"Nav laika pat kreņķēties!" - Žaklīna Cinovska par savām ķezām

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) lēmumu par "PBK Latvija" slēgšanu pieņēma, pamatojoties uz konstatētiem pārkāpumiem, no kuriem viens ir savulaik kādā no PBK Latvija raidījumiem izskanējušais viedoklis, ka Covid-19 infekcija ir zema lipīguma slimība un no tās var pasargāties, ēdot siļķi. Kā uzskata NEPLP, tas “apdraud sabiedrības veselību vai var radīt nopietnus un smagus tās apdraudējuma riskus”, savukārt Žaklīna šo lēmumu sauc par populistisku, uzsverot, ka tas attiecināms uz pagātni – uz kanālu ar pilnīgi citu saturu. Jo jau pirms kāda laika uzsākta "PBK Latvija" kanāla pārveide, pilnībā mainot tā saturu. Žurnālam "Kas Jauns" Žaklīna Cinovska uzsver, ka bez darba viņa nav palikusi un cīņassparu nav zaudējusi.

Vai Žaklīnai uzlikts lāsts?

Padzirdot par NEPLP lēmumu, ne vienam vien iešāvās prātā doma – nu kā pazīstamajai TV režisorei tā var neveikties?! Jo patiesi – beidzamajos gados profesionālajā darbībā Žaklīnu Cinovsku piemeklē ķeza pēc ķezas.

Neraža vajā jau kopš 2013. gada, kad LTV uzaicināja pieredzējušo režisori izveidot Vecgada TV šovu "Horoskopi" un beigās atteica, pamatojot, ka horoskopu tēma Vecgada vakaram tomēr nav piemērota. “Nopietni? Varēja vismaz oriģinālāku iemeslu izdomāt!” tos laikus atceras Žaklīna. Par spīti tam, viņa izveidoja savu izklaidējošo TV kanālu iTV, panāca tā apraidi kabeļtelevīzijās. Taču daudzas idejas tā arī neizdevās īstenot. Piemēram, kāda banka, solot izskatīt viņas piedāvājumu par ģimenes finanšu raidījumu, pēc pāris mēnešiem atbalstīja līdzīga formāta raidījuma tapšanu citā TV kanālā, savukārt pandēmija sagrāva plānus par solīti vērienīga boksa šova "Rokijs LV" palaišanu ēterā. Un tagad vēl visa šī jezga ar "PBK Latvija", kurā Cinovska pirms mēneša tika uzaicināta latviskot vēsturisko PBK, bet nu tam atņemtas apraides tiesības. Vai Žaklīnai nav uzlikts kāds lāsts?

“Es nezinu,” caur nopūtām nosmejas TV režisore, sakot, ka tas jau nav nekas jauns, jo arī jaunībā radošā darbība viņai nav bijusi rozēm kaisīta. “Taču tolaik es kustējos ātrāk, un visas ķezas tik ļoti nelipa klāt. Protams, arī tad visa pamatā bija smags darbs, taču tajos laikos cilvēki nebija tik savtīgi. Tagad visam pāri valda nenormāla skaudība, neiecietība un šausmīgs merkantilisms. Problēmas būtība ir ne tik daudz konkurencē, cik “latviskumā” – nedod, Dievs, kādam veiksies labāk! Kā tajā anekdotē – izvēlies, ko gribi, taču kaimiņam būs par vienu vairāk. Un latvietis izvēlējās izdurt sev aci. Tiešām žēl, ka šādi tiek likti šķēršļi pavisam jaunam iTV kanālam. Kā arī "PBK Latvija" jaunā latviskotā versija būtu bijis ļoti labs pienesums Latvijas sabiedrībai, kura patiešām ir šausmīgi sašķelta.”

Nav Kremļa uzpirktā

Žaklīna Cinovska žurnālam "Kas Jauns" bilst, ka viņai visvairāk kremt tas, ka lēmums atņemt kanālam apraides tiesības balstīts uz seniem notikumiem, kam nav vairs saistības ar jauno kanāla saturu.

“Ir tik ļoti aizvainojoši, ka cilvēki domā dogmās, pieņem lēmumus un izdara secinājumus, balstoties uz sen notikušo, nevis seko līdzi pārmaiņām un jaunumiem. Nupat man bija saruna ar kādu Saeimas politiķi par PBK. Viņa runāja par Kremļa propagandistu Kiseļeva un Solovjova raidījumiem, taču tie jau sen nav redzami nevienā no mūsu TV kanāliem. Divus gadus jau viss ir mainījies, bet cilvēki, kuri pieņem lēmumus un likumus, dzīvo pagātnē! Kā šādi profesionāļi var atļauties nezināt par izmaiņām TV kanāla saturā? Viņi nedrīkst to nezināt!” sašutusi ir Cinovska, piebilstot: “Un visi šie teksti, ka mani šajā darbā paņēma tādēļ, lai būtu kanāla izkārtne, apvainojumi, ka es tagad esot Kremļa nopirkta... Cik mēs varam dzīvot pagātnē, cik mēs varam paši sevi necienīt? Kāpēc mēs nespējam apzināties, ka paši varam kaut ko paveikt?”

Viņa ir arī izbrīnīta, ka par ļoti nopietnu pārkāpumu tiek uzskatīts viena cilvēka viedoklis kādā no raidījumiem. “Valdībā vēl tagad nav vienota viedokļa par Covid-19, ceturtdien tikai ar 52 balsīm Saeimā tika pieņemts likums par obligāto vakcinēšanos, pašu politiķu vidū izskan visdažādākie un pat pretrunīgākie apgalvojumi, tikmēr pirms kāda laika PBK izskanējušo viedokli, ka siļķe var palīdzēt pret Covid-19, nu uzskata par tik “nopietnu pārkāpumu”, lai kanālam atņemtu apraides tiesības. Manuprāt, šādos apstākļos nav atkāpšanās ceļa, jo tik daudz darba ieguldīts, TV programma izstrādāta, jauni raidījumi top. Es nenolaidīšu rokas tikai tāpēc, ka kādam no NEPLP negaršo siļķes,” teic PBK radošā direktore, piebilstot: “Žēl, ļoti žēl. Bet tāda ir lielā politika. Un šaubos, vai NEPLP lēmumā tik ļoti nospēlēja mana personība. Domāju, ka šī situācija vairāk atspoguļo to, kas notiek mūsu valstī. Ne jau velti mēs visās jomās esam pēdējie Eiropā, izņemot saslimstībā ar Covid-19, protams.”

No terminatora par transformeri

Bet cik ļoti šo visu Žaklīna Cinovska uzņem personīgi? Domājams, ka ikkatrs no mums negribētu nonākt situācijā, ka ar cerībām un sparu uzsāktās pārmaiņas dzīvē atduras pret tādiem šķēršļiem. Kā Žaklīna ar to tiek galā? It sevišķi šobrīd, kad liegts tikties ar draugiem, izvēdināt galvu kādā koncertā vai kino!

“Nav jau tā, ka sēžu viena pati mājās un “cepos”. Nē! Man tiešām ir ļoti daudz darba, it sevišķi tas, ka mana darba specifika ir būt lietas kursā par to, kas notiek TV visā pasaulē. Ir jāzina tendences, tīri profesionāli jāzina, kādus raidījumus pasaule pieprasa, kādas reklāmas pauzes, kādas filmas, šovus, seriālus, formātus piedāvā. Tā ir mana profesija, un video satura apzināšana man aizņem daudz laika, tāpēc es pat ļoti nepārdzīvoju, ka šobrīd liegta sabiedriskā dzīve, turklāt ar draugiem jau var sazināties arī neklātienē,” atbild Žaklīna.

Vēl viņai sadzīvot ar esošo situāciju palīdz pasaulē ietekmīgu cilvēku domu graudi. “Man datorā ir tāda kā gudrību mapīte. Tur glabāju visādus gudrus un uzmundrinošus teicienus. Un viens no tiem ir Vilsona Čērčila teiktais: “Panākumi iespējami tikai tad, ja no neveiksmes uz citu neveiksmi ej, nepazaudējot entuziasmu!” Es palasu šādus pasaules vēsturē nozīmīgu personu domu graudus, un tas man palīdz. Turpinu strādāt, jo plāni jau nav atcelti. Ja durvis ir ciet, jāmeklē logs, pa kuru ielīst. Ja nebūs loga, derēs arī skurstenis. Ir jādomā, kā strādāt turpmāk. Džeimsa Bonda jaunāko filmu sauc "Nav laika mirt", bet man nav laika skumt! Man tiešām nav laika pat kreņķēties, man ir jāstrādā, ir atkal jātransformējas. Un, ja agrāk draugi mani sauca par terminatoru, jo darbu dēļ maz gulēju, tad tagad man jābūt transformerim. Bet tas viss ir sīkums, tas viss ir darba specifika, un kam tagad ir viegli. Galvenais, lai mēs visi būtu veseli! Bet kā es tomēr jūtos? Man atkal jāpiemin Čērčils: “Savā vecumā es vairs nevaru atļauties justies slikti!” smaida Žaklīna Cinovska, piebilstot: “Bet, runājot par "PBK Latvija" un NEPLP lēmumu, – esam vērsušies tiesā, un es tiešām ļoti ceru uz tiesiskumu Latvijā!”

