistare un politiķe Dana Reizniece-Ozola ar vīru uzņēmēju Andri Ozolu, dziedātājs Miks Dukurs ar sievu Lauru Dukuri, influencere Madara Raabe ar mīļoto Jāni Sniedzānu, TV personība Baiba Vītiņa ar vīru Artūru Vītiņu, Mareks Dainis jeb dīdžejs [Ex] da Bass ar mīļoto Rantu, kā arī Anglijā dzīvojošā latviešu rakstniece Eva Edža ar savu sievu - atvērs savas mājas durvis un atklās, kā tiek galā ar pandēmijas mestajiem izaicinājumiem.

Seši dažādi mīlas stāsti, sešas atšķirīgas pieredzes, intīmas detaļas un privātās dzīves aizkulises, drosmīgi izaicinājumi un vērtīgas atziņas par pāru attiecībām - dzīvo līdzi šova “Mīla burbulī” jaunajai sezonai no 17. februāra ceturtdienās pulksten 21.35 televīzijā sievietēm "STV Pirmā!".

“Mīla burbulī” jaunajā sezonā skatītājiem būs iespēja ielūkoties dažādu sabiedrībā zināmu pāru ikdienā un uzzināt, kā viņiem izdodas saglabāt mīlestību, intimitāti un romantiku, kad visa pasaule ir “ciet” un attiecības – kā zem lupas. Kā viņi tiek galā ar mājas soli, bērnu audzināšanu un attālināto darbu, kas tik cieši savijies ar ģimenes dzīvi. Savā pieredzē dalīsies gan trakulīgi mūziķi, gan pāri, kurus vieno kaislība pret veselīgu dzīvesveidu, kā arī politiķi, uzņēmēji un TV personības. Savukārt pavisam atšķirīgu skatījumu uz attiecībām un mīlestību “Mīla burbulī” ieviesīs viendzimuma pāris – Eva un Rouzija, kuras Anglijā nodibinājušas ģimeni un audzina bērnus.

Anglijā dzīvojošā latviešu rakstniece Eva Edža ar savu sievu. (Foto: Publicitātes)

Slavenības ļausies dažādām avantūrām, romantiskiem pārsteigumiem, lutināšanai un nebaidīsies pavilkt mīļoto un cits citu uz zoba, iepazīstot no jauna ne tikai viens otru, bet arī iedvesmojot skatītājus uz ikdienas rutīnu paraudzīties no pavisam cita skatu punkta. Līdzās privātiem attiecību stāstiem ik sēriju pāri tiksies arī kopīgā "Zoom" sazvanā, lai apspriestu tādas būtiskas tēmas kā, piemēram, romantika, mājas pienākumi, atpūta, attiecības ar bērniem un vecākiem, ģimenes budžeta plānošana, attiecību krīzes un sekss. Turklāt varam pačukstēt, ka uzvirmos kaislības, jo nav noslēpums, ka vienas, pareizas mīlestības formulas nemaz nav.

Influencere Madara Raabe ar mīļoto Jāni Sniedzānu. (Foto: Publicitātes)

Tā, piemēram, Madara Raabe un Jānis Sniedzāns lielu daļu sava laika pavada kopā, svinot svētkus un plecu pie pleca baudot adrenalīna pilnas izklaides. Turpretim Miks Dukurs bieži pats kļūst par dāvanu, kuru citi vīrieši “uzsauc” savām dāmām, kamēr sievai, kura mīļotā muzikālās performances drīzāk uztver ar smaidu, nekā tauriņiem vēderā, nākas samierināties, ka svinamdienās Miks ne vienmēr ir kopā ar ģimeni.

Baiba Vītiņa uzskata, ka ar maziem bērniem romantikai atliek nepelnīti maz laika, bet Dana Reizniece-Ozola atklāj, ka kaisles dzirksti var lieliski uzturēt pat ar prāvu bērnu bariņu.

Šaha lielmeistare Dana Reizniece-Ozola ar vīru uzņēmēju Andri Ozolu. (Foto: Publicitātes)

Karstas diskusijas raisīs arī šķietami tik vienkāršs jautājums kā ziedu dāvināšana mīļotajai - cik bieži un kad jāļaujas šādām jūtu izpausmēm? Dīdžejs [Ex] da Bass, tāpat kā Artūrs Vītiņš, uzskata, ka ziedus un dāvanas mīļotajai var un vajag pasniegt galvenokārt “parastās” dienās, nevis tikai svinamajos datumos.

TV personība Baiba Vītiņa ar vīru Artūru. (Foto: Publicitātes)

Taču Evai ir svarīgi nepalaist garām itin visas, arī šķietami nenozīmīgās, atzīmējamās dienas, kurās viņas sieva, ņemot vērā arvien pieaugošo ģimenes svētku skaitu, orientējas ar grūtībām. Atšķirīgi viedokļi pāru starpā valda arī par to, kā būtu jāsadala pienākumi ģimenē - [Ex] da Bass un Ranta mājas soli veic kopīgiem spēkiem un nedala “sieviešu un vīriešu darbus”, bet Dukuru un Ozolu ģimenē ir tikai vīrietim vai sievietei domāti pienākumi – tā, piemēram, miskasti iznes tikai un vienīgi Miks, bet krāsns kurināšanas darbi ir nodoti Andra pārziņā.

Dziedātājs Miks Dukurs ar sievu Lauru. (Foto: Publicitātes)

Netrūks arī spraigas domu apmaiņas par to, kā rīkoties, ja mīļotais ir pārāk greizsirdīgs, kā arī vērtīgi triki, kā plānot ģimenes budžetu un meklēt vienprātību bērnu audzināšanas jautājumos.

Mareks Dainis jeb dīdžejs [Ex] da Bass ar mīļoto Rantu. (Foto: Publicitātes)

Lai arī katrs pāris jau atraduši savu, no citiem atšķirīgu mīlestības recepti, viņus vieno arī kopīgas atziņas. Mīli vairāk, mazāk uztraucies, pieņem otru un tver dzīvi vieglāk - šie ir tika daži no noslēpumiem, kurus Latvijā iemīļoti pāri liek lietā attiecību stiprināšanai. Šova jaunajā sezonā viņi skatītājus priecēs ar atklātiem attiecību stāstiem, vērtīgām atziņām un humora pilniem padomiem, kas, iespējams, palīdzēs atrisināt nesaskaņas arī citās ģimenēs. Kaislīgajā pāru attiecību šovā slavenības atvērs savu mājokļu durvis un ļaus ieraudzīt līdz šim neatklāto sadzīvi no daudz personiskākas puses.