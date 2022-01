FOTO: pirmizrādi piedzīvojusi multimediālā dejas izrāde "Latvju zīmēs rotāties"

Lai gan pirmizrāde notika stingros Covid-19 pandēmiju ierobežojošos apstākļos, tā nenoliedzami ir vērtējama kā unikāls un īpašs notikums, kas ieies latviešu skatuviskās tautas dejas vēsturē, pauž Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Izrāde tapusi laikā, kad amatiermākslas kolektīvu darbība pakļauta stingriem ierobežojumiem un ideja veidot šāda veida izrādi radusies, tieši pateicoties attālinātajam mēģinājumu procesam.

Horeogrāfe Dagmāra Bārbale ieraudzīja, ka ierastā stadiona vai skatuves formāta vietā dejotājus iespējams apvienot digitālajā vidē, filmējot katru no 600 dejotājiem atsevišķi un izkārtojot latvju rakstos ar video montāžas palīdzību. Vērienīgo projektu īstenoja mākslinieciskā darba grupa - idejas autore un horeogrāfe inscenētāja Dagmāra Bārbale, režisors Reinis Suhanovs, komponists Mārtiņš Miļevskis, vokālo aranžējumu autore Laura Leontjeva, video režisors Reinis Blūms un skaņu režisors Kaspars Bārbals.

Horeogrāfe Dagmāra Bārbale saka: “Ir ārkārtīgi liels gandarījums, saprotot, ka skatītājus šī izrāde ir ne tikai pārsteigusi tehnoloģisko risinājumu dēļ, bet arī spējusi tos dziļi un emocionāli uzrunāt. Nenoliegšu, ka biju satraukusies pirms pirmizrādes. “Latvju zīmēs rotāties” formāts ir kas līdz šim nepieredzēts, tāpēc vēl jo vairāk priecājamies, ka skatītāji to uzņēma ar tādu atzinību."

Pēc pirmizrādes ar saviem novērojumiem dalījās režisors Dzintars Dreibergs: “Izrādei “Latvju zīmēs rotāties” ir izdevies neticamais - radīt deju svētku sajūtu caur kino ekrānu. Ik sekundi var just tradicionālo svētku pamatsastāvdaļas - milzīgo ieguldīto darbu, horeogrāfijas un mūzikas radītāju talantu, kolektīvu vadītāju pacietību, kā arī pašu dalībnieku spēju šajos apstākļos parādīt gan savu individualitāti, gan arī cieņu pret kopējo darbu. Ja kādam ir bijušas šaubas par Latvijas vērtību - Dziesmu un deju svētku - izdzīvošanu, tad šis projekts pilnībā parāda, cik ļoti tādas sarunas nenovērtē mūsu cilvēku spītu un izdomas bagātību.”

Savukārt pirmizrādes skatītāja Rūta Dvinska norāda: “Dejas izrāde “Latvju zīmēs rotāties” ir laikmeta liecība, kas ne tikai atspoguļo šo citādo pasauli, kādā jau labu laiku dzīvojam, bet brīnišķīgi parāda arī to, kā šodien tiek mīlētas un cienītas mūsu tradīcijas. Tās nav kaut kas senils, attālinājies no realitātes un nesavienojams ar 21.gadsimtu. Tā ir mūsdienīgu, progresīvi domājošu cilvēku neatņemama ikdienas sastāvdaļa un tieši tādēļ tās dzīvo un, līdz ar to, dzīva ir arī mūsu unikalitāte.”

Deju skolotājs, horeogrāfs Agris Daņiļevičs pēc pirmizrādes bija lakonisks: “Šo projektu saskatu kā laipu, kas pārmesta pār pelēko pandēmijas upi. Noteikti iesaku šo noskatīties. Jūs gaida reāls pārsteigums!”

Izrādes muzikālo daļu veidojis komponists Mārtiņš Miļevskis, Saulkrastu koris “Anima”, bungu un dūdu mūzikas grupa “Auļi”, mūziķi Otto Trapāns, Undīne Balode, Jānis Kalniņš un Latvīte Cirse. Īpaši šim projektam pielāgotajā studijā “Lauska” mūzikas inženieris Kaspars Bārbals balsis un mūziku instrumentus apvienojis daudzdimensiju skaņas kvalitātē, kam piemīt pārsteidzošs dzidrums un telpisks dziļums.