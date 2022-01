Džonam Malkovičam vēl nesen Itālijā atteikta uzturēšanās viesnīcā vakcinācijas sertifikāta prasību dēļ

Atteic uzturēšanos viesnīcā

Kā vēsta Itālijas laikraksts "Il Gazzettino", Malkovičs Venēcijā divas dienas filmējās ASV televīzijas seriālā "Ripley".

Ņemot vērā, ka viņam pēc Itālijas noteikumiem bija beidzies vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš, viņam tika atteikta uzturēšanās luksusa viesnīcā "Danieli".

Kā ziņo laikraksts, viņš vēlāk izmitināts privātā naktsmītnē.

Vakcinācijas apliecinājums Itālijā pašlaik ir atzīts par derīgu deviņus mēnešus kopš pēdējās devas datuma — neatkarīgi no tā, vai tā ir otrā vai trešā injekcija. No 1. februāra šis periods tiks samazināts līdz sešiem mēnešiem pēc pēdējās vakcinācijas devas.

Laipni lūgti Rīgā!

Dailes teātrim paziņojot, ka top izrāde “Kokvilnas lauku vientulībā” ar Malkoviču un arī lietuviešu aktrisi Ingeborgu Dapkunaiti, sociālajos tīklos bija lasāmas diskusijas par Malkoviča labākajām filmām. Tostarp arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" publicēja ierakstu, sveicot Malkoviču un Dapkūnaiti Rīgā un atzinās, ka viņa mīļākā filma ar Malkoviču esot "Dangerous Liaisons".

"No rīta sarunas ar kolēģiem nemaināmi aizvirzījās līdz Džona Malkoviča filmu vērtēšanai. Ja tiešām jāizvēlas tikai viena, tad laikam dotu priekšroku “Dangerous Liaisons”. Un jūs? Bet galvenais: laipni lūgti Rīgā, Ingeborga Dapkūnaite un Džon Malkovič! Un bravo Dailes teātrim," rakstīja Staķis.

Vienlaikus ieraksts izpelnījies gan arī kritiku, ļaudīm vaicājot, kāpēc mērs publiskā vietā nav sejas maskā.

Kur palika biļetes?

Kā redzams Dailes teātra mājaslapā, biļetes uz izrādi vairs nav pieejamas.

Balva par nedēļas šoku tiek @daile_lv ! Pozitīvs šoks - Malkovičs un Dapkunaite Dailē! Negatīvais šoks - kas ar tām biļetēm ?!!! Bija, nebija, bija, izbija. Un tas viss 24 h laikā! — Aiva Birbele (@aiwwa) January 19, 2022

Iepriekš arī sludinājumu portālā ss.lv bija vērojama rosība, pārdodot biļetes par astronomiski lielām summām, tostarp kāda no biļetēm tika pārdota pat par 450 eiro.

Dailes teātra mājaslapā cenu diapazons iepriekš bija norādīts no 30 līdz 120 eiro.

Par izrādi

Izrādes notiks no 28. līdz 31. maijam. “Kokvilnas lauku vientulībā” veido pazīstamais krievu režisors Timofejs Kuļabins pēc Bernāra Marī Koltesa lugas motīviem. Izrādei būs subtitru tulkojums latviešu un krievu valodās. Iestudējums top Dailes teātrī sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas atbalsta un attīstības fondu "Teritorija", piedaloties fondiem “M-ART” un “Blavatņik Family Foundation”.

Režisors Timofejs Kuļabins par gaidāmo izrādi saka: “2022. gadā tēma par aizliegto, neizteikto un neatvairāmo pievilcību ir jārisina citādi. Mēs veidojam izrādi par slepenu iekāri, kas ir sodāma un kuru jebkura sabiedrība atzīst par noziedzīgu – pēc spēkā esošās likumdošanas.

Šajā lugā ir divi aktieri, bet tikai viens tēls. Lielāko daļu laika mēs pavadām zemapziņā, murgainās vīzijās par varoni, kuru mēs tā arī neieraugām. Viņa vietā uz skatuves ir divas savstarpēji pretnostatītas figūras – tās iesaistās saspringtā, niknā un sarežģītā dialogā. Šis ir cilvēka dialogs ar savām slepenajām vēlmēm un bailēm. Ar to, ko viņš neuzdrošinās pateikt pat pats sev un no kā viņš nevar atbrīvoties, neatņemot sev dzīvību. Šis ir stāsts par cilvēka sarežģītību pasaulē, kurā sarežģītība kļūst par kaut ko nevēlamu, nevietā, nepiedienīgu. Šī pasaule rada iekšējas nesaskaņas, disonansi, kas nogalina cilvēku no iekšpuses kā nāvējoša slimība.”

Šā gada 15. janvārī sākās pirmais mēģinājumu posms Dailes teātrī. Pazīstamais krievu teātra un operas režisors Timofejs Kuļabins pievērsies 20. gadsimta otrās puses izcilā franču dramaturga Bernāra Marī Koltesa daiļradei. Izrādē piedalās pasaulslaveni aktieri – lietuviešu–krievu aktrise Ingeborga Dapkūnaite un amerikāņu aktieris Džons Malkovičs. Mēģinājumi notiks divos posmos, pirmajam noslēdzoties 25. janvārī. Maija sākumā komanda atkal tiksies Rīgā, lai mēneša beigās piedzīvotu pirmizrādi. Pēc izrādēm Dailes teātrī komanda dosies pasaules turnejā.

58 Foto Pasaulslavenā lietuviešu aktrise Ingeborga Dapkūnaite dzīvē, teātrī un kino +54 Skatīties vairāk

Šī nav pirmā reize, kad Ingeborga Dapkūnaite un Džons Malkovičs tiekas uz teātra skatuves, viņiem ir ap desmit kopīgu projektu teātrī un kino. No 2009. līdz 2011. gadam viņi spēlēja Maikla Stērmingera muzikālajā izrādē "Džakomo variācijas", kas guva lielus panākumus daudzās pasaules valstīs. 2017. gadā aktieri kopā filmējās krievu filmā "Par mīlestību".

Jaunajai izrādei režisors Timofejs Kuļabins un dramaturgs Romāns Dolžanskis radījuši lugas skatuvisko versiju, kurā liela nozīme ir skaņas dizainam un video partitūrai. Izrādes mākslinieks ir Oļegs Golovko. Izrādes laikā jaunās paaudzes videokameras seko aktieriem un rada ne tikai “tuvplāna” efektu, bet arī paralēlu mediju darbību, sava veida dzīvu videomākslu.

Bernārs Marī Koltess (1948–1989, Francija) ir autors pusotram ducim lugu, no kurām slavenākās ir "Roberto Zuko", "Rietumu krastmala" un “Kokvilnas lauku vientulībā”. Lugas tulkotas gandrīz četrdesmit valodās un iekļautas teātru repertuāros visā pasaulē. Lielākie Eiropas režisori, tostarp Patriss Šero, Pīters Šteins, Kšištofs Varlikovskis, Mihaels Talheimers, Kama Ginkass, Luiss Paskāls un citi, vairākkārt pievērsušies Koltesa daiļradei.

Izrādes "Kokvilnas lauku vientulībā" pirmizrāde notika 1987. gadā Parīzes Nantēras-Amandjē teātrī Patrisa Šero režijā.

Šajā lugā divi cilvēki satiekas tumšā alejā. Viens ir Izplatītājs, otrs – Klients. Tirgotājs mēģina kaut ko pārdot Klientam, kaut ko, kas viņam jānosauc pašam. Klients nevēlas nosaukt preci un visos iespējamos veidos atsakās no darījuma.

Luga ir strīds, divu cilvēku konfrontācija, kas izteikta vārdu un nozīmju spēlē. Laika gaitā auditorija saprot, ka pārdošanas priekšmets ir slēpta interese. Abiem varoņiem ir jāatzīstas savā iekārē. Taču, tā kā ne viens, ne otrs nevēlas saukt lietas īstajos vārdos, viņi tikai “staigā apkārt”, un skatītājs saprot, ka šis strīds neatrisināsies, jo neviens negrib atzīties.

Ingeborga Dapkūnaite

Teātra un kino aktrise, TV raidījumu vadītāja. Aktrises karjeru viņa sāka Lietuvas teātros, tostarp leģendārā režisora ​​Eimunta Nekrošus izrādēs. Kopš 90. gadiem viņa veiksmīgi strādā Krievijas teātros un Krievijas televīzijā, un šajā laikā ir kļuvusi par vienu no atpazīstamākajām aktrisēm Krievijā. Šobrīd viņas teātra darbība Krievijā galvenokārt saistīta ar Maskava Nāciju teātri, kur veiksmīgi spēlē galvenās lomas gan klasiskajos darbos, gan mūsdienu dramaturgu lugās. Paralēli viņa piedalās starptautiskos teātra un kino projektos, pastāvīgi sadarbojas ar angļu un amerikāņu producentiem, spēlējusi filmās “Neiespējamā misija” (1996), “Septiņi gadi Tibetā” (1997), kā arī daudzos BBC seriālos.

Džons Malkovičs

Aktieris, režisors, producents un scenārists. Darbs kino, demonstrējot viņa plašo aktiermākslu, izcilo šarmu un tehniku, atnesa viņam pasaules slavu, desmitiem balvu un vairākas “Oskara” nominācijas. Viņš ir atveidojis vairāk nekā 70 lomas, tostarp Stīvena Spīlberga (“Saules impērija”, 1987), Bernardo Bertoluči (“Sargājošās debesis”, 1990), Stīvena Frīrsa (“Bīstamie sakari”, 1988), brāļu Koenu (“Sadedzināt pēc izlasīšanas”, 2008), Luka Besona (“Žanna D’Arka”, 1990) un citās filmās. Papildu aktiera darbam Džons Malkovičs darbojas arī kā režisors, scenārists un producents, piedalās televīzijas iestudējumos. Kopš 70. gadu vidus pastāvīgi strādā kā aktieris un režisors uz Brodvejas, Londonas, Parīzes un citu teātra metropoļu skatuvēm, kur viņa partneri ir pasaules teātra zvaigznes. Par režijas darbu teātros viņam piešķirta Francijas Moljēra balva un Miltona Šulmana balva Lielbritānijā.

