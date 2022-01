"Viņiem jāizvēlas - Rogans vai Jangs. Bet ne abi" - dusmās par Covid-19 dezinformāciju Nīls Jangs izņem savu mūziku no "Spotify"

Kā vēsta laikraksts “The New York Times”, dziedātājs savā mājaslapā šonedēļ nāca klajā ar publisku paziņojumu, pieprasot “Spotify” izņemt viņa mūziku no straumēšanas platformas, tādējādi protestējot pret to, ka platformā dzirdama arī nepatiesa informācija par Covid-19 vakcīnām, ko savā raidierakstā izplata podkastu veidotājs Džo Rogans.

“Es šo daru, jo “Spotify” izplata nepatiesu informāciju par vakcīnām, potenciāli izraisot nāvi tiem, kas notic šai dezinformācijai,” teikts Janga paziņojumā. “Lūdzu jūs rīkoties atbilstoši šodien un informēt mani par lēmumu.”

Mūziķis nosauca “Spotify” par “mājvietu dzīvībai bīstamajai dezinformācijai par Covid-19”, piebilstot, ka viņi pārdod melus.

“Viņiem jāizvēlas - Rogans vai Jangs. Bet ne abi.”

Komiķa un aktiera Džo Rogana raidieraksts "The Joe Rogan Experience" ir visklausītākais visā “Spotify” platformā. 2020. gadā Rogans noslēdza 100 miljonu ASV dolāru vērtu darījumu ar uzņēmumu, sniedzot platformai ekskluzīvas straumēšanas tiesības viņa raidījumam.

Trešdien “Spotify” publicēja oficiālu atbildi saistībā ar Janga ziņojumu: “Mēs gribam, lai visa pasaules mūzika un audio saturs ir pieejams “Spotify” lietotājiem. Tas nozīmē, ka mums ir liela atbildība atrast balansu starp klausītāju drošību un satura radītāju brīvību. Mums ir detalizēta satura politika, un mēs esam izņēmuši vairāk nekā 20 000 raidierakstu epizožu saistībā ar Covid-19 kopš pandēmijas sākuma.”

“Mēs ar nožēlu izpildām Nīla lēmumu izņemt viņa mūziku no “Spotify”,” raksta uzņēmums. “Taču ceram viņu drīzumā sveikt atpakaļ.”

Janga paziņojums radīja jaunu spiedienu mūzikas straumēšanas vietnei. Šomēnes 270 zinātnieku, profesoru un veselības nozares pārstāvju atklātā vēstulē pieprasīja “Spotify” izstrādāt nosacījumus cīņai pret nepatiesām ziņām par Covid-19 vakcīnām, kas tiek izplatītas platformā. Vēstulē tika izcelta Rogana raidieraksta “The Joe Rogan Experience” 2021. gada 31. decembra epizode.

Janga mūziku, tostarp viņa populārākās dziesmas "Heart of Gold", "Old Man" un "Harvest Moon", platformā "Spotify" katru mēnesi klausās vairāk nekā seši miljoni lietotāju.

Savā paziņojumā Jangs piebilda, ka 60% no visas viņa straumētās mūzikas noklausītas platformā "Spotify".

Mūzikas straumēšanas vietnei "Spotify" ir 318 miljoni lietotāju visā pasaulē, no kuriem 172 miljoni izmanto maksas abonementu.