"Es sasniedzu zemāko punktu." Princis Harijs pirmo reizi šogad nāk klajā ar publisku paziņojumu

Virtuālā konference kļuva par pirmo publisko Elizabetes II mazdēla uzstāšanos šajā gadā. Tikšanās dalībnieki apsprieda dažādus psiholoģiskās veselības aspektus. Sākot ar emocionālo izdegšanu un beidzot ar "garīgās piemērotības" audzināšanu, vēsta "ok-magazine.ru".

"BetterUp" ģenerāldirektors Aleksijs Robišo iepazīstināja princi Hariju kā ar "vienu no pašiem drosmīgākajiem psiholoģiskās veselības aizstāvjiem".

Savas uzstāšanas laikā 38 gadus vecais Saseksas hercogs ieteica darbadevējiem "dot iespēju katram darbiniekam koncentrēties uz sevi". Citādi esot neizbēgama emocionālā izdegšana, ko kādreiz piedzīvojis arī pats Harijs.

"Es pārdzīvoju spēcīgu emocionālo izdegšanu, sasniedzu pašu zemāko punktu. Kad viss apkārt, acīmredzot, strādā pret jums, vienīgais veids kā paaugstināt noturību pret iznīcinošo apkārtējo vidi – tas ir iekšējs darbs," atzina Meganas Mārklas vīrs.

21 Foto Hercogiene Megana un princis Harijs dodas uz princeses Eiženijas kāzām +17 Skatīties vairāk

Princis Harijs ir pārliecināts, ka savas psiholoģiskās veselības saglabāšanai, cilvēkam nepieciešams veltīt laiku iekšējam darbam ar sevi. Vajag mācēt novērsties no ārējām problēmām ar sporta palīdzību, pastaigām dabā un pat meditāciju.

Tomēr pats grūtākais šajā procesā pēc prinča domām ir atrast laiku darbam ar sevi un veltīt tam to regulāri. "Ja jums ir kaut vai 15 minūtes brīva laika – iztērējiet to sevi. Es sev veltu pusstundu vai 45 minūtes no rīta, kad bērns dodas uz skolu, bet otrs vēl snauž," padalījās divu bērnu tēvs.

Saistītās ziņas Zināms patiesais iemesls, kāpēc princis Harijs piekrita atklātajai intervijai televīzijā Princis Harijs apmānījis karalieni? Jauni fakti par nesaskaņām karaļnamā Princis Harijs "pārrakstot vēsturi" ar savu paziņojumu, ka par terapiju uzstājusi Megana

Vēlāk Harijs aizskāra dzīves mācību tēmu: "Kad ar mani notiek kaut kas slikts, es domāju: tā ir mācība. Visums mani māca, tātad, man vēl ir ko pamacīties."