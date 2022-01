Sākas pašmāju seriāla "Nemīlētie" ceturtā sezona - iepazīsties ar jaunajiem varoņiem

ŠĪ sezona skatītājus pārsteigšot ar vēl nebijušām intrigām, mīklainiem notikumiem un jauniem varoņiem, kurus atveidos tautā iemīļoti aktieri. Seriāla “Nemīlētie” jaunākā sezona jau no 24. janvāra skatāma nākamās paaudzes televīzijā GO3, kā arī kanālā TV3 no 7. februāra pirmdienu, otrdienu, trešdienu un ceturtdienu vakaros pl. 21.10.

Skatītāji seriālu “Nemīlētie” ir iemīļojuši trīs sezonu garumā – atrādīti ir “Nemīlētie”, “Svešie” un “Nolemtie”.

Ceturtajā sezonā jeb “Nolemtie 2” pievienosies virkne iemīļotu aktieru un sabiedrībā atpazīstamu cilvēku – Mārtiņš Vilsons, Gints Andžāns, Agnese Zeltiņa, Viktors Ellers, Jurģis Spulenieks, Laura Atelsone, Raivis Vidzis un daudzi citi, kas būs redzami mazākās, epizodiskās lomās. Galvenie varoņi balansēs uz plānas robežas starp dzīvi un nāvi, šķiet, ka nāves elpa būs jūtama pat gaisā. Situācijas kļūst arvien neparedzamākas, arvien sarežģītākas un risks turpinās pieaugt. Šķiet, ka ikdiena būs skarba – nogalināt ienaidniekus un doties uz priekšu.

“Notikumi šajā sezonā norisināsies jau krietni tuvāk mūsdienām, un pa šo laiku daudziem no varoņiem būs izdevies tikt gan pie naudas, gan varas. Šīs sezonas ietvaros skatītājiem būs iespēja dziļāk ielūkoties seriāla tēlu dvēselēs un sekot līdzi tam, kā tad katru no viņiem šī nauda un vara ir mainījusi. Vairākās sižetiskajās līnijās tiks savīti būtiskie jautājumi – cik maksā mīlestība, ko mēs esam gatavi ziedot naudas dēļ un ko darīt mīlestības vārdā. Caur šiem dzīves pārbaudījumiem varēsim just līdzi seriāla varoņu cīņai par naudu, sevi un īstu mīlestību,” atklāj viens no seriāla producentiem Rimvīds Martinaitis.

Viens no jaunās sezonas varoņiem būs nekaunīgais bandīts Taisons, ko atveidos aktieris Gints Andžāns. Gribēdams ātri iedzīvoties bagātībā, Taisons apprecēs oligarha Valtera Ķēniņa meitu Santu, taču sievastēvs pamanīs znota viltīgos plānus un centīsies panākt šķiršanos ar neprognozējamo Taisonu. Naids starp Taisonu un Ķēniņu pieaugs ar katru sēriju un sniegs skatītājiem pamatīgu spriedzes devu visas sezonas garumā.

“Prieks pievienoties šim unikālajam seriālam par noziedzīgo pasauli, kas šiem platuma grādiem nav tik bieži izplatīts žanrs. Nav viegli spēlēt slikto tēlu, tā kā šis man ir izaicinājums. Pieredzējušais aktieru ansamblis man palīdzēja iejusties šajā seriālā un saprast lietu kārtību,” stāsta aktieris Gints Andžāns.

LETĪCIJA – MADARA VIĻČUKA

Simpātiska, jauna meitene, kura rada priekšstatu, ka ir jauka un uzticama draudzene, kā arī lieliska darbiniece. Spēj ļoti ātri sadraudzēties ar cilvēkiem – tie sāk ātri viņai uzticēties, taču zem ārējās maskas slēpjas arī kas ļoti tumšs un baiss. Kā jau katram, arī Letīcijai ir savi skeleti skapī. Reizēm liekas, ka Letīcijā ir paslēpušies divi cilvēki – viens jauks un labsirdīgs, otrs – ļaunatminīgs, aukstasinīgs un atriebes kārs.

HANSS (ARVIS HANSMANIS) – JURĢIS SPULENIEKS

Puisis ar ļoti labām komunikācijas un organizēšanas spējām, vienmēr sarunās ko un kā izdarīt tā, lai pašam nenāktos smērēt rokas un lieki riskēt. Hansam patīk nauda, taču viņš vienmēr izdarīs tā, lai citi viņa vietā izdarītu netīros darbus. Sākoties problēmām, vispirms glābs savu ādu un par citiem nedomās.

TAISONS (HENRIKS LĪVENTĀLS) – GINTS ANDŽĀNS

Valtera Ķēniņa znots, kurš precējies ar Santu Līventāli. Ļoti mīl sievietes – ir īsts brunču mednieks. Spēj sievietes savaldzināt vienā acumirklī, taču vairāk par sievietēm mīl tikai un vienīgi naudu. Arī ar Santu apprecējās, jo cerēja, ka tiks pie Ķēniņa naudas. Ir gatavs iesaistīties dažādos netīros darījumos tikai tāpēc, lai varētu nopelnīt. Pašam patīk izklaidēties un viņa mūža sapnis ir pašam savs naktsklubs. Tieši šī iemesla dēļ viņš draudzējas ar cilvēkiem, kas viņam varētu būt noderīgi gan kā kontakti, gan kā naudas ieguves avoti.

VALTERS ĶĒNIŅŠ – MĀRTIŅS VILSONS

Viens no bagātākajiem cilvēkiem visa Latvijā. Ļoti ietekmīgs cilvēks-autoritāte. Viņam ir sakari gan policijā, gan prokuratūrā, gan Saeimā, tāpēc daudzi no viņa baidās. Tāpat viņam pieder starptautisks bizness, kas ļauj ceļot pa visu pasauli. Ārkārtīgi gudrs vīrietis, taču viņam pašam rokas nepatīk smērēt. Viņa vietā netīros darbus dara citi, piemēram, Makars. Valters šobrīd dzīvo kopā ar savu otro sievu Emmu un viņiem ir dēls Lūkass. Valtera ģimenes dzīvē ļoti atspoguļojas viņa uzvaras un zaudējumi darbā. Tiklīdz biznesā iet slikti, arī atmosfēra ģimenes dzīvē kļūst nokaitēta.

BELLA – MILĒNA SAVKINA

Bērnībā piedzīvojusi traumu – viņas tēvs aizgāja no ģimenes un nekad neatgriezās. Bērnībā Bellai trūka mīlestības, tieši tāpēc šobrīd viņa pēc tās dzenas kā neprātīga. Taču attiecībās viņai neveicas. Reizēm liekas, ka vīrieši no viņas bēg, neskatoties uz to, ka viņa mīlestības dēļ ir gatava atdot pat dzīvību.

GRĒTA – ELZA ALBERIŅA

Bellas labākā draudzene. Viņa bieži vien nesaprot Bellas domu gājienu, cenšas draudzenei palīdzēt, bet ne vienmēr ar to labāko padomu.

SANTA LĪVENTĀLE – LAURA ATELSONE

Valtera Ķēniņa meita un Taisona sieva. Santa ļoti mīl savu vīru un ļoti vēlas dibināt ģimeni. Vēlas bērnus un normālu, mierīgu ģimenes dzīvi, taču ar tādu vīru kā Taisons, mierīgu ģimenes dzīvi izveidot ir grūti. Mīlestības dēļ viņa ir gatava upurēt attiecības ar tēvu un riskēt pat ar savu veselību un dzīvību. Ļoti sirsnīga un mīloša sieviete, kas vēlas atbalstīt vīra izvēles pat tad, kad tās ir bīstamas.

EMMA ZVAIGZNE – AGNESE ZELTIŅA

Valtera Ķēniņa otrā sieva. Ilgo kopdzīves gadu laikā ar Valteru viņu mīlestība ir apsīkusi. Viņi dzīvo kopā un audzina dēlu Lūkasu. Tā kā Valters bieži vien ir ļoti aizņemts, viņam vairs neatliek tik daudz laika un uzmanības, ko veltīt Emmai, taču tieši tas viņai ir visvairāk vajadzīgs. Emma iekšēji joprojām jūtas kā jauna meitene. Viņa vēlas taureņus vēderā, just kaisli un mīlestību, tāpēc reizēm meklē to kaut kur citur – ārpus mājām.

VANDA – GOSIA APSE

Valtera Ķēniņa un Emmas dēla Lūkasa aukle. Vienkārša meitene, kas atbraukusi no Polijas, jo vēlējās Latvijā mācīties. Tagad pieskata Ķēniņa māju un auklē mazo Lūkasu. Pavisam mierīga un sirsnīga meitene, kas labi dara savu darbu.

RASA – SINTIJA AUZĀNE

Makara personīgā masiere. Rūpējas par to, lai pēc saspringtas darba dienas Makars varētu relaksēties.

ARMATŪRA – RAIVIS VIDZIS

Kūpera cilvēks. Uzticams un labs darbinieks, taču tiklīdz saskaras ar lielākām naudas summām, viņā kaut kas izmainās. Pēkšņi viņš kļūst alkatīgs un ir gatavs uzmest pat savus vistuvākos cilvēkus.

ZUIĶIS – JURIS KOZLOVSKIS

Gluži tāpat kā Armatūra, arī strādā Kūpera labā un ir viņa labā roka. Uzticams, strādīgs. Nekad nenodos savus draugus. Draudzība viņam ir svēta lieta. Gatavs vienmēr palīdzēt, atbalstīt pat tad, kad ir ievainots.

TEO (TEODORS JANSONS) – VIKTORS ELLERS

Kūpera cilvēks. Savējos nekad nenodos. Par viņa autoritāti sava ziņā kļūst Lorenss. Teo ir precējies ar Nelliju un viņiem ir meitiņa. Viņš ir ļoti draudzīgs, strādīgs un uzticams. Nepamet savējos pat tad, kad pats tiek turēts aizdomās. Teo reizēm ir mazliet naivs. Neskatoties uz to, ka ir precējies, var iemīlēties arī citās sievietēs.

DADZIS (DANIELS VĪTIŅŠ) – PAULS IKLĀVS

Kūpera bandas loceklis. Puisis, kuram ļoti patīk nodarboties ar sportu, ir atlētisks. Gatavs savas bandas dēļ riskēt ar savu dzīvību. Ir ļoti atbildīgs un katru darbu centīsies paveikt uz visiem 100%.

PĀVELS HRIMENKO – ALEKSANDRS MAĻIKOVS

Letīcijas līgavainis. Pret Letīciju jūt beznosacījuma mīlestību un viņas dēļ ir gatavs uz visu. Iesaistās bīstamās spēlītēs, riskē, staigā pa naža asmeni tikai savas mīļotās sievietes dēļ. Viņš vienmēr cenšas visu izdarīt perfekti, taču ne vienmēr tas izdodas. Letīcijas dēļ ir gatavs pat nogalināt.

VIRSPROKURORS PĒTERIS BUTKUS – JĀNIS ĀMANIS

Cilvēks – karjerists. Ir gatavs darīt jebko sava darba dēļ. Ja nostāda mērķi, ies uz to pat pārkāpjot noteikumus. Taču viņš ir arī cilvēks, kuram ļoti, ļoti patīk nauda. Nekad nespļaus uz to pusi, no kuras nāk nauda.

MEŽAINIS (VILIS UPENIEKS) – MARĢERS EGLINSKIS

Vienkāršs cilvēks, kurš dzīvo mežā, pārzinot to labāk nekā savu kabatu. Ļoti labi pārzina dzīvniekus, čūskas un to pēdas. Mežā zina katru celiņu. Vienmēr gatavs strādāt, bet, ja var nestrādāt – nesūdzēsies. Mīl iedzert.

RIMIS (RIMANTS VALANČUKS) – KĀRLIS ARTEJEVS

Mežaiņa draugs, kurš dzīvo turpat mežā. Abi ar Mežaini ir draugi līdz brīdim, kad jādala pudele. Abiem patīk iedzert, bet tiklīdz iedzer – kašķis ir garantēts. Strādīgs un naivs cilvēks. Viņam ir dvīņu brālis Rolis. Attiecībās neveicas. Viņu, tāpat kā Mežaini, sievietes regulāri patriec no mājas dzeršanas dēļ.