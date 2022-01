Atgriežas šovs "Četri uz koferiem" - slavenības brauks uz karstasinīgo Portugāli, saulaino Tenerifi un vilinošo kontrastu zemi Šveici

Pirmajā braucienā uz Portugāli dosies īpaši kolorīta kompānija – iemīļotā seriālu un kino aktrise Evija Skulte un asprātīgais Valmieras teātra aktieris Imants Strads, kuriem pievienosies šova iepriekšējās sezonas uzvarētāji - spilgtais drag-queen un make-up meistars Amuna Davis jeb Dāvis Ķimene un attiecību speciāliste Anna Lieckalniņa.

Lai arī sākotnēji var šķist, ka kompānija nolasījusies visai harmoniska, tomēr bez asumiņiem neiztikt - būs gan prieka, gan niknuma asaras un negaidīti pārpratumi, kas eleganti mīsies ar jauniem iespaidiem, patiesu ceļotprieku un tūristu iecienītiem apskates objektiem, kurus TV skatītājiem slavenības atklās no iepriekš neredzēta skatu punkta – “Četri uz koferiem” jau no 22. janvāra, sestdienās plkst. 20:30 kanālā 360TV.

“Četri uz koferiem” jaunā sezona sāksies ar braucienu uz neparasto Portugāli, kur jautrā četrotne darīs visu, lai ar galvu reibinošām izklaidēm un negaidītām dēkām pārsteigtu ne tikai viens otru, bet arī skatītājus. Pašmāju slavenības apmetīsies dzīvoklī, kur tualete ir uz balkona un tērēs bargu naudu par transportu, kuru nemaz neizmantos. Savukārt kādā no dienas uzdevumiem aktieriem būs jādemonstrē savas spējas izlikties par citu grupas dalībnieku – kā viņi ar to tiks galā un vai ceļabiedri pēkšņi “neuzmetīs lūpu” par pārāk precīzu tēlojumu? Un, protams, visam pa vidu neiztrūkstošais naudas jautājums - ko darīt, ja tās paliek pavisam maz?

Arī šajā sezonā noteikumi paliek nemainīgi - lai arī intereses un vēlmes katram ceļotājam krasi atšķirīgas, budžets - 2000 eiro apmērā - visiem viens, padarot sacensības patiesi intriģējošas. Vai ar to pietiks naktsmājām, transportam un maltītēm? Kura no slavenībām būs izplānojusi neizmirstamu izklaides programmu, bet kura tērēsies uz nebēdu, nedomājot par to, vai nauda pietiks arī parējām ceļojuma dienām? Un ko darīt, ja par uzvarētāju kļūst kāds, kurš to galu galā nemaz tik ļoti nav pelnījis?

“Četri uz koferiem” jaunās sezonas “startā” ceļabiedrus piedzīvojumos vedīs Evija Skulte – viņai ticis īpaši svarīgs uzdevums – atrast ne tikai naktsmītni Portugālē, bet vēl arī izklaidēt jautro kompāniju. Ja ar pirmo uzdevumu viņa daudz maz tiks galā, tad ar otro ies kā pa celmiem. Lai arī Evija nolūkos vairākus apskates objektus, taču diemžēl uz dažiem no tiem četrotne ieradīsies maigi sakot par vēlu. Bet kā ar ceļojuma budžetu un tēriņiem? Pirmajā dienā kā zināms, “piķis nav problēma”, tāpēc tālredzīgā aktrise drošības pēc nolems iegādāties sabiedriskā transporta biļetes. Taču, vai tās tiks liktas arī lietā? To uzzināsiet “Četri uz koferiem” jaunās sezonas pirmajā sērijā - sestdien, 22. janvārī plkst. 20:30 telekanālā "360TV".