Indiešu aktrise, kuru Ričarda Gīra uzbāzīgais skūpsts 2007. gadā ievilka nepatikšanās, visbeidzot attaisnota

2007. gada uzņemtajās fotogrāfijās redzams, kā Holivudas zvaigzne uzmācīgi vairākas reizes noskūpsta Šetiju vaigu pasākumā Indijas pilsētā Deli, kas tika veltīts AIDS izpratnes veicināšanai.

Tikai tagad, pēc 15 gadiem, pret Bolivudas aktirisi izvirzītās apsūdzības atzītas par "nepamatotām", tiesai paziņojot, ka sieviete bijusi nevēlamu darbību upure.

Toreiz skūpsts izraisīja radikālu hinduistu grupu protestus. Viņi uzskatīja, ka redzētais ir Indijas vērtību zaimošana. Zināms, ka liela daļa Indijas sabiedrības uzskata publisku skūpstīšanos par tabu.

Gīrs apskāva un uz vaiga noskūpstīja Šetiju, atrodoties uz publiskās skatuves labdarības pasākumā Deli gandrīz pirms 15 gadiem. Viņš par to vēlāk atvainojies. Aktieris sacīja, ka mēģinājis parādīt, ka skūpstīšanās ir droša darbība, kas nevar novest pie HIV infekcijas pārnešanas. Viņš arī sacīja, ka kustības bijušas "neveikls mēģinājums" atdarināt dejas soli no viņa filmas "Shall We Dance".

Videomateriālā no pasākuma redzams, ka Gīrs sākotnēji cieši aktrisi apskauj, bet tad sāk viņu skūpstīt, teju nogāžot no kājām. Fonā dzirdama skatītāju sajūsma. Aktrise pēc tam smejoties nosaka: "Tas bija nedaudz par traku!"

Drīz pēc šī incidenta Indijas Augstākā tiesa izdeva Gīra aresta ordeni, bet pretenzijas pret slavenību ātri vien tika noraidītas, nosaucot tās par "lētu publicitātes aktu".

Apsūdzības pret indiešu aktrisi Šetiju gan noraidītas tikai pagājušajā nedēļā.

25 Foto Ričards Gīrs parkā uz soliņa sūc aliņu +21 Skatīties vairāk

Bolivudas zvaigznes juristi iebilda, ka ir negodīgi, ka Šetija uzskatīta par noziedznieci, jo 2007. gadā nebija pietiekoši aktīvi protestējusi pret Gīra skūpstu.

Saistītās ziņas Indiete parādīja, ko dara ar odu līķiem. Daudzi viņu tagad uzskata par sērijveida slepkavu Indiete uzdodas par vīrieti - dzer, pīpē, rupji lamājas - un apprecas divreiz Indiešu aktrise varen greznās kāzās apprecas ar pazīstamu mūziķi, svinības ilgst jau veselu nedēļu

Ārpus Indijas Šetija atpazīstamību ieguva, 2007. gadā uzvarot britu realitātes šovā "Celebrity Big Brother".