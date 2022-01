FOTO: ļaudis ierodas uz iestudējuma "Izrāde, kas saiet sviestā" pirmizrādi Dailes teātrī

Izrāde ir starptautisks projekts, kurā atspoguļots īsts angļu humors.

Luga stāsta par kādas universitātes drāmas pulciņu un viņu iestudējuma "Slepkavība Haveršamas muižā" pirmizrādi, kuras laikā greizi noiet pilnībā viss - rekvizīti neturas pie sienām, aktieri aizmirst tekstu, pat iebrūk skatuves grīda. Par spīti force majeure apstākļiem, drāmas pulciņa entuziasti apņēmušies izrādi nospēlēt līdz galam.

Iestudējums "Izrāde, kas saiet sviestā" teārī veidots kā Londonas Vestendas "Mischief Theatre" oriģinālizrādes "The Play That Goes Wrong" replika, tās izveidi kopā ar Dailes aktieriem un tehnisko komandu vada "Mischief Theatre" režisore Eimija Mārčanta (Amy Marchant).

Šī Henrija Luisa, Džonatana Sēra un Henrija Šīlda luga 2015.gadā ieguva prestižo Lorensa Olivjē balvu kā gada labākā komēdija. "The Play That Goes Wrong" izrādīta jau vairāk nekā 30 pasaules valstīs, tostarp guvusi panākumus Brodvejā.

Lomas iestudējumā atveido Mārtiņš Upenieks vai Lauris Subatnieks, Andris Bulis vai Kārlis Arnolds Avots, Ieva Segliņa vai Kristīne Nevarauska, Imants Strads vai Artis Robežnieks, Toms Veličko vai Kaspars Dumburs, Anete Krasovska vai Ērika Eglija-Grāvele, Gints Andžāns vai Niklāvs Kurpnieks, vai Gints Grāvelis.