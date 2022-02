"Viņš izsūca dzīvību no jaunām meitenēm." Hjū Hefnera "Playboy" impērijas "tumšā puse"

Seriāla autore – režisore, producente un žurāliste Aleksandra Dīna skaidro, ka vēlējusies, lai seriālā "Playboy" stāstu pastāstītu tieši sievietes.

Projekta vajadzībām viņa sazinājās ar žurnāla izveidotāja Hjū Hefnera draugiem, viņa miesassargiem, viņa personīgā ārsta meitu (viņa uzauga slavenajā mediju magnāta villā) un "Playboy" veterānēm – modelēm, kuras fotografējās žurnālam un veica citus pienākumus brenda popularizēšanai (piemēram, vadīja treniņus modelēm).

No vienas puses Hjū Hefners bija veiksmīgs uzņēmējs un dzīvoja greznā savrupnamā modeļu ielenkumā. No otras – daudz runāja par vārda brīvību, sieviešu tiesībām (tajā skaitā uz abortiem) un nepieciešamību atteikties no rasu segregācijas (Hefnera klubos baltie un tumšādainie bija vienlīdzīgi neskatoties uz tobrīd spēkā esošajiem ASV likumiem).

Pat šodien Hefnera intervijas un teksti no "Playboy" žurnāliem bieži vien izskatās diezgan progesīvi. Daži laikabiedri uzskatīja viņu par feministu, lai gan pašas feministes tajā laikā ienīda Hefneru.

Publiski Hefners formulēja: vajag teikt, ko gribas, ja tas nevienam nenodara ļaunu, un gulēt ar ko gribas, ja tas nevienam nenodara ļaunu. Hronikas kadri, kuros iemūžinātas dienas pie baseina un glaunās ballītes ar zvaigznēm Hefnera villa, iezīmē kārdinošu sapni labākajās glancēto žurnālu tradīcijās.

Seriālā Hefners izrādās fantāzijas un ideoloģijas pārdevējs. Pats viņš gan šai fantāzijai pilnībā neatbilda. Tas, cik pretrunīga personība bija pats Hefners, seriālā tiek parādīts viņu draugu un sieviešu intervijās.

Pirmie par "Playboy" un viņa radītāju izsakās tikai pozitīvi un ar apbrīnu. Otrie – sievietes, kurām "Playboy" bija darbs, atklāj daudz jauna un nepatīkama par "Playboy" aizkulisēm.

47 Foto Hjū Hefnera atraitnes Kristalas Hefneres smalkā dzīve +43 Skatīties vairāk

Aleksandra Dīna atzīmē, ka visdrīzāk, ir sievietes, kurām ierašanās Hefnera impērijā bija pozitīva, bet viņas mērķis bija dot vārdu tiem, kuri var izgaismot fizisko un psiholoģisko vardarbību, kas notika savrupnamā.

Paši tumšākie "Playboy"noslēpumi no Dīnas seriāla:

- Hjū Hefners un "Playboy" komanda modelēm noteica stingrus skaistuma standartus un mudināja veikt plastiskās operācijas. Meitenes, ar kurām Hefners tikās 2000. gados, pastāstīja, ka ārējā izskata kontrole attiecās pat uz matiem un lūpukrāsu, bet prasību neatbilstība varēja izprovocēt agresiju no viņa puses

- "Orģijām" sievietes "Playboy" villā varēja piepumpēt ar narkotikām un alkoholu līdz bezsamaņas stāvoklim. Pats Hefners piedāvāja savām meitenēm vielas, kuras pats sauca par "kāju atvērēju". Spriežot pēc seriāla materiāliem, pārdozēšana bija galvenais nāves iemesls cilvēkiem no Hefnera loka.

- Hefnera mājā pastāvīgi tika veikta video novērošana, vairums kameru un mikrofonu bija slēpti. Pēc ballītēm pie īpašnieka palika kompromitējoša informācija par visiem, ieskaitot ietekmīgiem viesiem, kuri atļāvušies lieku alkohola vai narkotiku ietekmē. Pateicoties tam Hefners it kā lika klusēt tiem, kuri varēja sabojāt viņa reputāciju, bet meitenes baidījās pamest savrupnamu.

- Vairums savrupnama apsargu bija bijušie policisti, kas ļāva izmantot viņu saikni un slēpt "Playboy" impērijas iekšpusē notiekošo.

- Hefners kontrolēja savas draudzenes un sekoja katram viņu solim. Meitenes, kuras dzīvoja villā, nevarēja tur aicināt draugus un viņām tikpat kā nebija iespēju to atstāt. Par svarīgu iemeslu tika uzskatīta vien tikšanās ar ģimeni.

- Hefners bija sērijveida slepkavas Čārlza Mensona pielūdzējs un apbrīnoja to, kā viņam izdevās iemantot tik spēcīgu mīlestību no sievietēm. Pat tad, kad viņas sēdēja cietumā par noziegumiem, kurus pēc Mensons pavēles viņas paveica.

- Sondra Teodora (bija Hefnera meitene 1970. gados) atceras, ka "Playboy" savrupnamā notika ballītes ar seksa darbiniecēm Hefnera VIP draugiem. "Es redzēju, ka mēs viņam esam nekas," saka Sondra.

"Viņš bija kā vampīrs. Viņš desmitgadēm izsūca dzīvību no jaunām meitenēm." Viņa tāpat pastāstīja, ka mīļotais uzsēdinājis viņu uz kokaīna, kas mājā bija tik daudz, ka to lietojuši pat Hefnera suņi, kuri laizīja pulverīti no grīdas.

Iepriekš neviens neizvirzīja pret Hjū Hefneru oficiālas apsūdzības seksuālā un psiholoģiskā vardarbībā. Vēl vairāk, 2017. gadā, pēc viņa nāves, daudzas "Playboy" modeles un bijušās draudzenes atcerējās par viņu ar maigumu.

5 Foto Hjū Hefnera atdusas vieta blakus Merilinai Monro +1 Skatīties vairāk

Tomēr Hefnera vārds uzpeldēja skandālā ar komiķi Bilu Kosbiju, kuru 2014. gadā apsūdzēja divu sieviešu izvarošanā. Viņas apgalvoja, ka Kosbijs izvaroja viņas "Playboy" izveidotāja savrupnamā.

Intervijā "The Hollywood Reporter" Hefners apgalvoja, ka nezināja par notiekošo un "nekad nepieļautu tamlīdzīgu uzvedību, un nav svarīgi, no kura puses".

Jau pēc Dīnas seriāla iznākšanas, kurā starp citu bijušā Hefnera draudzene, Holija Medisona paziņoja, ka "Playboy" izveidotājam bija tūkstošiem kompromitējošu fotogrāfiju, kuras uzņemtas ar slēpto kameru, pēdējā Hefnera sieva Kristala, uzrakstīja tvītā, ka tā ir taisnība un pat atrada attēlus.

Saistītās ziņas Atklāts, no kā mira Hjū Hefners Publiskoti kadri, kā dzīves pēdējos mēnešos izskatījies Hjū Hefners “Playboy” dibinātājs Hjū Hefners savu jauniņo sievu Kristalu atstājis bez mantojuma

Hjū Hefners nomira 2017. gadā. Bet "Playboy" joprojām tiek izdots. Seriāla iznākšanas laikā brenda komanda publicēja atklātu vēstuli, kurā izteica atbalstu sievietēm, kuras pastāstīja par žurnāla izveidotāja vardarbīgo izturēšanos un atgādināja, ka kompānija nekā nav saistīta ar Hjū Hefneru un viņa ģimeni.

Vēstulē tāpat tika norādīts, ka 80 procenti kompānijas darbinieku ir sievietes. Izdevums, pēc vēstules autora vārdiem, cenšas saglabāt "sekss-pozitīvu virzienu" un atbalsta sarunas par seksu, bet jau uz citu vērtību pamata.

Pēdējās divas desmitgades "Playboy" tiešām cenšas mainīties. 2015. gadā žurnāls paziņoja par atteikšanos no pilnībā kailu sieviešu fotogrāfijām. Lai gan tas tika darīts ne tāpēc, lai pārtrauktu sieviešu objektivizāciju, bet lai piesaistītu reklāmdevējus un iegūtu pamanāmāku vietu tirdzniecības vietās.

Pēc diviem gadiem žurnāls šo soli atzina par kļūdainu, bet Hefnera dēls Kūpers (2019. gadā viņš pameta tēva kompāniju, lai attīstītu pats savu mediju) atzīmēja, ka redakcija saprot: tas, kā uzņēma sievietes "Playboy" agrāk, šodien izskatās nepieņemami.