Atklāts aktiera un dziedātāja Meat Loaf nāves iemesls

Kā "TMZ" apstiprinājis viņa menedžeris Maikls Grīns, Meat Loaf mūžībā devies ceturtdienas, 20. janvāra, vakarā.

Viņam šīs nedēļas sākumā bijis jāpiedalās biznesa vakariņās izrādei, pie kuras viņš strādāja - "Es mīlestības dēļ darītu jebko", taču vakariņas atceltas, jo viņš saslimis ar Covid-19. Viņa stāvoklis ātri kļuvis kritisks.

Grīns norādījis, ka mākslinieka sieva un divas meitas bijušas viņam blakus brīdī, kad viņš nomira.

Netiek atklāts, vai viņš bija vakcinējies.

Jauns.lv jau ziņoja, ka 74 gadu vecumā miris amerikāņu dziedātājs Mārvins Lī Edejs, kurš pazīstams ar skatuves vārdu "Meat Loaf".

1977. gadā iznākušais albums "Bat Out Of Hell" kļuva par vienu no pārdotākajiem ASV vēsturē (vairāk nekā 14 miljoni pārdotu kopiju) un ilgi turējās topu virsotnē arī citās valstīs.

Mārvins Lī Edejs izvēlējās muzikālo ceļu, jo arī viņa vecāki bija gospeļmūzikas izpildītāji Teksasā, kur mūziķis piedzima un uzauga. Vecāki nebija apmierināti par dēla aizraušanos ar rokmūziku.

15 gadu vecumā nomira Mārvina māte. Drīz pēc tam viņš pārcēlās uz Losandželosu, kur 24 gadu vecumā, 1971. gadā kopā ar vokālistu Šonu Mērfiju, kurš uzstājās ar pseidonīmu "Stoney", laida klajā savu pirmo plati "Stoney & Meat Loaf".

"Meat Loaf" pseidonīms ir iesauka, kuru Edejam jaunībā iedeva viņa futbola treneris. Lielais un neveiklais jaunietis futbola laukumā bieži krita un visu laiku bija klāts ar dubļiem.

Tieši ar šo pseidonīmu mūziķi pazīst visā pasaulē. Viņa īsto vārdu daudzi nemaz nezina, pat draugi mūziķi dēvēja par Meat Loaf.

