"Kovids skaistumkopšanu iegrūda pagrīdē," - Marika Ģederte prognozē, ka ārā tā tik ātri nenāks

To, kāpēc lemts likvidēt Latvijas Sauļošanās un solāriju asociāciju, žurnālam "Kas Jauns" skaidrojusi viena no tās nu jau bijušajām vadītājām Marika Ģederte - Kosmetoloģijas koledžas dibinātāja, skaistumkonkursa "Mrs. Universe 2008" uzvarētāja un pasaules slavu guvušās Latvijas Blondīņu asociācijas dibinātāja.

Kā zināms, Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija reģistrēta 2005. gadā ar mērķi "veicināt drošu solāriju un solāriju lampu lietošanu, zinātniskos pētījumus par ultravioleto staru ietekmi, tāpat arī aizstāvēt sauļošanās industrijas intereses un veicināt informācijas apmaiņu asociācijas dalībnieku vidū". Pēc "Lursoft" datiem, Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācijas iesniegtais gada pārskats par 2020. gadu rāda, ka aizpērn asociācijas ieņēmumi no biedru naudām, iestāšanās naudām un gadskārtējām iemaksām veidoja 120 eiro.

“Latvijas Sauļošanās un solāriju asociācija tika dibināta ļoti sen - 2005. gadā, kad solāriju skaits un daudzums bija ļoti liels un bija nepieciešams sniegt informāciju par iekārtām un drošu lietošanu. Bet tendences un pieprasījums ir mainījies, tāpēc nolēmām pagājušajā gadā to slēgt,” atklāj Marika, paužot viedokli, ka “kovids piebeidza visu skaistumkopšanu, iegrūžot to pagrīdē. Šos vairs no turienes ārā nedabūs.”

Marika pati kā uzņēmēja nav rokas nolaidusi, un šogad darbību sācis ar skaistumkopšanas jomu saistīts salons. “Tad jau redzēs, cik ilgi atļaus strādāt. Krīze ir arī iespēju laiks,” optimistiski nosaka uzņēmēja.

