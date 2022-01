Nedēļas jaunumi "Tet+" - turku kaislību seriāls un aizraujoša filma supervaroņu faniem

Intrigas un kaislības

"Apsolītā laime" ("Zalim Istanbul") atrāda divu ģimeņu kaislības, likteņa spēlītes un dzīves līkločus, kas pārbauda cilvēkus ar viņu pašu kaltajiem ieročiem, liekot stāties pretim vislielākajām bailēm.

Kas notiek, kad rūpīgi būvētā ģimenes “fasāde” sabrūk kā kāršu namiņš, atklājot neglītus noslēpumus un intrigas? Kā tikt galā ar nodevību? Kā piedot pašiem tuvākajiem, kuri ģimenes saites iemainījuši pret naudu un savām privātajām ambīcijām? Un galu galā – kāda ir mīlestības patiesā cena?

Attiecību skaistums

"After. Pēc kritiena" ("After We Fell") seko Tesas jaunajam dzīves posmam.

Spožais prestižas koledžas diploms paver jaunas iespējas. Meitene atrod sapņu darbu starptautiskā kompānijā. Viņas nodoms pārcelties uz Sietlu nemaz neiepriecina Hārdinu. Viņa neapmierinātība, pārmetumi un mūžīgā greizsirdība sāpīgi ievaino Tesu un rada bažas. Vai ir vērts visu likt uz kārts un upurēt daudzsološu karjeru? Varbūt labāk būtu šķirties no Hārdina? Taču, kā lai aizmirst kopā pavadītās naktis un kaislīgos skūpstus, viņa ciešos vīrieša apskāvienus un tuvību, kas dara traku? Tesas plānus izjauc viņas dzīvē uzradies 10 gadu neredzētais tēvs un atklātie Hārdina ģimenes noslēpumi...

Pasaules bestsellera trešajā daļā filmējušies daudzi jauni, skaisti aktieri, tajā ir papilnam sarežģītu situāciju, kas prasa izvēli, un nevaldāmas kaisles, kas sagrauj itin visu! Aizraujošais stāsts liks pārliecināties par to, ka attiecības ir ne vien sarežģītas, bet arī pašas skaistākās, to dēļ ir vērts papūlēties, lai tur vai kas.

Šanči un gredzeni

Austrumu cīņu meistaram Šanči nāksies stāties pretī saviem pagātnes rēgiem, kamēr noslēpumainā organizācija "Desmit gredzeni" cenšas ievilkt viņu prasmīgi savērptu intrigu tīklā.

Šons un viņa draudzene Keitija Čena strādā viesnīcā Losandželosā. Kādu rītu ceļā uz darbu viņiem uzbrūk, un Šons veiksmīgi atraida šo notikumu. Tomēr Keitija uzstāj, lai viņš atklāj patiesību par sevi. Izrādās, viņu sauc Šanči un viņš reiz bijis algots, profesionāls slepkava. Nu viņiem jāstājas aci pret aci ar Šona pagātni un leģendu par medaljoniem, kas reiz piederējuši viņa priekštecim, kurš bijis slavens kara varonis.

Supervaroņu filma "Šanči un leģenda par desmit gredzeniem" ("Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings") ir balstīta uz "Marvel Comic" izdevumiem par Šanči, saņēmusi jūsmīgas kritiķu atsauksmes, kurās tiek slavēta cīņu ainu horeogrāfija, Āzijas kultūras mantojuma atspoguļojums un popularizēšana.

