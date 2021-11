Hale Berija, Kristina Agilera, Gvineta Paltrova - vardarbība arī slavenību ģimenēs

Pateicīga par rūgto pieredzi

Kad bērnībā pārdzīvotā vardarbība kļuva neizturama, mūziķei Kristīnai Agilerai nomierināties palīdzējis aktrises Džūlijas Endrūsas dziedājums filmā "Mūzikas skaņas".

“Bērnībā jutos kā iesprostota. Biju nedroša: mūsmājās norisinājās sliktas lietas, tā bija vardarbība,” 2011. gadā viņa atklāja, ka vaininieks esot bijis pašas tēvs. Burtiski, lai izlauztos no šīm neveselīgajām attiecībām, viņai esot palīdzējusi citas ģimenes izveide, toreizējā laulība ar Džordanu Bretmenu (šķīrušies 2011. gadā).

“Man ir rūgta pieredze, bet esmu par šādu pagātni arī pateicīga. Zinu, ka mans uzdevums ir spēcināt un iedrošināt citus atgūt savu balsi. Tā kā šis jautājums liek justies neērti un kaunēties, ne visiem patīk par to runāt. Tieši tāpēc man ir svarīgi atklāties un tādējādi palīdzēt citiem rast izeju no šīs bezcerīgās situācijas.”

Rētas uz mūžu

Aktrise Halle Berija regulāri runā par savu pieredzi un sadarbojas ar nevalstisko organizāciju "Jenesse" vardarbības izskaušanā.

2015. gadā organizācijas labdarības pasākumā "Imagine" viņa pastāstīja par pašas piedzīvoto: “Es redzēju, kā mana māte daudzus dzīves gadus tika sista. Man ir izpratne un zināšanas. Lai gan izskatās, ka esmu pagātnei tikusi pāri, tā nav, tā ir ilgstoša cīņa. Tāpēc, kamēr palīdzu citām sievietēm, es palīdzu arī sev.”

Neraugoties uz Halles atpazīstamību un ietekmi, vardarbības rētas ir saglabājušās: “Cīnos ar pašvērtējuma problēmām. Lai gan man nekad nav bijis jādodas uz patversmi, es reizēm esmu izvēlējusies nepareizus partnerus, mukusi prom, kad ir bijušas aizdomas, ka vardarbība ir iespējama.”

Līdz pat slepkavībai

Bērnībā Dienvidāfrikā aktrise Šarlīze Terona ir bijusi lieciniece šausminošām ģimenes vardarbības epizodēm.

Tēvs Čārlzs esot bijis vardarbīgs alkoholiķis un kādu nakti (meitenei bija 15 gadi), atgriezies mājās no kārtējās dzeršanas, mājvietā trakojis ar ieroci rokās. Šarlīzes māte Gerda aizstāvējās un vīrieti nošāva (tiesā mamma tika attaisnota). Uz jautājumu, ko viņa būtu mainījusi, ja tas būtu viņas spēkos, Šarlīze, Apvienoto Nāciju miera vēstnese, paziņoja: “Es būtu piespiedusi vecākusi izšķirties.”

Vardarbība ir izvēle

Aktieris Patriks Stjuarts esot uzaudzi bailēs no sava vardarbīgā tēva – Otrā pasaules kara veterāna.

Saņemot sera titulu no karalienes Elizabetes, viņš neklusēja: “Kā bērns biju liecinieks atkārtotai vardarbībai pret savu māti, šausmām un murgam, kas bija tik liels, ka es būtu viņu agrāk vai vēlāk nogalinājis.” Patrikam kā bērnam nebija kur mukt, taču viņš uzskata, ka varas iestādes ļoti bieži, zinot par šādu vardarbību, to ignorē. Kad pēc mātes piekaušanas viņš esot zvanījis policijai, tā reaģējusi ar vārdiem: “Viņa noteikti izprovocēja, cīņai ir nepieciešamas divas personas.” Bet Stjuarts uzskata: “Vardarbība ir cilvēka izdarīta izvēle, un viņš viens pats ir par to atbildīgs.”

Sargeņģelis garā vājajiem

Barbadosiešu mūziķe Rianna 2015. gadā beidzot atklāja sabiedrībai savas izjūtas par slaveno 2009. gada nakti, kad pret viņu roku bija pacēlis partneris reperis Kriss Brauns: “Es biju tā meitene. Tā meitene, kurai likās, ka esmu paredzēta šādām sāpēm attiecībās. Ka es gluži vai esmu sargeņģelis cilvēkam laikā, kad viņš nejūtas pietiekami spēcīgs... Kad viņam vajag kādu pozitīvu iedrošinājumu.”

Pat tāda pasaules zvaigzne kā Rianna, izrādās, “iekrīt” statistikā un notikušajā vaino sevi. Izpratne, ka viņa reperi nespēj izmainīt un ka ir pelnījusi pret sevi labāku attieksmi, nāca vien gadus vēlāk – 2013. gadā, kad viņa šīs attiecības pārtrauca. Tomēr emocionālās rētas nav izdzēšamas: “Es vienmēr uztraucos par to, vai cilvēkam ir labi vai slikti nodomi.”

Plāns ledus

Aktrise Gvineta Paltrova nav atstāstījusi neveiksmes romantiskās attiecībās, bet gan vardarbību darba pasaulē.

Tieši ar seksa vardarbībā apsūdzēto kino režisoru Hārviju Vainstīnu. Tās esot bijušas klasiskas vardarbīgas attiecības. “Viņš varēja būt šausmīgs un ļauns, un tad neticami labsirdīgs. Tā ir gluži kā vardarbības klasika. Ar viņu strādājot, vienmēr bija sajūta kā būt uz plāna ledus,” atzinusi Paltrova.

Absolūta kontrole

“Vardarbībai ir dažādas formas – emocionāla, mentāla, vēl citāda. Esot šādā situācijā, jūties kā iesprostota. Man bija grūti izkļūt, jo mūsu saikne bija ne tikai laulība, bet arī bizness, kur cilvēks kontrolēja visu manu dzīvi,” tāda ir bijusi mūziķes Meraijas Kerijas laulība ar ierakstu kompānijas vadītāju Tomiju Motolu, kas par pašu bija 20 gadu vecāks.

Pāris izšķīrās pēc četriem kopā būšanas gadiem, bet tikai 20 gadu vēlāk savā raidījumā Mariah’s World viņa atklāja skarbo, kontrolējošo pagātnes pieredzi.

Bailes būt izstumtai

Oficiālajos šķiršanās dokumentos no aktiera Džonija Depa (2016) aktrise Ambera Hērda apgalvojusi, ka laulības laikā ir emocionāli un fiziski cietusi.

Viņš un viņa draugi, protams, to kategoriski noliedz. Lai vai kā, viņa žurnālā "Porter" 2016. gadā publicēja vēstījumu citiem vardarbības upuriem: “Jūs neesat vieni paši. Esat cietuši vienatnē aiz slēgtām durvīm, bet jūs neesat vieni. Vēlos atgādināt par jūsu spēku, par spēku, ko pareizina ar to sieviešu skaitu, kuras klusībā stāv aiz jūsu muguras, – tā ir patiesība, kas ļāva man durvis atvērt, kad sapratu, ka pati aiz tām atrodos. Nebrīnos, ka tik daudzi no mums uzskata, ka ir jāklusē vai jāriskē ar savu drošību, lai saglabātu cieņu pret sevi. Jo viena no briesmīgākajām lietām ir bailes tikt izstumtai no sabiedrības.”