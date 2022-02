Skandāls kultūras aprindās - režisore Māra Ķimele ļoti pikta uz Operu

Latvijas Nacionālās operas un baleta mājaslapā vēstīts, ka jau pēc mēneša “uz skatuves atgriezīsies Džuzepes Verdi operas "Aīda" leģendārais iestudējums Ilmāra Blumberga radītajā vizuālajā veidolā un Māras Ķimeles režijā”. Runa ir par 1998. gadā tapušo izrādi, kas pārsteidza mākslas mīļotājus ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē un kļuva par vienu no spožākajām mūsu Operas vizītkartēm. Tiesa gan, Māra Ķimele par izrādes atgriešanos uz Operas skatuves ir, maigi sakot, izbrīnīta, tā šonedēļ vēsta žurnāls "Kas Jauns".

Uz savu darbu juridisku tiesību nav

“Man par to nekas nav zināms. Ka būs tāds "Aīdas" atjauninājums, pamanīju sociālajos tīklos. Kad ieraudzīju atjaunotās izrādes plakātu, apstulbu, man bija pat šoks,” žurnālam "Kas Jauns" paskaidro Māra Ķimele, kas ir izbrīnīta, ka izrādes tagadējais iestudējums top, viņu par to pat neinformējot un nepiedāvājot iesaistīties radošajā procesā.

“Tā Operā ir ierasta prakse, ka repertuārā esoša izrāde pat pēc pāris gadu dīkstāves atkal tiek spēlēta. Mizanscēnas jaunpienācējiem ierāda izrādes vadītājs. Tomēr šis ir cits gadījums. "Aīda" vairs nav teātra repertuārā, dekorācijas vismaz 15 gadu gulējušas Pārdaugavas angārā, kora sastāvs nomainījies, ļoti svarīgie atlēti un mīmi (melnie tēli) jārada no jauna. Tas prasa nopietnus ieguldījumus,” teic Ķimele.

Režisore gan uzsver, ka viņai uz šo savu darbu nav juridisku tiesību, šī "Aīda" ir Operas īpašums, un Opera ar to var darīt jebko. “Tāds jau režisoru liktenis – vienreiz kaut ko uztaisi, saņem savu honorāru un - staigā! Maigi sakot, patīkami tas nav. Būtu tikai cilvēcīgi, ja Opera mani par savām iecerēm vismaz informētu. Lai gan, pieļauju, vai vispār jaunā Operas vadība zina, ka esmu vēl dzīva! Šo izrādi taisījām pirms 25 gadiem, un iespējams, nevienam pat prātā neienāca, ka es vēl esmu,” ar zināmu devu humora teic Māra Ķimele.

Nav pārliecināta par kvalitāti

Viņa gan lieliski saprot esošo situāciju. “Runa jau ir par finansēm. Šobrīd kultūrai naudas nav. Un kāpēc jāmaksā kādam honorārs, ja var izrādi atjaunot “pa lēto”, bez liekiem izdevumiem? Cilvēki uz šo izrādi tāpat ies, tā patiešām bija laba, tai ir izcila slava. Un Operai būs kaut kāda peļņa, daudz neko neieguldot. Tas ir normāls kapitālisms. Un tā dara visi! Bet par to, ka māksla ir kvalitāte, diemžēl nepadomā. Neesmu pārliecināta, vai tagad izdosies panākt to vērienu, kas bija oriģinālā! Tāpēc nav korekti, ka afišās vēsta, ka es esmu šā iestudējuma režisore. Nē! Es iestudēju to "Aīdu", kas bija pirms 25 gadiem, bet ne šo atjauninājumu! Varbūt šis nebūs tas gadījums un viss izdosies, bet līdzšinējā pieredze rāda, ka atjauninājumi nespēj sasniegt oriģinālo darbu līmeni. Un tas ir skumji,” savu nostāju paskaidro režisore un piebilst: “Es pat nezinu, kas šo izrādi atjauno! Ja tā nebūs tāda, kādu mūsu radošā komanda sākotnēji izveidoja, tas man būtu ļoti sāpīgi. Tāpēc noteikti vērsīšos pie Operas administrācijas ar lūgumu afišās un visos informatīvajos materiālos tomēr uzsvērt, ka tagadējā "Aīda" ir tā sauktais rimeiks un ka pie tā strādā pavisam cita komanda, nevis es. Lai nebūtu negodīgi.”

Aprunāties vajadzēja...

Viņasprāt, normāla kārtība būtu, ja no Operas puses režisore tiktu informēta par ideju atjaunot viņas darbu. “Apvaicātos, ko es par to domāju, vai es iesaistos. Kaut vai pateikt, ka Operai nav iespējas mani piesaistīt izrādes tapšanas procesam. Tas viss būtu saprotams. Bet varbūt viņi patiešām domā, ka esmu mirusi? Humors vai nē, bet tāds nu ir radošo cilvēku spožums un posts,” teic Māra Ķimele, kas ļoti pārdzīvo, ka ir nomainīts iestudējuma plakāts. “Gan izrāde, gan plakāts bija īsts Blumberga meistardarbs. Un, tieši pateicoties viņam, šī "Aīda" bija tik unikāla. Tagad ir cits plakāts, un, manuprāt, tas nav godīgi pret mākslinieku un viņa darbu. Bet, jā... Viņš ir jau miris un nevar sevi aizstāvēt...”

Par savu šā brīža radošo noslodzi režisore nesūdzas. “Tūlīt sākšu Valmieras teātrī iestudēt Aleksandra Ostrovska "Vēlo mīlu". Tā ir interesanta luga. Par mīlestību, turklāt ar labām beigām! Vēl es strādāju ar teātra mākslas studentiem gan Latvijas Kultūras akadēmijā, gan citur. Darba man patiešām ir daudz, esmu diezgan aizņemta,” uzsver Ķimele, kas par "Aīdas" atjaunoto izrādi šķendējas ne jau tāpēc, ka viņai nav piedāvāts pie tās strādāt: “Vienkārši pārsteidz neētiska rīcība. Manuprāt, tas nav labi. Tiešām jāsaka kā Mirttantei no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā": “Es jau neko, aprunāties vajadzēja!”. Jo vienmēr var atrast cilvēcīgu izeju. Es lieliski saprotu esošos apstākļus, tomēr nevajadzētu pazaudēt spēju veidot cilvēciskas attiecības. It sevišķi šajos kultūrai tik smagajos laikos. Mums ir jāsaglabā cilvēciskums, mums tiešām vajag aprunāties. Nevis izbraukt cauri “pa lēto”, it sevišķi uz mirušu mākslinieku rēķina.”

Kādreizējo izrādes plakātu uzskata par Ilmāra Blumberga unikālu mākslas darbu. (Foto: Publicitātes)

LNOB viedoklis

"Kas Jauns" sazinājās arī ar Latvijas Nacionālo operu un baletu (LNOB), lūdzot komentārus, kāpēc "Aīdas" režisore Māra Ķimele netika informēta par operas atgriešanos uz LNOB skatuves un kāpēc "Aīdas" plakātā vairs netiek izmantots Ilmāra Blumberga mākslas darbs. Lūk, LNOB atbilde: “Opera "Aīda" uz LNOB skatuves atgriežas pēc vairāku gadu pārtraukuma. Šis atjaunojums nav uzskatāms par jauniestudējumu, un, tāpat kā citos līdzīgos gadījumos, atjaunojumu veic LNOB štata darbinieki / režisoru asistenti.

Kadrs no jaunās "Aīdas". (Foto: Publicitātes)

Ilmāra Blumberga veidotais plakāts ir unikāls mākslas darbs, kas 1998. gadā tika radīts tajā laikā izmantotā plakāta formātā. Kopš tā radīšanas ir pagājuši gandrīz 25 gadi, un šobrīd vizuālā reklāma tiek izvietota ļoti atšķirīgos digitālos formātos, kuriem pielāgojot Ilmāra Blumberga oriģinālais plakāts būtu neizbēgami jādeformē (piemēram, jāapgriež, jāizgriež detaļas utt.). LNOB ieskatā šādas izmaiņas varētu veikt tikai pats autors, kas diemžēl vairs nav iespējams. Līdz ar to komunikāciju materiālos ir izmantots Ilmāra Blumberga radīts oriģinālelements no iestudējuma, to fotografējot uz neitrāla fona un pieskaņojoties šīs sezonas vienotajam vizuālajam tēlam.”

