Šomēnes pie skatītājiem nonāks pašmāju seriāla "Tunelis" otrā sezona

Seriāls “Tunelis” ir skatītākais Go3 oriģinālseriāls, kura galveno varoņu saspīlētās attiecības, cietuma intrigas un cerības uz izlaušanos spēja aizraut skatītājus just līdzi spraigajiem notikumiem. Seriāla sižeta līnija attīstījusies no 1994. gada notikumiem Jelgavā, kad no Pārlielupes cietuma izbēga 89 ieslodzītie, izbēgušo meklēšanā tika iesaistīti vairāki desmiti tūkstoši cilvēku un masveida tvarstīšana turpinājās desmit gadus. Otrās sezonas stāsts ir seriāla veidotāju interpretācija par to, kas varētu notikt pēc lielās izlaušanās.

Seriāla turpinājuma darbība atsākas pirmās sezonas noslēguma vietā – ieslodzītie izlaužas brīvībā un izklīst, taču tiek pamanīti un sākas spraiga pakaļdzīšanās. Jau pašā sākumā skatītāji tiks iepazīsti ar jaunām seriāla sejām, kas spēlēs nozīmīgu lomu tālākajā notikumu attīstībā.

Lai arī varētu šķist, ka ilgi gaidītā brīvības sajūta nesīs atvieglojumu, seriāla galvenie varoņi iekļūst jaunās situācijās, no kurām ir jābēg. Tiek iesaistīti arī ķīlnieki, kā arī ieslodzīto izlaušanās kļūst par apspriestāko tematu valstī. Rodas jautājums, vai cietuma sienas ir vienīgais, kas seriāla varoņus šķīra no brīvības?

Otrajā sezonā līdzās jau iepazītajiem varoņiem seriāla veidotāji pievienojuši citus spilgtus un pārsteidzošus tēlus, kurus atveidos atpazīstami aktieri. Tagad “Tunelis” komandā būs redzami tādi aktieri kā Andris Bulis, Anete Berķe, Jurijs Djakonovs, Andis Strods, Kaspars Gods, Gatis Gāga, Ivars Auziņš, Januss Johansons, Artis Drozdovs, Dārta Daneviča, Gints Grāvelis, Ilze Pukinska, Inga Alsiņa-Lasmane, Normunds Laizāns, Mārtiņš Liepa un citi.

“Otrā sezona skatītāju uzrunās ar aso sižetu un spriedzi, kā arī aizraujošiem notikumiem, kuros iesaistīsies arī seriāla jaunie varoņi, jo radīsies vairākas interesantas sižeta līnijas. Tie kas ir skatījušies seriālu jau no sākuma, otrajā sezonā atradīs gan “Tunelim” raksturīgo rokrakstu, gan arī spēs to atklāt no jauna,” otro sezonu raksturo galvenā varoņa Kārļa atveidotājs Andris Bulis.

Otrās sezonas režisors Ričards Vitkaits iezīmē, ar ko otrā sezona atšķirsies no pirmās: “Pirmajā sezonā skatītāji sekoja galveno varoņu cīņai un alkām pēc brīvības, savukārt turpinājumā rodas cits jautājums – vai katrs mācēs ar brīvību izrīkoties? Sižets seko līdzi varoņu savstarpējām attiecībām un tam, kā viņi rīkojas vissarežģītākajos apstākļos, lai saglabātu cilvēcību un nepakļautos instinktiem. Brīvība ir atbildība un skatītājiem būs interesanti sekot līdzi, kā to uzņemsies stāstā iesaistītie tēli.”