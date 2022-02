Kā zināms, pirms nepilna gada soctīklos mūziķa sieva Mairita vīru vainoja vardarbībā, bezatbildībā par ģimenes finansiālo pusi, paziņojot, ka no šādām attiecībām aiziet. Ieraksts izraisīja skandālu, kas kā lavīna vēlās pāri ne tikai Strūbergu ģimenes galvām. Kamēr Mairita sniedza intervijas medijiem, tostarp Latvijas Televīzijai, vainojot vīru vardarbībā, bet neko konkrēti tā arī nepasakot, Kristaps strikti klusēja, savu viedokli par notikušo paužot vien "Instagram" ierakstā - nekad neesot ne sitis sievietei, ne bez iztikas līdzekļiem atstājis savus dēlus, kurus mīlot par visu vairāk pasaulē.

Saistītās ziņas "Es vairs neļaujos bailēm," - Mairita Rosicka par apvainojumiem, vardarbību un šķiršanos no Kristapa Strūberga Gada šķiršanās - miljonāri Zuzāni vairs nav kopā, Strūbergi sarīko skandālu, Magone patriec vardarbīgo Žani Strūbergs: cietusī nebūt nebija viņa

Reaģējot uz vārdu “vardarbība”, grupas "Singapūras satīns" skaņdarbi tika izņemti no, piemēram, "Radio5.lv" rotācijas, bet grupas biedru iestāšanās par savu kolēģi, sakot, ka mūziķa sievas teiktais neatbilst patiesībai un ka konflikta risināšana būtu tomēr atstājama kā abu darīšana, raisīja pārmetumus grupai kā vardarbības atbalstītājai. Kas īsti starp abiem bija noticis, netiek izpausts, iespējams, arī tiesu darbu dēļ.

Kad pērn oktobrī "Singapūras satīns" svinēja sava jaunā albuma iznākšanu, Strūberga ballītē nebija. Klīda jau baumas, ka Kristapa un grupas ceļi šķiras, taču viņš pats to noliedza. "Esmu grupā. Vienmēr esmu tur bijis, un tā ir mana ģimene. Esam kas vairāk par grupu. Uz pasākumu nebiju, jo esmu iesaistīts dažādos projektos, kuri bija jārisina, plus personīgie iemesli, kā arī tāpēc, lai es nenozagtu uzmanību no "Satīna" albuma, no visiem džekiem, no pasākuma iemesla," tā Kristaps.

Nu pagājuši daži mēneši un "Singapūras satīns" tomēr paliek bez Strūberga. Kā viņš pats ierakstīja soctīklā "Instagram", šī publicitāte, kas ar viņu tagad saistās, grupai nav nepieciešama. “Kā jūs zināt, jau gandrīz gadu esmu “ierauts” publiskā privāto lietu kārtošanā ar manu bijušo sievu Mairitu, kuram man radījusi “sievu sitēja” tēlu, un man nesaprotamu iemeslu dēļ turpina to darīt no jauna. Tāpat kā pērn, arī tagad varu tikai atkal atkārtot: es neesmu sities savu sievu un neesmu vērsis pret viņu nekādu vardarbību… Diemžēl šie publiskie paziņojumi ietekmē arī visu mūsu grupu. Tādi virsraksti kā ""Singapūras satīns" dalībnieka sieva cīnās pret vīra vardarbību” met ēnu uz visu grupu, kurā bez manis ir vēl septiņi dalībnieki – radot iespaidu, ka viņi mani piesedz. Es labi apzinos, ka šāda publicitāte grupas attīstībai un radošajam garam dod triecienu, kas traucē radīt jaunas dziesmas un rada nepatiesu iespaidu par visu grupu.”

“Kristaps Strūbergs nav viss "Singapūras satīns", un "Singapūras satīns" nav tikai Kristaps Strūbergs. Tāpēc, lai izbeigtu grupas saistīšanu ar manām personīgajām problēmām, es no šī brīža līdz mēs atrisināsim savas attiecības, aizeju no dalības grupā "Singapūras satīns". Maniem muzikālajiem kolēģiem grupā ir lieli un radoši plāni, kurus es negribētu sagraut. Es tiešām vēlu, lai Singapūras satīns sasniedz jaunus muzikālus augstumus. Šobrīd bez manis. Tikmēr es turpināšu cīņu,” raksta Strūbergs.