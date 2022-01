Lady Gaga, Kanje Vests, Madonna un citi mūziķi, kas ienīst paši savas dziesmas

Meiteni neskūpstītu

Būtu par skarbu teikts, ka Keitija Perija ienīst savu dziesmu "I Kissed a Girl" (2008).

Ja būtu iespēja, viņa gribētu to pārveidot. “Pēdējā desmitgadē mēs esam patiešām mainījušies un nogājuši garu ceļu izpratnes virzienā. Toreiz par biseksualitāti vai citām seksualitātes formām nerunāja. Ja man šī dziesma būtu jāraksta vēlreiz, droši vien es to palabotu – tajā ir pārāk daudz stereotipu.”

Naudas dēļ

Dziesmai "Gold Digger" un tās izpildītājam reperim Kanjem Vestam 2005. gadā bija īpašs slavas mirklis.

Un, lai arī dziesma tika apbalvota ar "Grammy" balvu, mūziķis pats par to nejūsmo: “Man nekad tā dziesma nav patikusi, bet zināju, ka man par to samaksās!”

15 Foto Kanjes Vesta tikšanās ar Donaldu Trampu Ovālajā kabinetā 2018. gada oktobrī +11 Skatīties vairāk

Pie dziesmas var apvemties

Nicinājumu pret dziesmu "Wonderwall" (1995), kas atnesa grupai slavu, izjūt abi tās autori – grupas "Oasis" brāļi Galaheri.

Noels tic, ka dziesma "Cigarettes and Alcohol" ir daudz labāka, bet Liams paziņo, ka nevar “šo dziesmu izturēt”. “Katru reizi, kad man tā ir jādzied, es gribu vemt. Amerikā vienmēr man jautā, vai esmu "Wonderwall" kungs. Vienkārši gribas kādam iesist,” atzīst Liams un uz jautājumu, kas ir vislieliskākais grupas pēdējā albumā "Dig Out Your Soul", ir tiešs: “Vismaz tas, ka te nav dziesmas "Wonderwall".”

Nekāda brīvdienu jaunava!

Popmūzikas karaliene Madonna, kuras veiksmīgo karjeru citi var vien apskaust, to uzsāka 80. gados ar diviem lielākajiem hitiem – "Holiday" un "Like a Virgin".

"Neesmu pārliecināta, ka jebkad vairs spētu nodziedāt "Holiday" un "Like a Virgin". Vienkārši nespēju. Nu... ja vien man par to nesamaksātu kādus 30 miljonus dolāru,” izteikusies slavenība.

Viņa ne tikai nevēlas šīs dziesmas dziedāt, bet arī dzirdēt: “Nesaprotama iemesla dēļ cilvēki domā, ka restorānā vai iepērkoties gribu dzirdēt savu mūziku. Un parasti tā ir dziesma Like a Virgin. Dziesma, ko patiešām dzirdēt nevēlos.” Neraugoties uz personiskajiem iebildumiem, 2016. gada Rebel Heart koncerttūrē viņa tomēr abas dziesmas izpildīja.

Creep crap

"Radiohead" līderis Toms Jorks dziesmu "Creep" sarakstīja, būdams Ekseteras Universitātes students 1987. gadā, un tai uzreiz deva palamu – “mēsls” (Crap).

Bet tā kļuva par grupas 90. gadu ikonu. Kad bija jādodas 1997. gada koncertturnejā ar albumu "OK Computer", uz klausītāju lūgumiem šo dziesmu atskaņot Toms Jorks atcirta: “Atšujieties, mums tā ir apnikusi!”

Septiņus gadus viņi dziesmu dzīvajā vairs nedziedāja, bet 2016. gadā emocijas bija pierimušas un, reklamējot albumu "A Moon Shaped Pool", tā atkal tika atskaņota. “Tā dažkārt iederas un ir forša, bet citreiz vēlos dziesmas vidū apstāties,” atzinis Toms.

Dziesmiņa bērniem

Grupa "R.E.M." nav atpazīstama ar saulainiem hitiem, tomēr ierakstu kompānija palūdza, lai 1991. gada albumam "Out of Time" tiktu radīts kas priecīgāks, un puiši atbildēja ar sarkastisku, saldu dziesmu "Shiny Happy People", ticot, ka tā tiks noraidīta.

Viņiem par skādi, dziesma kļuva par singlu. “Neteiktu, ka es par šo dziesmu kaunos, bet tā nav īpaši pievilcīga. Tā ir augļaina popdziesma, kas ir uzrakstīta bērniem. Negribu runāt sliktu, cenšos par dziesmām neteikt neko neiejūtīgu, jo var būt tā, ka kādam tā simbolizē kaut ko būtisku dzīvē,” atbildīgs ir grupas līderis Maikls Straips. Tomēr grupas labāko dziesmu albumā "In Time" (2003) to neiekļāva.

Ož pēc pusaudžiem

Vēl viena situācija, kad lieliskākā dziesma ir grupas līdera nīstākā. Šoreiz tā ir Nirvana 1991. gada dziesma "Smells Like Teen Spirit", kas granža mūziku popularizēja arī meinstrīma sabiedrībā un grupu padarīja par MTV zvaigznēm.

1994. gadā Kurts Kobeins deklarēja, ka, viņaprāt, cilvēkiem šī dziesma tik ļoti patika, jo tā “iesakņojās galvā. Ir vēl daudz dziesmu, ko esmu sarakstījis un kuras ir tikpat labas, ja pat ne labākas...”

Emocionāli sarežģīta

Kamēr daudzi lēkātu aiz prieka par iespēju sadarboties ar Bejonsi, Lady Gaga par abu sadarbības dziesmu "Telephone" (2009) nav sajūsmā.

“Man riebjas "Telephone". Vai ir slikti tā teikt? Tā ir dziesma, ko man ir visgrūtāk noklausīties,” 2011. paziņoja Lady Gaga. “Dziesmas radīšanas process bija ļoti stresains. Tā ka mans apgalvojums, ka tā ir sliktākā dziesma, nenozīmē, ka vaina ir pašā dziesmā, drīzāk man ir pārāk emocionāla piesaiste tai.”

Arī videoklips, kas iznāca 2010. gadā, neatbilstot Lady Gaga radošajām cerībām: “Es to tik ļoti ienīstu, ka nespēju pat noskatīties. Mēs kopā esam lieliskas, bet klipā ir savienotas tik daudzas idejas, ka smadzenes var eksplodēt. Tā būtu vairāk jārediģē.”