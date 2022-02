Kaspars Upaciers, lai taupītu, domā par alternatīvu apkuri

Kā šonedēļ raksta žurnāls "Kas jauns", Ufo mājas apkurē, kā arī karstā ūdens ieguvē un ēdienu pagatavošanā izmanto propāna gāzi - jau vēsturiski mājas pagalmā ierakta tvertne, kas pēc nepieciešamības tiek piepildīta.

“Protams, salīdzinot ar 2020. gadu, tagad ir pavisam cita cena. Toreiz gāzi pirku, par tonnu maksājot 500 eiro, bet tagad cena ir jau divreiz lielāka. Pavisam nesen nācās piepirkt jaunus krājumus, taču mēs ģimenē spriedām, ka šī nav bijusi pati lielākā summa, ko mums nācies samaksāt par propāna gāzi,” paskaidro Upaciers, zinādams teikt, ka dabas gāzes cena ir augstāka nekā propāna gāzei: “Manai mātei, kurai miteklis tiek kurināts ar dabasgāzi, rēķins ir trīs reizes lielāks nekā iepriekšējā ziemā!”

Ko Upaciers, kas strādā vienīgajā dabasgāzes sadales sistēmas operatorā Latvijā, kurš nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem, ieteiktu darīt šajā situācijā, kad energoresursu cenas tik ļoti kāpušas? “Var jau gudri teikt, ka vajag pāriet uz kokskaidu granulām vai šķeldu, bet kur garantija, ka arī šim kurināmajam cena neuzlēks debesīs? Jau tagad tā ir krietni palielinājusies, malkas tirgoņi jau nav muļķi! Turklāt ar malkas sagādi arī var būt problēmas, kaut dzīvojam mežu bagātajā Latvijā. Vienu gadu jau tā bija, ka slapjās vasaras dēļ nebija iespējams izvest no mežiem kokmateriālus, tāpēc šķelda un granulas bija deficīts. Un vai vispār kāds spēj iedomāties, kādus resursus saimniecībai prasa visas apkures sistēmas pārmaiņa uz citu kurināmo? Granulu katliem pat nepieciešama atsevišķa telpa mājā! Ir jābūt citiem risinājumiem, kā šo krīzi pārciest, un jācer, ka cenas sakārtosies. Protams, arī es domāju par kādu alternatīvu mājas apkuri, kas varētu būt viens no risinājumiem. Un, starp citu, piemēram, Vācijā tā ir obligāta prasība – dzīvojamai ēkai jābūt aprīkotai ar diviem dažādiem apkures veidiem,” teic Kaspars Upaciers.

