Agilera, Paltrova, Kardašjana un citas šovbiznesa zvaigznes, kas apsēstas ar kārtību un tīrību

Jukusī Ričijas kundze

Lidojumā kopā ar modeli Heidiju Klumu TV personība Nikola Ričija ir demonstrējusi savus tīrības “netikumus”.

“Es domāju, ka tikai Naomi Kempbela ir jukusi, bet nē, Ričijas kundze ir tikpat traka,” smējusies modele. Ričija ar plastmasas cimdiem rokās vienmēr notīrot savu pirmās klases sēdvietu un, lai būtu vēl perfektāk, līdzi ņem personīgo sēdvietas pārklāju. “Man pārklājs tik ļoti patīk, ka es arī investēju šajā uzņēmumā,” ir atzinusi Ričija, solot jau drīzumā tos piedāvāt iegādei arī citiem.

Hobijs

Cik Holivudas sirdspuķīte, aktrise Rīza Viterspūna pati ir perfekta, tik arī viņas dzīvesvieta.

“Mans vīrs teiktu, ka es mājās esmu ļoti relaksēta. Es ēdienu vairs negatavoju, es atpūšos. Zināt, ko man patīk darīt? Pārkārtot grāmatplauktus un zeķu atvilktni. Vīrs jautā: “Ko tu jau četras stundas savā garderobē dari?”, bet es tikai pārkārtoju apakšveļu…”

Par godu super minimālismam

TV šova "Keeping Up With Kardashians" galvenā zvaigzne, uzņēmēja Kima Kardašjana ir tik slavens kārtības frīks, ka pat izdevumā "Architectural Digest" ir padalījusies ar saviem perfekcionisma trikiem. Piemēram, kā rīsiem, cukuram un miltiem likt virtuvē izskatīties organizēti un pievilcīgi.

“Pārtiku uzglabāju stikla vai nerūsējošā tērauda traukos. Kad iegādājos brokastu pārslu, rīsu, miltu papildinājumus, oriģinālo iepakojumu nododu pārstrādāšanai, bet saturu pārberu stikla traukos. Tādējādi viss izskatās kārtīgi un skaisti,” savā pieredzē Kima labprāt padalās. “Mājās esmu lielākais kārtības frīks, un šā iemesla dēļ man nepatīk ciemiņi. Manuprāt, iepriekšējā dzīvē esmu bijusi mājkalpotāja. Sēdēt mājās treniņbiksēs un kārtot skapi – tā man būtu perfekta izklaide,” un Kimas ekstremāli minimālistiskā māja ir teiktajam “dzīvs” piemērs.

Bezmiegs trauku dēļ

Ar veselīgu dzīvesveidu apsēstākā aktrise Holivudā – Gvineta Paltrova – nenoliedz, ka laikā, kad dzīve kļūst haotiska, kārtība mājās palīdz: “Es nevaru funkcionēt, ja ap mani ir nekārtība. Kad viss jūk un brūk, es kļūstu par tīrīšanas frīku. Jā, un es nevaru aizmigt, ja izlietnē ir netīri trauki.”

Par kārtību aiz aizvērtām durvīm!

Arī "Oskara" balvām apbalvotā aktrise Šarlīze Terona ir piemērs tam, ka reizumis perfekcija atmaksājas kā dzīvē, tā darbā: “Mani tracina, ja plauktos nav kārtības un cilvēki mantas samet skapjos un vienkārši aizver durvis. Es burtiski nespēju aizmigt no domas, ka skapī atrodas kaut kas, kam tur nav jābūt.”

Neapzinātā tīrība

Aktrise Kortnija Koksa, kā izrādās, attiecībā uz kārtības paradumiem ir gluži tāda pati kā viņas atveidotā persona Monika seriālā "Draugi".

“Labi, es esmu kārtības frīks. Neberžu un negludinu, bet no citiem noņemu pieķērušos diegus un citas drupačas. Piedalījos "The Jon Stewart Show" un no viņa novācu netīrumus, un sapratu: “Ak Dievs, esmu tāda pati kā Monika. Tas ir biedējoši.” Man mājās ir daudz stikla izstrādājumu, un reiz pajokoju, ka draugu klātbūtnē mēdzu tos tīrīt ar "Windex"m līdzekli. Un tad kādu dienu es tiešām sevi pieķēru, to darot. Tas ir šausmīgi.”

Ābols un ābele

Bez lieliskās balss mūziķes Kristīnas Agileras talants un hobijs esot tīrīšanas māksla.

Pierādījums ir pašas dēls: “Viens no pirmajiem viņa izrunātajiem vārdiem bija “putekļsūcējs”! Viņam ir tīrīšanas fetišs, un viņam tīk skraidīt apkārt ar lupatu rokās. Tas ir tik jauki! Viņš ir māmiņas mazais palīgs.”

Vēl viens talants

Stilīgais mūziķis Harijs Stailzs, vēl pirms kļuvis par individuālu popzvaigzni, esot grupas "One Direction" biedriem “kritis uz nerviem” ar saviem ekstremālajiem tīrības ieradumiem.

Koncerttūres laikā Stailzs esot rūpējies par autobusa tīrību un aizliedzis cilvēkiem tajā iekāpt ar āra apaviem kājās. Tāpēc viņš no grupas biedriem esot izpelnījies iesauku Misters Slota.